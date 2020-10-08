Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила

Парень снял веселый обзор на деревянную полноприводную повозку мощностью одна лошадиная сила. Получилось очень забавно и интересно, особенно если сравнивать с некоторыми начинающими автоблогерами.
Претендент на звание лучшего начинающего автообзорщика этого года!
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Авторский пост
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