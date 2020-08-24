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В Киргизии «Гелендваген» из свадебного кортежа влетел в «КамАЗ»

В Киргизии «Гелендваген» из свадебного кортежа влетел в «КамАЗ» (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: gelandewagen   mercedes   авария   авто   видео   гелик   дтп   свадебный кортеж   
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В Кара-Суйском районе Ошской области произошло серьезное ДТП с участием Mercedes-Benz G-класса из свадебного кортежа и КамАЗа. На видео видно, как один из из «Гелендвагенов» виляет по дороге, затем вылетает на встречную полосу и сталкивается с самосвалом.

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Метки: gelandewagen   mercedes   авария   авто   видео   гелик   дтп   свадебный кортеж   
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20  комментариев
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586
Веселый Пук 2 часа назад
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2k
fenomen111 5 минут назад
Довы@бывался, дебила кусок...

Камазиста жалко. Пострадал из-за обезьян
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779
мега гон 10 минут назад
пипец это ужас! как жалко... камаз.
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18k
С.В. 13 минут назад
Бедный камазист, шлюхам на гелике по заслугам.
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7k
*Сергей* 21 минуту назад
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672
Шурман Полчаса назад
Какой там нахер тохтэ . Из машины выбежали и друзьям помогать
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672
Шурман Полчаса назад
Мужика на Камазе жалко . Я из Алматы и могу сказать одно что Киргизы не когда не умели понтоваться
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6k
Barachek_Obachek Шурман 4 минуты назад
Киргиз без понтов - безпонтовый киргиз. Так никто не скажет. Это же не казахи
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6k
Tamdima Полчаса назад
В Киргизии «Гелендваген» из свадебного кортежа влетел в «КамАЗ»
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
"Омлет, турдым, турдым..."- поверни, пожалуйста, вот туда (рус.)
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1k
AndreyOnovamnado 56 минут назад
Камаз жалко.
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173
Алиса Час назад
Зря они с ослов пересели. Ослик поумнее и ДТП не случилось бы
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−115
............ Час назад
чурки...
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12k
Соломон Никитин 2 часа назад
Каждому гелику по камазу!
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12k
Соломон Никитин 2 часа назад
Впрочем, не каждому. В моём район один узкий выезд из дворов. По утрам часто встречаю Мужика на Гелике. В снегопад он всегда влезает в сугроб, пропуская встречных.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Дешёвые понты обернулись дорогими проблемами.
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59k
Максим 2 часа назад
Камаз жалко.
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8k
Алексей 2 часа назад
Как говорится надолго ли стеклянный хер?
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672
Шурман Алексей Полчаса назад
Хер хороший , вот только идиотам он не нужен
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8k
Алексей Шурман 9 минут назад
Согласен
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