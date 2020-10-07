Отличное исполнение! Съехать с КАД любой ценой

В Санкт-Петербурге на внуиренней стороне кольцевой автодороги водитель MINI Cooper двигался по самой левой полосе и решил незамедлительно съехать на ЗСД, даже не пропустив большегруз справа.
Авария произошла в понедельник, 5 октября на 72-м километре кольцевой автодороги
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