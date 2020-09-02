«Бумер 2020»: в результате дорожных разборок BMW оказался в кювете

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге между мужчиной из Таджикистана на Mercedes-Benz Sprinter и компанией молодых людей на седане BMW произошел дорожный конфликт. У водителя фургона отобрали документы и телефон, послего чего попытались скрыться, но не смогли.
Водитель желтого Mercedes-Benz Sprinter не позволил скрыться нападавшим и столкнул в кювет черный BMW. После чего агрессоры вернули водителю награбленное.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW и одного пассажира, двое успели убежать, до приезда полиции. BMW изъяли и доставили в отдел полиции.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW и одного пассажира, двое успели убежать, до приезда полиции. BMW изъяли и доставили в отдел полиции.
Присутствует ненормативная лексика!
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Видео опубликовано в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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Молодых людей? Я один там ох.уевших чурбанов вижу, которые возомнили себя крутыми?
А бабка "тук-тук-тук милиция" - стопудова новый мем ))))