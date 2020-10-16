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Подборка автомобильных приколов

Подборка автомобильных приколов (25 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:57
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   автоприкол   автоприколы   подборка   прикол   приколы   юмор   
937
25
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: авто   автомобили   автоприкол   автоприколы   подборка   прикол   приколы   юмор   
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14  комментариев
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43k
noName 49 минут назад
Комментарий к фото
"Bullitt" в таком состоянии видеть грустно
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30k
Элек Мек 23 минуты назад
Комментарий к фото
Сейчас так модно.
Сейчас так модно.
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30k
Элек Мек Полчаса назад
Комментарий к фото
Подборка автомобильных приколов
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30k
Элек Мек Полчаса назад
Комментарий к фото
Подборка автомобильных приколов
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2k
SoulFox Полчаса назад
Комментарий к фото
У него топка улетает из бака со скоростью 170км/ч
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30k
Элек Мек Полчаса назад
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Как правило такое случается на рычагах поворотов на БМВ.
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30k
Элек Мек 36 минут назад
Комментарий к фото
Почему один? Им сноса нет!
Ссылка www.youtube.com
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725
ZloyPupsik 37 минут назад
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непонял... аааа понял)
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30k
Элек Мек 41 минуту назад
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Что не так? Оставили место для зелёной зоны.
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11k
Пумба Элек Мек 20 минут назад
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Ага, зеленая зона - это важно! Позавчера наблюдал. Около соседнего дома прорвало трубу водопровода (дом на 60 квартир). Доблестные горводоканальцы определили место прорыва, подогнали "петушок", раскопали яму, устранили течь и закопали всё назад. Всё бы ничего, но труба, зараза, лопнула аккурат под "придомовой клумбой", соответственно, все лютики-цветочки, нежно взлелеянные десятилетиями труда одинокой, но крайне трудолюбивой бабульки, пошли по женскому половому органу. И бабулька эта скачет вокруг останков своей клумбы, выдирая остатки седых волос из всех мест, где они еще остались и проклинает горводоканальцев. Конечно, она ж даже не догадывалась, что вся придомовая территория - это не ее личный огород.
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30k
Элек Мек Пумба 8 минут назад
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Это форс-мажор ничего не поделать.
Но согласись хорошо когда есть такие бабушки.
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30k
Элек Мек 45 минут назад
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Не легенда,а истина впитанная с молоком матери.
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30k
Элек Мек 47 минут назад
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Думаю у них всё застраховано,и по счастью не росгосстрахе.
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43k
noName 52 минуты назад
Комментарий к фото
А я знаю почему так:хозяин машины надел кучу "чудо магнитиков" на топливопровод и затычку в прикуриватель,экономящую топливо и увеличивающую мощность!Теперь тачка сама вырабатывает горючку!!!
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Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов
Johnny

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