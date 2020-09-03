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Обычный день в деревне Бояркино: пьяная компания на мотоблоке

Обычный день в деревне Бояркино: пьяная компания на мотоблоке (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 сентября 2020 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   видео   деревня дураков   мотоблок   прикол   пьяная компания   юмор   
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Забавное видео о приключениях подвыпившей деревенской компании на мотоблоке с прицепом. Женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением и въехала в забор.

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Метки: авария   авто   видео   деревня дураков   мотоблок   прикол   пьяная компания   юмор   
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8  комментариев
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
надо собрать всех синих и в печи...
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Romanlt 6 минут назад
зато аккуратненько так все....дорожки, заборчик )
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4
Raptorishka Полчаса назад
Компашка сильная)) Особенно груз 300 красавец.)))
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15
Алексей Троцкий 42 минуты назад
Деда из предидущего поста не хватает, было бы динамичнее!
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12k
Ligov Час назад
Как скучно я живу, оказывается...)
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Деревенские стрит-рейсеры - они самые крутые и улетные. Если хорошо нажраться самогоном-первачом, то и на мотоблоке можно погонять и в шашки поиграть. Главное, не сбить на дороге корову или не задавить поросенка, а то бабка-владелица надерет задницу рейсеру.
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2k
Sanar 2 часа назад
Не надо осуждать, у детей праздник 1 сентября затянулся))) А название деревни самое в тему видео.
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