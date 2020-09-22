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В Пензенской области полицейские более пятидесяти километров преследовали наркомана на бензовозе

В Пензенской области полицейские более пятидесяти километров преследовали наркомана на бензовозе (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 12:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   наркоман   погоня   преследование   пьяный за рулем   
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В Пензенской области сотрудники полиции после погони задержали бензовоз с неадекватным водителем, ехавшим из Рязанской области. Тягач с автоцистерной был замечен около города Нижний Ломов, однако мужчина проигнорировал требования инспектора об остановке и продолжил движение. Остановить большегруз удалось только через 60 километров, уже в Мокшанском районе.

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Метки: авто   видео   гибдд   наркоман   погоня   преследование   пьяный за рулем   
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19  комментариев
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91
Бобр День назад
Кто ругает сотрудников ГИБДДД. Так я просто не понимаю. они ведь защищают ваши жизни от таких долбае...ов. И кстати насчет поборов. ты не нарушай и поборов не будет.
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4k
Иван Бобр День назад
А кто выдаёт права таким долбо*бам?
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410
Кот в шкафу 20 часов назад
всего-то на 2 года?!!!
таких шахидов кончать на месте нужно после поимки, при "попытке..."
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5k
Ivan День назад
На всю жизнь лишать надо...
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3k
rutt День назад
Что мля значит решается вопрос? На бензовозе обхлобученным гонял- сажать и точка
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4k
Борис День назад
Ну технически, он доехал)
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10k
Сергей День назад
Хорошо что инспектор с фамилией Умрихин в ГИБДД работает, а не в больнице например)))
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3k
alex День назад
а сколько обдолбанных таксистов ездят? а все это из-за снижения доходов, надо перерабатывать, чтобы что-то заработать..капец конечно. Надо и работодателя наказывать
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SSD День назад
было блокировано патрульным автомобилем.(с)
Чет как то опасно, блокировать на легковой бензовоз с наркоманом...
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343
qwer Михаил 23 часа назад
Ленты с шипами под бензовоз?!
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278
dlyabzin Михаил 7 часов назад
Ну да, можно было еще и по колесам пострелять
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1k
SSD dlyabzin 7 часов назад
...зажигательными патронами... Или из огнемета.. )
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6k
Михаил qwer 17 минут назад
В последнее время их вообще не видно, строят "баррикады" из машин. Легковая машина под бензовозом безопасней шипов?
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Михаил dlyabzin 14 минут назад
Интересно, что бы вы посоветовали, если бы он протаранил легковую и обе загорелись?
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