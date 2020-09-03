Обычный день в деревне Бояркино: пьяная компания на мотоблоке

Забавное видео о приключениях подвыпившей деревенской компании на мотоблоке с прицепом. Женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением и въехала в забор.
Видео снято в деревне Бояркино, Раменский район, Московская область
Оригинальное, не ускоренное видео
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Напугал пенсионера: пьяный водитель влетел в кирпичную стену жилого дома
- "Дрифтер" на Инфинити протаранил экипаж ДПС в центре Новосибирска
- Во время серьезной пробки на шоссе британка решила позагорать на асфальте
- Тяжелая участь каршеринговых автомобилей
- Пожилая женщина, управлявшая машиной по бумажке, протаранила шатёр с людьми
0
Новости партнёров
Загрузка...