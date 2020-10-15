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Автомобилист едва не сбил девушку на пешеходном переходе в Саратове

Автомобилист едва не сбил девушку на пешеходном переходе в Саратове (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 11:46
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   повезло   
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На улице Политехнической в Саратове водитель Lada Granta не притормозил перед пешеходным переходом и едва не сбил девушку, которая переходила дорогу.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   повезло   
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4  комментария
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2k
aed 2 часа назад
Я в таких случаях сначала всегда выглядываю из-за остановившегося автобуса или габаритного авто и только потом перехожу дальше.
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13k
Габит Калыков 11 минут назад
Идиот видит, что на встречке машины остановились, в правом ряду автобус тормозит, нет, летит!
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12k
Ligov 3 часа назад
Козел. В таких ситуациях когда праворядник закрыл обзор пешеходного перехода, всегда нужно притормаживать...
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129
crush 3 часа назад
девчонка шустрая, молодец)
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