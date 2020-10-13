Конкурс юных дизайнеров Rolls-Royce: шестилетняя россиянка получила специальный приз

Весной во время самоизоляции компания Rolls-Royce обратилась к детям всего мира с просьбой предоставить свои рисунки автомобилей будущего, которые они затем отправили на рендеринг, как если бы это был настоящий проект концепт-кара. Было подано более 5000 заявок, присланных из 80 стран мира.
Специальный приз жюри получила шестилетняя Алиса из Санкт-Петербурга с рисунком «House of Esperanto».
Россиянку признали всероссийской победительницей конкурса за работу под названием «Дом эсперанто», представляющую видение Роллс-Ройса будущего. В качестве награды ей организуют поездку в школу в компании лучшего друга на автомобиле Rolls-Royce с личным водителем.
Юная художница мечтает, что Rolls-Royce будущего сможет летать, пересекать океаны и взбираться в горы, сохраняя домашний комфорт для пассажиров. Энергию даст Солнце, а на кузове расположится настоящий сад. Машина будет знать все языки мира, а ещё понимать животных и птиц. Все технологии — дар некоей загадочной птицы, прожившей в космосе миллион лет. Такая фантазия стала возможной благодаря полному отсутствию ограничений от организаторов.
Юная художница мечтает, что Rolls-Royce будущего сможет летать, пересекать океаны и взбираться в горы, сохраняя домашний комфорт для пассажиров. Энергию даст Солнце, а на кузове расположится настоящий сад. Машина будет знать все языки мира, а ещё понимать животных и птиц. Все технологии — дар некоей загадочной птицы, прожившей в космосе миллион лет. Такая фантазия стала возможной благодаря полному отсутствию ограничений от организаторов.
×
Конкурс объявили в апреле во время вынужденного карантина, вызванного пандемией коронавируса. Профессиональные дизайнеры Rolls-Royce получили больше 5000 рисунков от детей из 80 стран мира. Всемирными победителями были признаны четыре работы в категориях «Технологии», «Экология», «Фантазии» и «Развлечения». Ещё три удостоились специальных призов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Audi Rosemeyer – ретро-футуристичный концепт с двигателем, как у Bugatti Veyron
- Раскрыты секретные концепты Bugatti, которые никогда не увидят свет
- Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
- Автомобили, похожие на космические корабли: ретро концепт-кары из Италии
- Pininfarina Hyperion — уникальный Rolls-Royce, созданный в единственном экземпляре
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...