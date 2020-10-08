Один выезжает не глядя, вторая не соблюдает разметку: ДТП в Минске

На Долгиновском тракте в Минске девушка на Chevrolet Spark объезжала всех поп полосе для повората налево и столкнулась с выехавшим перед ней VW Polo. Очевидно, что оба водителя не видели друг друга до последнего момента.

0 — Девушка не соблюдала рядность, из полосы, откуда движение разрешено только налево, хотела оказаться самой умной и проскочить прямо. Влетела в Polo с российскими номерами, — рассказал автор ролика.