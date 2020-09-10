В Омске пассажирка такси хотела стащить автомобильный коврик и продать его

Всё чаще мы убеждаемся, что таксистам порой приходится несладко. В Омске очередная нетрезвая буйная пассажирка попыталась стащить автомобильные коврики, чтобы потом их продать. Причиной для того стала сдача, которую женщина кинула в лицо водителю.
В Омске ночью с 9 на 10 сентября нетрезвая пассажирка ехала в такси. Сначала женщина веселилась, в когда приехала на место, потребовала сдачу со ста рублей. Как выяснилось, женщине не понравилось, как именно дал сдачу ей таксист. Тогда женщина кинула мелочь ему в лицо и заявила, что в качестве компенсации заберёт автомобильные коврики и потом их продаст.
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После этого женщина принялась дальше ругаться таксистом и снимать его на видео. Дама пообещала, что разошлёт видеозапись во все соцсети, но похоже таксист успел раньше.
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Хорошее слово, смысл понятен, и "фильтр" не придерётся...
Лидер
Цена: 15 руб/км, посадка 105 рублей
Лидер плюс
Цена: 15 руб/км, посадка 130 рублей
Вест
Цена: от 100 рублей
Браво
Цена: 16 руб/км, посадка 90 рублей
Ну и так далее, может вы пользуетесь каким то новым такси которое только нарабатывает клиентов.