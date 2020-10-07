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Отличное исполнение! Съехать с КАД любой ценой

Отличное исполнение! Съехать с КАД любой ценой (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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В Санкт-Петербурге на внуиренней стороне кольцевой автодороги водитель MINI Cooper двигался по самой левой полосе и решил незамедлительно съехать на ЗСД, даже не пропустив большегруз справа.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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18  комментариев
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1k
SSD Час назад
Ставлю 100 на "#бабазарулем"
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6k
Сергей 7 минут назад
А вот так если представить, что водила большегруза не среагировал бы, то мини раскатал бы в лепешку вместе с тем недоразумением, что там за рулем сидело.
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1k
Mellivora 13 минут назад
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4k
ПЕТР 15 минут назад
А нахрена он то стал поворачивать?
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14k
AlexЕЙ 19 минут назад
Ну а как ещё? По другому пришлось бы разворачиваться и ехать против потока. Ну вы ваще!
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3k
Курык Марий Полчаса назад
Ну а чо? В зеркало глянул - пусто!
Тапку в пол, штурвал на себя!
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29k
Опаньки Час назад
это каким же фундуком в голове нужно было такое сотворить
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615
GantZ Опаньки 36 минут назад
Помнится случай еду по трешке в москве по сущевскому валу и заезжаю под мост и тут раз пробка а это оказалось баба на ауди назад сдавала с невозмутимым лицом, поворот наверно проехала.
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1k
Дмитрий Час назад
БМВ головного мозга, чо!
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87
Буся Дмитрий Час назад
тут просто отсутствие..
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1k
Дмитрий Буся Час назад
Тем более - и тут отличий не видно.
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25k
Игорь 2 часа назад
Эх! Чуть-чуть не успела!
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884
Herr Mannelig 2 часа назад
Красота, все живы и урок усвоил.. Или скорее усвоила
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87
Буся Herr Mannelig Час назад
ну то что усвоил(усвоила) это не факт)
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