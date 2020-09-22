В Пензенской области полицейские более пятидесяти километров преследовали наркомана на бензовозе

«В отношении водителя Scania было составлено девять административных материалов. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, шесть - за выезд на полосу встречного движения, один - за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и материалы о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке», - поделился заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.



Бензовоз, на котором нарушитель ехал из Рязанской области в Нижнекамск арестован и помещен на штрафстоянку. Водителю предстоит заплатить крупный штраф, кроме того, решается вопрос о лишении его прав, сроком на два года.