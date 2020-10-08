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Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила

Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: авто   автообзор   автоприкол   видео   прикол   телега   тележка   юмор   
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Парень снял веселый обзор на деревянную полноприводную повозку мощностью одна лошадиная сила. Получилось очень забавно и интересно, особенно если сравнивать с некоторыми начинающими автоблогерами.

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Метки: авто   автообзор   автоприкол   видео   прикол   телега   тележка   юмор   
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10  комментариев
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3k
Sanar 2 часа назад
Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила
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11k
Объект реальности 11 минут назад
Про салон как-то скудно расказал бесконечное число регулировок сиденья и трансформаций салона, кузов минивен-кабрио. Низкопрофильные диски, полный антикор ну и про комплектации не расказал. но все равно Супер.
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18k
BiZ 23 минуты назад
самое главное-то. цену не назвал.
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2k
Дмитрий Час назад
Это бомба, красавчеГ!
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19k
Франц Лефорт 2 часа назад
Отличный обзор,офигенный тест-драйв! Хотелось бы увидеть обзор на 2 л.с. и на 3 л.с.! И спортивную версию "Тачанка" ! Подписка!
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16k
ПаганецЪ Франц Лефорт Час назад
"Тачанка" - это не спортивная версия, а военная.
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529
Alexandr F 3 часа назад
К крутой тачке и телки липнут!
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