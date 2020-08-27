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АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой модели LADA

АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой модели LADA (1 фото)

Автор:
27 августа 2020 13:47
Метки: автоваз   конкурс   лада   
392
1
АвтоВАЗ объявил о начале публичного конкурса «Новая LADA: придумай название». Предложить новое имя будущему автомобилю LADA может любой желающий. Автолюбители, предложившие самые подходящие варианты, получат фирменные призы от LADA.

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Метки: автоваз   конкурс   лада   
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43  комментария
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Нинада...
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rutt 2 минуты назад
ТАЗАДА TAZADA
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ЗА КИБЕРНЕТИКУ 6 минут назад
да просто" ХАЧМОБИЛЬ"
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Антон 12 минут назад
Lada-Pleayada в дальних рукавах Девы (созвездия) рады.
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Андрей Иванов 14 минут назад
Lada VedRo
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vvv 20 минут назад
Lada Urina
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B7243 Полчаса назад
Зря они так смело... Народ сейчас будет больше в остроумии, а не в креативе соревноваться.
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Перст Указующий Полчаса назад
лада-хуяда
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bum-bum 36 минут назад
лада - писда.
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bum-bum 37 минут назад
можно как феррари: писда. И всё как требует заказчик. И основной цвет - красный.
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bum-bum 39 минут назад
Уни
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Хью́берт 39 минут назад
Лада Красава.
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Константин 46 минут назад
Ведронада
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Вася 50 минут назад
Замкада
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Вася 55 минут назад
бухлада
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моссада
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чонада
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gavrosh Час назад
Таз
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Вася Час назад
рассада
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Борис Карабанов Вася Час назад
Вполне! Всё лучше чем ZASADA. Да и группа поддержки в виде дачников будет немалая.
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Вася Час назад
блюяда
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Вася Час назад
Г.а.d.a
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