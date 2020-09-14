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Ожесточенная драка автомобилисток из-за открытой двери

Ожесточенная драка автомобилисток из-за открытой двери (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 10:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   агрессия   видео   драка   женская драка   жещина за рулем   конфликт на дороге   разборки   
667
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В Москве две автомобилистки подрались возле одной из школ. На записи видно, что конфликт произошел из-за незакрытой двери в припаркованной машине, которая мешала проезду.

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Метки: авто   агрессия   видео   драка   женская драка   жещина за рулем   конфликт на дороге   разборки   
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26  комментариев
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970
Вадик Бондаренко Час назад
За*упилась,получила в табло и поехала,день прожит не зря.
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52k
Racer777 2 минуты назад
Вообще интересно стало. Никто не хочет ходить в школу, которая рядом с домом. Почему-то считается, что в соседнем районе школа лучше. Вот и наблюдаем каждое утро заезды - все возят своих чад в "лучшие" школы, которые в других районах.
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72
............ 42 минуты назад
днище! при ребенке драться, бабы совсем конченые стали
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501
Константин ............ 13 минут назад
не бабы, а баба. к шкодоводке какие вопросы?
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55k
Viktor 49 минут назад
На Тойоте конченая ипанашка, ведь закрыли же дверь - ехай, нет надо показать себя, ну и получи фашист гранату!
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1k
Andy Birkin 53 минуты назад
А мужик мог мы сразу вмешаться, а не комментировать. Комментатор Хренов
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4k
RIZ deadening Andy Birkin Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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28k
Лесли 🥰 Andy Birkin 23 минуты назад
Нахера?))) Они бы и ему пиз*дячек выдали. Если они ебобо, то связываться с такими себе дороже
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14k
Anna Andy Birkin 9 минут назад
чтобы огрести от обеих?
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9k
Павел Бреусов Andy Birkin 4 минуты назад
Вы видимо это очень часто делаете...
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3k
Durian 54 минуты назад
Поцанёнка жалко, отморозок получился. Если бы дверь закрыл когда-надо ни кто бы и не узнал о двух дебилках.
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249
Bobik 55 минут назад
Честно, совсем не понял из-за чего сыр-бор. Место, чтобы проехать, было и с открытой дверью. Ну почему народ такой дикий?
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6k
Тёплый Ламповый Час назад
Бабу с детьми лучше не трогать.
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186
Тюлень Боевой Час назад
Надо было на нападавшую заяву накатать,чтоб она на суде поныла и рассказала как тяжко ей живется
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32k
dima423 Час назад
блин у это просто лютый пистец... на тойоте просто наглухо епанутая баба... хорошо ей уепали, жалко мало)
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19k
Vazari Час назад
У тоетоводки однозначно хронический недотрах и мозг рака. Распахнутая дверь была оперативно закрыта. Если ты спешишь,дура, так проезжай. нет, надо вылезти, пёрнуть что-нибудь и огрести люлей. Одним словом:
ипанутая
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4k
RIZ deadening Vazari Полчаса назад
Мне кажется , она сначала пацану [мат] хотела , но он за мать спрятался .
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5k
Вася Час назад
нихе.расе на тойоте психопатка..
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525
Alexandr F Час назад
Я заснял! Я заснял!
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269
Igor Час назад
а выйти и разнять не судьба?
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3k
Sanar Igor Час назад
Сейчас так не модно, нужно обязательно всё снять и выложить в инет.
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55k
Viktor Igor 52 минуты назад
Разнимать баб, шутишь? Я разок попробовал, результат - фонарь под глазом, поцарапанная щека и разодранная рубаха! Больше не буду, нехай бьются.
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1k
Роман Igor 49 минут назад
Разнимающий сначала получит от обеих, а потом он обе на него заявление накатают.
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14k
Anna Viktor 7 минут назад
дома еще и от жены должно достаться
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55k
Viktor Anna 3 минуты назад
Нет, жена у меня умная - поверила, пронесло.
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Echo Час назад
размялись немного
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