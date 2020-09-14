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Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай

Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешеходный переход   трамвай   
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В Волгограде на улице Баррикадной 18-летний молодой человек переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и врезался в трамвай. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешеходный переход   трамвай   
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20  комментариев
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12k
homerchik 3 часа назад
ага, а вы их за руль с 16 лет предлагаете сажать....
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5k
Trenzel2003 4 минуты назад
Трамвай то хоть не пострадал?
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759
Леший 6 минут назад
через какое-то время эти люди будут руководить страной....бедные мы
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31k
Игорь 7 минут назад
...
Ничего не вижу,
Ничего не слышу,
Ничего никому не скажу...

НАверное это в наушниках играло
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348
Виталий Полчаса назад
зато теперь будет знать, как надо переходить дорогу.
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1k
Alex1982 55 минут назад
Чуть не стало одним [мат] меньше...
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45k
Павел Юрьевич Час назад
Не очень понятно, а ПП только до трамвайки или на ней тоже есть? Если есть, то водила трамвая не уступил пешеходу на нерегулируемом ПП и может поехать на "отдых".
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4k
Вячеслав Павел Юрьевич 55 минут назад
Читаем внимательно: "переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора".
Т.е. переход регулируемый.
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9k
Павел Бреусов Павел Юрьевич 47 минут назад
Даже, если переход был бы без светофора, то переходить надо "предварительно убедившись в безопасности перехода", о чём кегли (я сам лично пешеход, но крутящий головой влево-вправо, ибо законы физики превыше ПДД, а отскочить от нарушителя легче чем затормозить) даже не думают, прут на дорогу, будто сохранились...
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45k
Павел Юрьевич Вячеслав 22 минуты назад
Каюсь, не заметил.
На видео светофора не видно.
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1k
kiber 2 часа назад
У меня вопрос. Водитель трамвая попал?
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
малолетний долбооб... рукалицо
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3k
Stray 2 часа назад
Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай
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28k
Элек Мек 2 часа назад
ПДД пункт 14.1
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
да он дрочил через карманы
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1k
Vychek 2 часа назад
капюшон, наушники - аксессуары для самоликвидации идиотов на улице
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24k
Acu900 2 часа назад
Водитель трамвая объехать не мог что ли? Взять чуть левее и избежать столкновения. Можно подумать что он по рельсам едет :)
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1k
Алексей Acu900 2 часа назад
Во-во, прямо с языка сняли.
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32k
dima423 2 часа назад
класс))
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