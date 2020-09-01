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Открыв дедушкин гараж я был в шоке

Открыв дедушкин гараж я был в шоке (15 фото)

Автор:
01 сентября 2020 07:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоваз   гараж   дедушки   жигули   советский союз   ценности   
3880
15
Приехали к нашему хорошему дедушке, погостить пообщаться. Каждый год он показывает нам свой огород, хозяйство. Живет один ему 83 года. В своем старом домике далеко от мегаполиса, здоровье богатырское. Стоит гараж в огороде, всегда просил открой посмотрю как там она, ласточка твоя. Боится он, что не закрою гараж потом, одна воротина кривая где петля. Все таки уговорил, сказал, что не уйду пока не закрою.

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Метки: авто   автоваз   гараж   дедушки   жигули   советский союз   ценности   
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19  комментариев
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Открыв дедушкин гараж я был в шоке

Судя по заголовку, я ожидал труп бабушки в гараже
а стоящие в гаражах по 40 лет машины, хоть и редкость, но никак не шок. Сам видел несколько таких
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9k
Лехахуторской 10 минут назад
А до этого момента гараж 23 года не открывался или автор первый раз у деда?
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33k
Кролик 12 минут назад
Автор поста мало в жизни видал если в шоке от копейки. Каждый день умирают старики и у каждого третьего в гараже старая машина стоит.
Люди из СССР умели бережливо относится к технике поэтому было удачей купить тачку у пенсионера. А по заголовку я ожидал как минимум увидеть машину времени или самолёт сделанный своими руками.
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8k
Великий Кормчий 13 минут назад
Тот самый Дед, который на Авито автомототехнику впаривает?)
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36
Евгений Демидов 23 минуты назад
В какой родной краске? Правая задняя дверь и заднее крыло по цвету не стреляют и молдинг на пороге в красной краске...
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11k
Андрей Дядя Полчаса назад
Никогда такого замка не видел, долго потом закрывал его, цена 3 рубля 90 копеек.

у меня такой замок лежит в гараже . лет 40 ему , рабочий. там ключ как штырь вставляется.
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137k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Никогда такого замка не видел, долго потом закрывал его, цена 3 рубля 90 копеек.

Никогда такого замка не видел, долго потом закрывал его, цена 3 рубля 90 копеек.
Никогда такого замка не видел, долго потом закрывал его, цена 3 рубля 90 копеек.
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2k
kca-opa 45 минут назад
Повезло, нашёл бабла, если нет необходимости именно сейчас, оставь детям, лет через 20-30 цена минимум удвоится
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29k
Азат Баширов Час назад
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
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12k
seller-k Час назад
Где-то в конце 60-х видел новенький гроб в сарае у соседского деда. Приготовлен им загодя к последнему путешествию. А что - стоит никому не мешает и душу хозяину греет. Пришёл я из армии в 81-м - дед ещё жив, а гроба не было. Бабку похоронил в своём, а новый делать сил не было.
Это я всё к чему? Как старики говорили: "Прок карман не тянет", но вот как распорядишься ты своими запасами.
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6k
Sterling Malory Archer seller-k Полчаса назад
Как говорил один офицер- Запас Жо*у не е**т
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1k
smile_vologda Sterling Malory Archer 17 минут назад
Есть старый анекдот.
Идет мужик на сенокос с двумя вилами. На встречу односельчани. "Сосед нах. тебе двое вил ?". "Запас ж.пу не е..т !". Когда слезал со стога на вторые вилы и сел.
Отсюда мораль: "Не хрен держать то, что нах. не нужно !".
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