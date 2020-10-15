Автомобилист едва не сбил девушку на пешеходном переходе в Саратове

На улице Политехнической в Саратове водитель Lada Granta не притормозил перед пешеходным переходом и едва не сбил девушку, которая переходила дорогу.
Автомобиль проехал мимо в считанных сантиметрах, а водитель скрылся с места происшествия.
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