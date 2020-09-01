Открыв дедушкин гараж я был в шоке

Приехали к нашему хорошему дедушке, погостить пообщаться. Каждый год он показывает нам свой огород, хозяйство. Живет один ему 83 года. В своем старом домике далеко от мегаполиса, здоровье богатырское. Стоит гараж в огороде, всегда просил открой посмотрю как там она, ласточка твоя. Боится он, что не закрою гараж потом, одна воротина кривая где петля. Все таки уговорил, сказал, что не уйду пока не закрою.
Никогда такого замка не видел, долго потом закрывал его, цена 3 рубля 90 копеек.
И вот она! ВАЗ 2101. Стоит уже 23 года в гараже. Как на пенсию вышел, так и поставил. В деревне особо ездить не куда. По грибы сходить рядом, магазины в шаговой доступности, а город уже не нужен.
Специально приподнятая, чтобы пружины не осели.
Жалко в гараже света нет, в огороде стоит. Пороги у машины идеальные, по всему кузову родная краска.
Родные колпаки с родной резиной.
Зеркала он сам снял, заметьте, швы промазаны корабельной смазкой, (на длительное хранение),он капитан второго ранга в отставке.
По разговору с ним, сказал, что запчасти стоят итальянские, я так понял, что эта машина предназначалась на экспорт за "бугор".
Оригинальные накладки ОЛИМПИАДА-80.
Пробег у нее родной, ездил только по трассе, и да напомню стоит она уже 23 года, пробок в 97 году еще наверно не было в Ленинградской области и Петербурге.
Руль обтягивал на заказ в красную кожу.
Вот такие чехлы в то время)
Как мне показалось двигатель в хорошем состоянии. Да, согласен, машина должна ездить, резинки все менять и еще много чего если поехать на ней. Но дед сказал пусть стоит, греет душу его. Ну пусть.
Машина останется в гараже на n-ное количество времени. Этот пост не в коем случае не несет рекламные действия о продаже авто. Просто хотелось показать как наши деды, хоть как никак относились к авто более бережно в свое время, чем сейчас. В наше время, если не покупать новую, поиск машины гаражного хранения, а если еще и у деда, это всегда в дефиците.
Авторский пост
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Судя по заголовку, я ожидал труп бабушки в гараже а стоящие в гаражах по 40 лет машины, хоть и редкость, но никак не шок. Сам видел несколько таких
Люди из СССР умели бережливо относится к технике поэтому было удачей купить тачку у пенсионера. А по заголовку я ожидал как минимум увидеть машину времени или самолёт сделанный своими руками.
у меня такой замок лежит в гараже . лет 40 ему , рабочий. там ключ как штырь вставляется.
Это я всё к чему? Как старики говорили: "Прок карман не тянет", но вот как распорядишься ты своими запасами.
Идет мужик на сенокос с двумя вилами. На встречу односельчани. "Сосед нах. тебе двое вил ?". "Запас ж.пу не е..т !". Когда слезал со стога на вторые вилы и сел.
Отсюда мораль: "Не хрен держать то, что нах. не нужно !".