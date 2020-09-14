Ожесточенная драка автомобилисток из-за открытой двери

В Москве две автомобилистки подрались возле одной из школ. На записи видно, что конфликт произошел из-за незакрытой двери в припаркованной машине, которая мешала проезду.
Женщина остановилась перед открытой дверью, однако это вывело её из себя. Она вышла из салона и набросилась с кулаками на хозяйку припаркованной машины.
Присутствует ненормативная лексика!
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Авторский пост
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