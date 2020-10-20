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Подборка автомобильных приколов

Подборка автомобильных приколов (20 фото)

Автор:
20 октября 2020 10:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   автоприкол   автоприколы   подборка   прикол   приколы   юмор   
1316
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: авто   автомобили   автоприкол   автоприколы   подборка   прикол   приколы   юмор   
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12  комментариев
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43k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Подборка автомобильных приколов
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1k
mikhanych 13 минут назад
Комментарий к фото
да ее ставить забодаешься! пол дня ставить, пол дня снимать... перемещаться то когда?
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1k
mikhanych 14 минут назад
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да у них всегда и во всем так было, просто сейчас они перестали это скрывать
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393
LisA 15 минут назад
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если это феррари, то мне кажется ее владельцу абсолютно пофиг где у нее аккумулятор. Вряд ли он сам будет прикуривать, если он сядет.
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1k
mikhanych 16 минут назад
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нормальный учебный автомобиль, даже по зеркалам видно, что отстроены на разные сидухи, нижнее, чтоб нубоводитель бардюры не цеплял, пока габаритов не чуствует. так что тут не прикол и не понты, просто инструктор прошареный
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19k
Сибиряк 46 минут назад
Подборка автомобильных приколов
Подборка автомобильных приколов
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19k
Сибиряк 45 минут назад
был у меня сайбер, продал с первыми заморозками
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9k
Sherion Час назад
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Отцы и дети
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9k
Sherion Час назад
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А я такую рисовал
А я такую рисовал
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9k
Sherion Час назад
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Да ладно, у BMW аккумулятор располагается в салоне, если машина долгое время стоит с севшим аккумулятором, то открыть дверь не возможно. Правда в заднем сиденье есть маленькое отверстие, как окошко, и через него можно попасть в салон. Но не у всех моделей есть это окошко.
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mikhanych Sherion 11 минут назад
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ну да, ну да, открывания с ключа не предусмотрено же, конструктора идиоты....
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Sherion Час назад
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Главное, чтоб у водилы эпилепсии не было
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"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля "Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов
Johnny

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