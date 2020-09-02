FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6372 поста • 635 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
«Бумер 2020»: в результате дорожных разборок BMW оказался в кювете

«Бумер 2020»: в результате дорожных разборок BMW оказался в кювете (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   нападение   разборки на дороге   
1148
1
1
На Московском шоссе в Санкт-Петербурге между мужчиной из Таджикистана на Mercedes-Benz Sprinter и компанией молодых людей на седане BMW произошел дорожный конфликт. У водителя фургона отобрали документы и телефон, послего чего попытались скрыться, но не смогли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: bmw   авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   нападение   разборки на дороге   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
13k
dimitr Час назад
"Водитель из Таджикистана и кампания молодых людей"
Молодых людей? Я один там ох.уевших чурбанов вижу, которые возомнили себя крутыми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sergey_71rus 4 минуты назад
Чуркестан е,б@ный.. Ассимилируются эти зверьки, как же, надейся, Володя.. ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий 10 минут назад
Стая обизиан заработала себе срок.Как макаки прыгают вокруг машины - мы ребята смелые, семеро одного не боимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
EvilHomer 15 минут назад
Есть два вида машин и два вида живых существ, мерседес и стиральные, люди и животные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
Шурман 41 минуту назад
Мне этот ТУК-ТУК кое что напомнил :)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Doctor_Lector 48 минут назад
Опять черножопые.. А чего он не даванул это стадо после первого удара? Вполне на аффект можно списать или на испуг. Зато пара-тройка гамадрилов хоть немного, но не выходили бы к нормальным людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Виталий Кот 48 минут назад
особо доставили штанишки одного из чуркобесов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sanar Виталий Кот Полчаса назад
Леопардовые лосины всегда в моде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Петр 50 минут назад
я не понял, а что если громко в автобусе кричать "милиция", то она как бы должна услышать и появиться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности Петр 17 минут назад
Нет надо еще в стекло стучать, тогда приедут. в Питере так .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав Час назад
Чернож.е возомнили себя крутыми, а по итогу хотелось бы услышать их кукареканье в суде или на допросе, когда им статью впаяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Николай Час назад
Тётка в автобусе достучалась до полиции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр Час назад
В этом видео прекрасно все!!! )))
А бабка "тук-тук-тук милиция" - стопудова новый мем ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Лохотрон есть". Отпускники - о радостях и гадостях отдыха в России "Лохотрон есть". Отпускники - о радостях и гадостях отдыха в России Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Двухколесный междурядчик разбил зеркало машине и трусливо сбежал Двухколесный междурядчик разбил зеркало машине и трусливо сбежал
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

640645



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
251
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем
10
140
40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стрелки на глазах: выбираем вариант для своего типа глаз и правильно рисуем
2
14
Стрелки на глазах: выбираем вариант для своего типа глаз и правильно рисуем
Как убрать засос на шее при помощи подручных средств?
1
8
Как убрать засос на шее при помощи подручных средств?
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#шоу бизнес#спорт#авария#картинки#смешные#на различный вкус#авто авария
#юмор#история#интересное#подборка#суд#автомобили#настроение#утро#1 сентября#автоприкол
#прикол#животные#сша#дтп#познавательно#знаменитости#позитив#прикольные#bmw#архитектура

На что жалуетесь?

Вернуться