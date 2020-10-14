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Безрассудный водитель квадроцикла чуть не погиб на ж/д переезде вместе со своей собакой

Безрассудный водитель квадроцикла чуть не погиб на ж/д переезде вместе со своей собакой (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 15:06
Сообщество : Аварии
Метки: авто   везение   видео   жд переезд   квадроцикл   повезло   поезд   
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О том, что человеческая глупость не знает границ, свидетельствует сцена, снятая одним из водителей в городе Трой, штат Монтана. Мужчина пересек железнодорожные пути на квадроцикле, прямо перед приближающимся поездом, при этом с ним была собака.

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Метки: авто   везение   видео   жд переезд   квадроцикл   повезло   поезд   
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13  комментариев
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30k
Элек Мек 2 часа назад
Не повезло барбосу с хозяином.
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1k
Георгий Полчаса назад
Недавно с семьей гуляли по Охтинскому лесопарку (окраина СПб на границе с Ленобластью). Через парк проходит железная дорога. Поезда не то, чтобы туда-сюда снуют, но могут раз-другой за час пройти. Дорога по насыпи проходит, через нее гуляющие постоянно перелезают. А вокруг места красивейшие! Вот мы тоже через дорогу перевалили, неспешно к дому двигаем. Тут очередной поезд подъезжает и начинает истошно (как на видео) сигналить, а через минуту слышим истошный детский крик...
На выходе из парка нас догнала женщина, обнимавшая рукой безутешно рыдающего мальчика лет 10, а в другой руке у нее - собачий ошейник. А вот собаки то с ними не было.
Дочка моя впечатлительная - весь вечер проревела.
Недавно с семьей гуляли по Охтинскому лесопарку (окраина СПб на границе с Ленобластью). Через парк проходит железная дорога. Поезда не то, чтобы туда-сюда снуют, но могут раз-другой за час пройти. Дорога по насыпи проходит, через нее гуляющие постоянно перелезают. А вокруг места красивейшие! Вот мы тоже через дорогу перевалили, неспешно к дому двигаем. Тут очередной поезд подъезжает и начинает истошно (как на видео) сигналить, а через минуту слышим истошный детский крик... На выходе из парка нас догнала женщина, обнимавшая рукой безутешно рыдающего мальчика лет 10, а в другой руке у нее - собачий ошейник. А вот собаки то с ними не было. Дочка моя впечатлительная - весь вечер проревела.
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1k
Георгий Полчаса назад
Фото с той самой железнодорожной насыпи минут за 10 до происшествия.
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2k
Арт 45 минут назад
Да уж...долбое*а не жалко, а вот за песеля обидно было б....) Печально когда хозяин е*анутый
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14k
AlexЕЙ 51 минуту назад
Почти две минуты поезд идёт, да вы офигели, трубы горят, бурбон стынет!
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2k
Елена48 Час назад
Тихо, идет естественный отбор!
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6
Genrih Час назад
Похоже, что он или от собаки решил избавиться или и сам покончить с жизнью...
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2k
Дмитрий Час назад
водители квадриков везде одинаковые, долбанные краски для асфальта
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15k
nobody® 2 часа назад
Мужик уже дома чай себе налил, а этот всё стоит у шлагбаума
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28k
Azesh 2 часа назад
на квадрике он ездит, потому что ходить ему мешают огромные титановые яйца.
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7k
Алеksей 2 часа назад
интересное расположение камеры, в зубах чтоль держит её?
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7k
Александр 2 часа назад
Дедушка старый, ему всё равно.
А поезд длинный.
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
С такой манерой езды следующее видео с участием этого деятеля мы посмотрим в разделе АД'ок.
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