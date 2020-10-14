FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3707 постов • 437 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в Санкт-Петербурге

Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   газель   дтп   мост   
197
1
1
Под Сортировочным мостом на Южном шоссе в Петербурге газелист не послушал совета и на свой стах и риск продолжил движение, о чем вскоре очень пожалел.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   газель   дтп   мост   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
101
4apai Полчаса назад
Просто не хватило скорости, разогнался бы быстрее, машину бы прижало и точно бы проскочил!
Надо после ремонта ему повторить, уверен, что получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
ScorpionDS 10 минут назад
Газелист наверно думал его подгоняют, а не пробуют остановить ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
voipstersk8 13 минут назад
родная Сортировка ошибок не прощает:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg2001 16 минут назад
Такие мосты называют "мостами глупости", намекая на то, что только тупой может туда сунуться с превышением габаритов. Наверное, это так. Но я считаю еще большей глупостью вообще строить такие мосты. В космос ракеты запускаем, а поднять при строительстве мост на метр, чтобы больше в этом месте с проездом НИ У КОГО и НИКОГДА проблем не было, это какая-то невыполнимая задача?... В чем проблема то? Может конечно я как дилетант рассуждаю, и дорожники мне кучу аргументов против приведут. Что ж, охотно послушаю... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности Serg2001 2 минуты назад
Этот мост был построен когда выше кареты на конной тяге ничего небыло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Франц Лефорт Полчаса назад
Афигенный совет фарами и сигналом,,кому сигналит,куда моргает?
А надо знать высоту т/с и смотреть на знаки!
А если знак не соответствует е@ать дорожников!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России Авария дня. Пьяный водитель ГАЗели протаранил два автомобиля Авария дня. Пьяный водитель ГАЗели протаранил два автомобиля Авария дня. В Башкирии водитель ГАЗели опрокинул КамАЗ с цистерной Авария дня. В Башкирии водитель ГАЗели опрокинул КамАЗ с цистерной На Крымском мосту фура с щебнем вылетела на встречную полосу и опрокинулась На Крымском мосту фура с щебнем вылетела на встречную полосу и опрокинулась Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу Авария дня. ДТП с маршруткой в Дагестане Авария дня. ДТП с маршруткой в Дагестане
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1688580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
7
142
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
1
172
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска
0
3
Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска
Лети, лети, бумажный змей!
0
2
Лети, лети, бумажный змей!
Стюардесса вызвала восторг подписчиков роликом о подготовке к полету (6 фото)
Стюардесса вызвала восторг подписчиков роликом о подготовке к полету (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#россия#авария#забавно#дети#природа#картинки#СССР
#история#прикол#интересное#сша#дтп#авто авария#москва#разное#конфликт#такси
#факты#интересно#кино#люди#автомобили#великобритания#позитив#деньги#настроение#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться