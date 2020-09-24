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Автомобиль Росгвардии сбил женщину на пешеходном переходе

Автомобиль Росгвардии сбил женщину на пешеходном переходе (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 сентября 2020 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешехда сбили   пешеход   пешеходный переход   
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На улице Шолом-Алейхема в Биробиджане служебный автомобиль Росгвардии сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину. С травмами потерпевшая доставлена в областную больницу.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешехда сбили   пешеход   пешеходный переход   
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25  комментариев
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14k
nobody® 2 часа назад
За сбитие дрифтом должны давать больше очков
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568
Симплекс 14 минут назад
Это только у меня звука нет? Машина ехала с включённой люстрой. Если ещё и со звуковым сигналом - возникают вопросы.
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26k
Slonyash Полчаса назад
Мля, там же лежачий полицейский установлен. Гвардеец на взлёт что ли шел?
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2k
ImNIK Час назад
Вина россгвардейцев очевидна. Скорая и та всегда сбрасывает перед ПП. А этим пох.
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25k
Антон 2 часа назад
Как можно не слышать сирену и сияние люстры? Это корыто за пару кварталов слышно.
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31k
Игорь Антон Час назад
Вот поэтому я кручу головой перед переходом каждого ряда.
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9k
El Niño 2 часа назад
Беспечность поражает. Но тормоза на машине поражают ещё больше!
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20k
sportage030 3 часа назад
Ох уж эти женщины 60-х и ранее годов рождения. Прут как танки, раскрыв хлебало, не глядя по сторонам, уверенные, что все им должны уступать. Так же себя ведут куры в деревне.
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1k
anatolis sportage030 Час назад
как и нынешние молодые женщины и девушки уткнувшись в смартфоны с наушниками на ушах
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4k
Странник 3 часа назад
Если ехали с мигалками и сиреной, но не убедились, что их пропускают все, обоюдная вина, мне кажется. Если сирены не было - однозначно виноваты росгвардейцы.
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639
Николай Иванов Странник Час назад
Не уверен, что вы правы. Да, по логике водитель всегда должен следить и т.п. С другой стороны, полиция едет на ограбление или преследует, кого то. Мигалки и прочее включены - логично предположить, что ПДД в таком ключе работает по другому. Субъективно, не помню ПДД
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31k
Игорь Николай Иванов 57 минут назад
Для пешеходов есть п.4.5. (правда не многие пешеходы знают ПДД), а машину с мигалками и сиреной должны пропускать все.
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26k
EvilHomer 3 часа назад
У служебного авто два колеса из четырех тормозит?
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2k
aleksei EvilHomer 2 часа назад
Ну как бы за цену новый гранты можно взять что-то лучше, чем 25 летнию ауди, октавию допустим, будет в разы комфортнее, а просто место в салоне и багажник я вообще молчу
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8k
Атеист EvilHomer 2 часа назад
Забей, это уже сложившийся стереотип. Просто из уст в уста передают данную историю, применяя к новым Ладам.
Тоже езжу без проблем. Есть отдельные личности, которые купив наш авто льют всякое г-но, со словами "это же ваз, все схавает", или используют запчасти хренового качества, либо забивают на обслуживание, а потом "это же ваз, не умеют делать" Не раз такое наблюдал на форумах, да и в жизни. :) Зато как купят иномарку стараются расходники подороже использовать, отсюда и результат.
Не без косяков, но все это мелочи, легко исправляемые в условиях гаража.

Тут просто забили на обслуживание авто, либо для галочки обслуживали. В итоге имеем, что имеем. У меня же тормоза шикарны. Можно отпустить руль и жать тормоз в пол - не поведет и не занесет. абс тоже работает.
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26k
EvilHomer aleksei 2 часа назад
Комфортнее да, а вот про место в багажнике и салоне, вообще нечего сказать и там и там достаточно много. Новая машина есть новая машина. А брать за те же деньги десятилетнюю Октавию, с хер пойми какой историей и реальным пробегом, для меня ну такое себе занятие, короче каждый решает сам. Были бы денег поболе, я бы взял Рапид, но сказать Лада говно по всем параметрам, может только долб@йоб.
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245
Дмитрий EvilHomer 40 минут назад
"Замечательной" особенностью Автоваза является плавающее качество его продукции. Кому-то повезет, а кому-то нет. Мой тесть себе купил новый liftback 2016 года и 3 раза ездил на гарантийный ремонт в первый же год эксплуатации (ничего страшного, но было как-то очень странно, когда у машины отвалилась педаль тормоза!!!)
А так, машина как машина, тесть от нее в восторге (может потому что до нее у него была четырнадцатая и двойка). Как по мне ездить можно, в последнем рестайлинге даже внешне смотрится достойно, но в салоне просто лютая дешевизна, чего нельзя сказать о ценнике.
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2k
aleksei EvilHomer 40 минут назад
У меня брат в июне новый рапид взял, очень жесткая подвеска, немного расстроился, места тоже маловато
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373
Владимир 3 часа назад
В моей стране нет росгвардии, а наши военизированные формирования больше похожи на "лесных братьев", что недалеко от истины, но так может ехать только полиция, военизированная полиция, пожарные и скорая помощь. Входит ли в полномочия росгвардии так носиться и стоило в данном случае им это делать? Вопрос ещё тот...
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60k
HundeBeißer2 Владимир 2 часа назад
Сейчас введут институт политруков,и все они станут вести себя как люди!
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