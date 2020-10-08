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Один выезжает не глядя, вторая не соблюдает разметку: ДТП в Минске

Один выезжает не глядя, вторая не соблюдает разметку: ДТП в Минске (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 12:06
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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На Долгиновском тракте в Минске девушка на Chevrolet Spark объезжала всех поп полосе для повората налево и столкнулась с выехавшим перед ней VW Polo. Очевидно, что оба водителя не видели друг друга до последнего момента.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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9  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
По факту - она скажет: - Я на лево и хотела и виноват будет поло, а то что поворотник забыла включить - это уже совсем другая история..
По факту - она скажет: - Я на лево и хотела и виноват будет поло, а то что поворотник забыла включить - это уже совсем другая история..
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56k
Viktor 18 минут назад
А какая разница куда она ехала, сучка она или поворотник забыла включить? Вот аргумент, который определяет ситуацию!

А какая разница куда она ехала, сучка она или поворотник забыла включить? Вот аргумент, который определяет ситуацию!
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7k
krivsan Час назад
осень, осень,классная песня группы "Лицей"
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1k
Том Сойер Час назад
Один выезжает через две полосы не глядя(ну, пропустила тебя правая полоса, но есть же ещё и левая, пусть и для поворота, но она есть), а вторая по полосе для поворота епашит прямо - итог закономерен, ну и - см. картинку....
Один выезжает через две полосы не глядя(ну, пропустила тебя правая полоса, но есть же ещё и левая, пусть и для поворота, но она есть), а вторая по полосе для поворота епашит прямо - итог закономерен, ну и - см. картинку....
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1k
SSD Том Сойер Час назад
В этой ситуации, правильно делать так: 1) Закрыл автобус, смотришь на водилу, показываешь ему глянуть слева, если он махнул, что можно - АККУРАТНО высовываешь нос потихоньку и потом только поворачиваешь... А то тоже есть те еще "советчики"... )))
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14k
sanchesS80 SSD 45 минут назад
Не все догадываются подсказать в такой ситуации.
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Serge Novikoff Том Сойер 4 минуты назад
Вы с автором ролика телепаты что ли? Откуда знаете, что прямо?
Может, она и ехала на поворот.
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