Безрассудный водитель квадроцикла чуть не погиб на ж/д переезде вместе со своей собакой

О том, что человеческая глупость не знает границ, свидетельствует сцена, снятая одним из водителей в городе Трой, штат Монтана. Мужчина пересек железнодорожные пути на квадроцикле, прямо перед приближающимся поездом, при этом с ним была собака.
Шлагбаумы на ж/д переезде были опущены, но наездник решил сделать глупый ход. Товарный поезд подъехал к переезду через долю секунды после того, как глупец и его собака пересекли рельсы.
Только чудом мужчине на квадроцикле и его четвероногому другу удалось избежать смерти
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Метки: авто везение видео жд переезд квадроцикл повезло поезд
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