Конкурс юных дизайнеров Rolls-Royce: шестилетняя россиянка получила специальный приз

Россиянку признали всероссийской победительницей конкурса за работу под названием «Дом эсперанто», представляющую видение Роллс-Ройса будущего. В качестве награды ей организуют поездку в школу в компании лучшего друга на автомобиле Rolls-Royce с личным водителем.



Юная художница мечтает, что Rolls-Royce будущего сможет летать, пересекать океаны и взбираться в горы, сохраняя домашний комфорт для пассажиров. Энергию даст Солнце, а на кузове расположится настоящий сад. Машина будет знать все языки мира, а ещё понимать животных и птиц. Все технологии — дар некоей загадочной птицы, прожившей в космосе миллион лет. Такая фантазия стала возможной благодаря полному отсутствию ограничений от организаторов.