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Под Ярославлем молодой велосипедист оказался на капоте автомобиля

Под Ярославлем молодой велосипедист оказался на капоте автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дети   дтп   
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В посёлке Карачиха, Ярославского района, во дворе одного из домов по улице Сиреневой 12-летний мальчик на велосипеде столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управлял 35-летний мужчина.

Источник:

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Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дети   дтп   
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7  комментариев
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5k
Шурави 2 часа назад
Надеюсь всё оформили и родители оплатят ремонт машины, всё-таки он скорее пытался сбить машину чем она его.
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Центаврианин 41 минуту назад
Водитель эталон. Правильно выбранная скорость и почти мгновенное торможение. А пацан похоже даже тормозить и не собирался.
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25k
Антон 43 минуты назад
Под Ярославлем молодой велосипедист оказался на капоте автомобиля
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907
b1r1da 55 минут назад
Ну тут как-бы водитель не по своему ряду ехал.Выехал на встречку, получил лобовое столкновение.
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1k
SSD Час назад
Родители оплатят. Мелкому урок хороший, что ездить надо аккуратно. НА чужих ошибках никто не учится... А он бесплатно и без крови получил отличный урок, надеюсь усвоит.
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9k
Хью́берт Час назад
Клоун мелкий.
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29k
Опаньки Час назад
в слове д**ил сделали ошибку и получилось велосипедист, автор исправь опечатку
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Johnny

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