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Когда на работе скучно: дрифт на 40-тонном карьерном самосвале

Когда на работе скучно: дрифт на 40-тонном карьерном самосвале (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 10:46
Сообщество : Автомир
Метки: caterpillar   авто   автоприкол   видео   дрифт   карьерный самосвал   самосвал   
1352
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В то время как дрифт на машине требует невероятных навыков и дозы храбрости, дрифт на самосвале граничит с безумием. Невероятно, но именно это и решил сделать водитель сочлененного самосвала Caterpillar 740, чтобы разнообразить свой рабочий день.

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Метки: caterpillar   авто   автоприкол   видео   дрифт   карьерный самосвал   самосвал   
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7  комментариев
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198
Юрий 3 часа назад
Ну как это занятся нечем?! Чуваки работают, самосвал встал под загрузку
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16k
turyst 6 минут назад
Из всех фотографий, там татуировки, только на 2,5 лицах.
Из всех фотографий, там татуировки, только на 2,5 лицах.
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−20
Moon24 Час назад
Высокая квалификация - быстро и без лишних поворотов и вперед-назад встал под загрузку
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2k
methos2 2 часа назад
Может просто занесло, а водитель справился с заносом?
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55k
Viktor 3 часа назад
Ага, этот тоже довыёживался!

Ага, этот тоже довыёживался!
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10k
Алекс Viktor 39 минут назад
Тсссссс..... он спит.
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