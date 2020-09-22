В Пензенской области полицейские более пятидесяти километров преследовали наркомана на бензовозе

В Пензенской области сотрудники полиции после погони задержали бензовоз с неадекватным водителем, ехавшим из Рязанской области. Тягач с автоцистерной был замечен около города Нижний Ломов, однако мужчина проигнорировал требования инспектора об остановке и продолжил движение. Остановить большегруз удалось только через 60 километров, уже в Мокшанском районе.
«При преследовании водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, производил выезд на полосу встречного движения. На 580 километре в Мокшанском районе автодороги «Урал», данное транспортное средство было блокировано патрульным автомобилем. За рулем оказался мужчина 1992 года рождения, у которого присутствовали признаки наркотического опьянения», - сообщил инспектор ДПС МО МВД России «Нижнеломовский» Сергей Умрихин.
28-летний нарушитель признался, что употреблял "Мефедрон" и пил водку
«В отношении водителя Scania было составлено девять административных материалов. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, шесть - за выезд на полосу встречного движения, один - за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и материалы о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке», - поделился заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.
Бензовоз, на котором нарушитель ехал из Рязанской области в Нижнекамск арестован и помещен на штрафстоянку. Водителю предстоит заплатить крупный штраф, кроме того, решается вопрос о лишении его прав, сроком на два года.
Бензовоз, на котором нарушитель ехал из Рязанской области в Нижнекамск арестован и помещен на штрафстоянку. Водителю предстоит заплатить крупный штраф, кроме того, решается вопрос о лишении его прав, сроком на два года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Минус четыре полицейских автомобиля! Погоня за 27-летней американкой, которая угнала пикап Dodge
- В Петербурге парень, уходя от преследования, врезался в фуру, но не растерялся и попытался убежать
- Под Тверью, пытаясь скрыться от полиции в очередной раз, в аварию попал пьяный водитель
- Пьяница-рецидивист: погоня за нетрезвым водителем на Audi в Туле
- Покатались проказники! Погоня за подростками в Туле
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...
таких шахидов кончать на месте нужно после поимки, при "попытке..."
Чет как то опасно, блокировать на легковой бензовоз с наркоманом...