«Бумер 2020»: в результате дорожных разборок BMW оказался в кювете

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге между мужчиной из Таджикистана на Mercedes-Benz Sprinter и компанией молодых людей на седане BMW произошел дорожный конфликт. У водителя фургона отобрали документы и телефон, послего чего попытались скрыться, но не смогли.

0 Водитель желтого Mercedes-Benz Sprinter не позволил скрыться нападавшим и столкнул в кювет черный BMW. После чего агрессоры вернули водителю награбленное.



Сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW и одного пассажира, двое успели убежать, до приезда полиции. BMW изъяли и доставили в отдел полиции.