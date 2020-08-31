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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4091 пост • 596 подписчиков подписаться
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Как хороший актер превратился в это?

Как хороший актер превратился в это? (1 фото)

Автор:
31 августа 2020 18:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   дтп   резонанс   суд   
929
1
Помните строчку из одного из стихотворений Полозковой: «Наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху».
Смыслов в ней несколько, однако я в него вкладываю прежде всего разочарование и то, что произошло с прекрасным актером Михаилом Ефремовым, которого я буквально боготворила, а монолог балерины вообще заучила наизусть, является ярким примером этого самого глубокого разочарования.

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Метки: актер   дтп   резонанс   суд   
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21  комментарий
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15k
SolomonA 3 часа назад
Как актер он уже труп. Независимо от исхода суда. Куда бы он ни пошел - все будут вспоминать именно вот это кривляние. Поэтому вряд ли адекватный худрук возьмет его в труппу. Дальнейший его удел (надеюсь - после отсидки) - это похождения по разным ток-шоу типа "Пусть говорят" с плачем "Я так страдал! А этот Захаров лежит себе и издевается, холодненький".. Уж простите мой черноватый юмор...
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8k
кира 24 минуты назад
"...но в то же время жалеешь его, потому что он болен."

Алкоголизм - это болезнь, которую человек выбирает сам, добровольно. Он долгие годы сознательно идет к этой болезни, и с каждым шагом ему все больше и больше плевать на окружающих, работу, этику, обязанности... Поэтому жалеть алкоголика - очень плохая идея, плохая и вредная, особенно когда человек талантлив, мог бы здорово и плодотворно работать к удовольствию любящих его зрителей. Но он сам сделал свой выбор. Он сам себя похоронил. Можно сожалеть о пропитом таланте, но как актера его нет уже давно.
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108
Плюшевый Вася Час назад
Радзинский живет и пахнет. Вроде как 2 млн за смерть на встречке заплатил и все.
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14k
Lelik Плюшевый Вася 54 минуты назад
Радзинский был трезв и не устраивал цирк
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22k
Сергей Алексеевич Час назад
Да насрать ему что никуда не возьмут, бабла же много, он сам говорил это, а роли и так ему уже практически не светило никакой.
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39k
zloykoyot 2 часа назад
Оставим в покое оценку его актёрского мастерства, для кого-то он хороший актёр, для кого-то не очень. Это всё на вкус и цвет. Но вот кто сказал, что хороший актёр обязательно должен быть хорошим человеком? Про того же Моргунова говорили, что говняненький человек он был, хоть и актёр прекрасный. Про Олега Борисова тоже бывали нелестные отзывы, хотя мало кто усомнится в его таланте. Так что вполне возможно что Ефремов как человек всегда был говном, только случая показать себя во всей красе не выпадало.
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1k
AРТУР ITA 2 часа назад
А водка кого то превращала в героя?
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17k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Хороший актер - это Олег Николаевич Ефремов, а Миша Ефремов это лишь говно в тени отца....
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176k
TUKUTELA-сепар Очевидное-Невероятное 21 минуту назад
олег тоже давал жизни,только не светился
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5k
Игорь 2 часа назад
Да ладно, его тусовка по любому от него не отвернется. Всякие зильбертруды, орлуши, домогаровы, голые пионерки и прочие прочие, а на остальных ему и раньше было плевать. А сидеть ой как не хочется
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208
Kulibin7 2 часа назад
Назовите мне хоть одну его прекрасную роль!! Я фильм посмотрю, если не видел.
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40k
Цыц тут у меня Kulibin7 2 часа назад
"Граница. Таежный роман."
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14k
Anna 2 часа назад
Как хороший актер превратился в это? (1 фото)
как, как - зассал
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7k
Otium7 3 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
RALEXXX 3 часа назад
Это не цирк, это судебный процесс, где все средства хороши. Адвокат делает свою работу. Хорошо он её делает или плохо - увидим потом.
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3k
magic32 3 часа назад
"...с прекрасным актером Михаилом Ефремовым, которого я буквально боготворила.." - назвать это прекрасным актёром? это недоразумение, а не актёр
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39k
SAndre 3 часа назад
он никогда уже не восстановится. Вне зависимости от решения суда он так и останется #удаком вмсет со своим оплаченным помощником
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15k
SolomonA SAndre 3 часа назад
Он и был таким, просто заметно это было не всем.
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11k
Алексей 4 часа назад
Это просто называется - своя рубашка ближе к телу.
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