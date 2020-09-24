Автомобиль Росгвардии сбил женщину на пешеходном переходе

На улице Шолом-Алейхема в Биробиджане служебный автомобиль Росгвардии сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину. С травмами потерпевшая доставлена в областную больницу.
"Экипаж группы задержания двигался с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом по улице Шолом-Алейхема. На нерегулируемом пешеходном переходе совершил столкновение с пешеходом. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но избежать столкновения с пешеходом не удалось. В результате женщина 1962 года рождения получила телесные повреждения. Сотрудники Росгвардии на месте вызвали скорую медицинскую помощь и оставались на месте происшествия до прибытия экипажа ГИБДД. По данному факту проводится проверка. В случае виновности сотрудников, они будут привлечены к ответственного согласно действующего законодательства" , — сообщила ответственный исполнитель пресс-службы управления Росгвардии по ЕАО Евгения Румянцева.
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Тоже езжу без проблем. Есть отдельные личности, которые купив наш авто льют всякое г-но, со словами "это же ваз, все схавает", или используют запчасти хренового качества, либо забивают на обслуживание, а потом "это же ваз, не умеют делать" Не раз такое наблюдал на форумах, да и в жизни. :) Зато как купят иномарку стараются расходники подороже использовать, отсюда и результат.
Не без косяков, но все это мелочи, легко исправляемые в условиях гаража.
Тут просто забили на обслуживание авто, либо для галочки обслуживали. В итоге имеем, что имеем. У меня же тормоза шикарны. Можно отпустить руль и жать тормоз в пол - не поведет и не занесет. абс тоже работает.
А так, машина как машина, тесть от нее в восторге (может потому что до нее у него была четырнадцатая и двойка). Как по мне ездить можно, в последнем рестайлинге даже внешне смотрится достойно, но в салоне просто лютая дешевизна, чего нельзя сказать о ценнике.