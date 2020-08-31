Как хороший актер превратился в это?

Такого разочарования, когда ты не можешь пересматривать фильмы с этим человеком или слышать его голос, но в то же время жалеешь его, потому что он болен.



Не хотелось бы принимать участие в прилюдной порке, но не выходит и больше всего меня бесит вот этот цирк, в который Миша залетел как борзая, сметая здравый смысл на своем пути.





Неужели он не видит, что люди прекрасно все понимают? Как по мне, то общество от шока уже Плано переходит к агрессии, так что было бы куда благороднее согласиться с всеобщим мнением, попросить у семьи погибшего прощения еще раз и отсидеть, потому что заслужил!



Ну, нет. Вместо этого Ефремов, на пару со своим сумасшедшим адвокатом, которого в народе уже окрестили адвокатом дьявола, продолжает устраивать аморалитет.



Несколько дней назад выяснилось, что Миша отказывается от услуг Эльмана Пашева. Тогда мне на одно мгновение показалось, что Ефремов освободился от чар этой пиявки и задышит свежим воздухом но, увы, чары вновь начали свое действие, а Ефремов заключил с Пашевым новый контракт.



Хочется спросить, а зачем?



На мой взгляд, вот это светопреставление с постоянными переобуваниями, поездками в больницу, обмороками на судах и прочей мути, делает все только хуже. Общество злится, потому что такого бестактного и бесчеловечного поведения от актера не ожидал вообще никто.



На следующий день после трагедии, когда Михаил записал извинительное обращение, его реально было жаль, но сейчас, после вот этой тонны говна и цирка, хочется уже, чтобы скорее его посадили, а тема перестала быть ТОПом среди новостей в Яндексе, ибо стоит костью поперек горла.



Интересно, а о чем думает сам Ефремов? Неужели он не понимает, что его жизнь даже без настоящих решеток превратится в тюрьму и ад? После таких спектаклей в настоящие его уже никто и никогда не возьмет…