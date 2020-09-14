Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай

В Волгограде на улице Баррикадной 18-летний молодой человек переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и врезался в трамвай. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.
44-летняя вагоновожатая сообщила, что на голове парня был надет капюшон, а также он слушал музыку в наушниках
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Ничего не вижу,
Ничего не слышу,
Ничего никому не скажу...
НАверное это в наушниках играло
Т.е. переход регулируемый.
На видео светофора не видно.