Автомобиль Росгвардии сбил женщину на пешеходном переходе

"Экипаж группы задержания двигался с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом по улице Шолом-Алейхема. На нерегулируемом пешеходном переходе совершил столкновение с пешеходом. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но избежать столкновения с пешеходом не удалось. В результате женщина 1962 года рождения получила телесные повреждения. Сотрудники Росгвардии на месте вызвали скорую медицинскую помощь и оставались на месте происшествия до прибытия экипажа ГИБДД. По данному факту проводится проверка. В случае виновности сотрудников, они будут привлечены к ответственного согласно действующего законодательства" , — сообщила ответственный исполнитель пресс-службы управления Росгвардии по ЕАО Евгения Румянцева.