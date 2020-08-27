АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой модели LADA

АвтоВАЗ объявил о начале публичного конкурса «Новая LADA: придумай название». Предложить новое имя будущему автомобилю LADA может любой желающий. Автолюбители, предложившие самые подходящие варианты, получат фирменные призы от LADA.
Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту (ссылка) с 19 по 31 августа 2020 года.
Обратите внимание, что к названию предъявляются определенные требования. Прежде чем написать свой вариант в комментариях, проверьте, соответствующим ли оно следующим условиям. Название должно:
1. ассоциироваться с Россией;
2. хорошо сочетаться со словом «LADA»;
3. иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;
4. иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;
5. легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;
6. иметь благозвучное звучание.
Поупражняемся в остроумии?
Первое, что приходит на ум - РуЛада RULada :)
Обратите внимание, что к названию предъявляются определенные требования. Прежде чем написать свой вариант в комментариях, проверьте, соответствующим ли оно следующим условиям. Название должно:
1. ассоциироваться с Россией;
2. хорошо сочетаться со словом «LADA»;
3. иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;
4. иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;
5. легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;
6. иметь благозвучное звучание.
Поупражняемся в остроумии?
Первое, что приходит на ум - РуЛада RULada :)
Авторский пост
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