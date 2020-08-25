Когда на работе скучно: дрифт на 40-тонном карьерном самосвале

В то время как дрифт на машине требует невероятных навыков и дозы храбрости, дрифт на самосвале граничит с безумием. Невероятно, но именно это и решил сделать водитель сочлененного самосвала Caterpillar 740, чтобы разнообразить свой рабочий день.

Водитель этого 40-тонного карьерного самосвала явно обладает определенными навыками