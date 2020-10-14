Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в Санкт-Петербурге

Под Сортировочным мостом на Южном шоссе в Петербурге газелист не послушал совета и на свой стах и риск продолжил движение, о чем вскоре очень пожалел.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Надо после ремонта ему повторить, уверен, что получится.
А надо знать высоту т/с и смотреть на знаки!
А если знак не соответствует е@ать дорожников!