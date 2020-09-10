В Омске пассажирка такси хотела стащить автомобильный коврик и продать его

В Омске ночью с 9 на 10 сентября нетрезвая пассажирка ехала в такси. Сначала женщина веселилась, в когда приехала на место, потребовала сдачу со ста рублей. Как выяснилось, женщине не понравилось, как именно дал сдачу ей таксист. Тогда женщина кинула мелочь ему в лицо и заявила, что в качестве компенсации заберёт автомобильные коврики и потом их продаст.