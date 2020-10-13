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Конкурс юных дизайнеров Rolls-Royce: шестилетняя россиянка получила специальный приз

Конкурс юных дизайнеров Rolls-Royce: шестилетняя россиянка получила специальный приз (8 фото)

Автор:
13 октября 2020 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls-Royce   авто   автодизайн   автомобили   детский рисунок   конкурс   концепт   рисунок   
674
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Весной во время самоизоляции компания Rolls-Royce обратилась к детям всего мира с просьбой предоставить свои рисунки автомобилей будущего, которые они затем отправили на рендеринг, как если бы это был настоящий проект концепт-кара. Было подано более 5000 заявок, присланных из 80 стран мира.
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Метки: Rolls-Royce   авто   автодизайн   автомобили   детский рисунок   конкурс   концепт   рисунок   
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Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Конкурс юных дизайнеров Rolls-Royce: шестилетняя россиянка получила специальный приз
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