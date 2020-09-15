Под Ярославлем молодой велосипедист оказался на капоте автомобиля

В посёлке Карачиха, Ярославского района, во дворе одного из домов по улице Сиреневой 12-летний мальчик на велосипеде столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управлял 35-летний мужчина.
Ребёнка осмотрели врачи скорой помощи, медики травм у него не зафиксировали.
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