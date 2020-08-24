В Киргизии «Гелендваген» из свадебного кортежа влетел в «КамАЗ»

В Кара-Суйском районе Ошской области произошло серьезное ДТП с участием Mercedes-Benz G-класса из свадебного кортежа и КамАЗа. На видео видно, как один из из «Гелендвагенов» виляет по дороге, затем вылетает на встречную полосу и сталкивается с самосвалом.
Пострадали водитель и трое пассажиров внедорожника. Они госпитализированы.
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