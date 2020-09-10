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В Омске пассажирка такси хотела стащить автомобильный коврик и продать его

В Омске пассажирка такси хотела стащить автомобильный коврик и продать его  (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 12:27
Сообщество : Таксисты
Метки: интересное   омск   пассажир   пьяная пассажирка   такси   таксист   фото   
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Всё чаще мы убеждаемся, что таксистам порой приходится несладко. В Омске очередная нетрезвая буйная пассажирка попыталась стащить автомобильные коврики, чтобы потом их продать. Причиной для того стала сдача, которую женщина кинула в лицо водителю.

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Метки: интересное   омск   пассажир   пьяная пассажирка   такси   таксист   фото   
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13  комментариев
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10k
* Час назад
А потом будет рассказывать и ныть в инсте, что ее несправедливо затравили... Ну не умеешь себя вести, не бухай. При чем я понимаю если подросток, впервые выпил то се, развезло, не понимает еще. Но ты же взрослая тетка...
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3k
кот базилий 11 минут назад
На прошлой неделе обоссала такси и матом ругалась при этом.
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746
BarbossaG 16 минут назад
Да тупо о...и. Если женщина значит можно вести себя как попало.!
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35k
Вепс 47 минут назад
Кража, это тайное хищение. А если явное то это разбой =)))
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4k
Александр Иванов 53 минуты назад
Друг-таксист пьяных баб вообще не берёт. Работает на своей, диспетчер в курсе.
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1k
Том Сойер Час назад
В Омске пассажирка такси хотела стащить автомобильный коврик и продать его
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314
im240 2 часа назад
сдача с сотки? да она ачеплюнела в край...
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2k
Sanar im240 Час назад
Тоже охренел, это где у нас в стране дешевле сотки можно проехать на такси, ещё и требовать сдачи.
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13k
Александр im240 Час назад
"Ачеплюнела"

Хорошее слово, смысл понятен, и "фильтр" не придерётся...
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4k
Александр Иванов Sanar 53 минуты назад
У нас по городу 65 р., до 2 км., потом счётчик.
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2k
Sanar Александр Иванов 39 минут назад
Глянул такси у вас по городу:
Лидер
Цена: 15 руб/км, посадка 105 рублей
Лидер плюс
Цена: 15 руб/км, посадка 130 рублей
Вест
Цена: от 100 рублей
Браво
Цена: 16 руб/км, посадка 90 рублей
Ну и так далее, может вы пользуетесь каким то новым такси которое только нарабатывает клиентов.
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186
ilavev Sanar Полчаса назад
В маленьких городах такие цены. У меня в городе тоже яндекс такси 55руб(включено 2км)+15р/км. Другие местные такси 60р в пределах города, за город в соседние поселки 100-120р
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25k
blus 2 часа назад
типичная ТП. Еще и бухучая...
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