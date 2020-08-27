АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой модели LADA

Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту (ссылка) с 19 по 31 августа 2020 года.



Обратите внимание, что к названию предъявляются определенные требования. Прежде чем написать свой вариант в комментариях, проверьте, соответствующим ли оно следующим условиям. Название должно:



1. ассоциироваться с Россией;

2. хорошо сочетаться со словом «LADA»;

3. иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;

4. иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;

5. легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;

6. иметь благозвучное звучание.



Поупражняемся в остроумии?

Первое, что приходит на ум - РуЛада RULada :)