Открыв дедушкин гараж я был в шоке

Машина останется в гараже на n-ное количество времени. Этот пост не в коем случае не несет рекламные действия о продаже авто. Просто хотелось показать как наши деды, хоть как никак относились к авто более бережно в свое время, чем сейчас. В наше время, если не покупать новую, поиск машины гаражного хранения, а если еще и у деда, это всегда в дефиците.