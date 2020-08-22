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Легенды советского «самостроя»: ПАНГОЛИНА

Легенды советского «самостроя»: ПАНГОЛИНА (24 фото + 3 видео)

Автор:
22 августа 2020 20:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   история   факты   
1620
24
3
Одним из самых известных примеров советского движения «самавто» является Панголина — уникальный самодельный автомобиль, здешний ответ знаменитым Lamborghini Countach и DeLorean DMC-12, собранный в Ухте электриком Александром Кулыгиным в 1980 году.
Вот как это было и чем закончилось

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Метки: авто   история   факты   
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8  комментариев
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2k
Борис Карабанов 4 часа назад
Как же, помню. В каждом техническом журнале была. В "ТМ", в "ЮТ" и далее по списку. Многие тысячи современников были подвигнуты "Панголиной" на технические свершения.
И, разумеется, опять косвенная какашечка в СССР (постСССР) - "не был принят закостенелым сознанием постсоветских конструкторов". А я так думаю, что самоделка "на коленке" и массовое производство вещи совершенно несопоставимые по технологии.
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164
Дмитрий Копыльцов 2 часа назад
Первая версия симпотичнее...
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−123
VladmirK1979 2 часа назад
как и кастомные мотоциклы
издалека нормально выглядят,но близко лучше не подходить
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15k
бат св 2 часа назад
при аварии с опрокидыванием автомобиля у находящихся в нем людей нет шансов выбраться и нет возможностей помочь у спасателей,кстати, об этом и на передаче говорили. "Закостенелое сознание ..." не причем.
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14k
Yorge 3 часа назад
Что он там не был принят. На момент когда автор представил авто, уже объявили капитализм, из каждого чайника вещали о великих благах которые принесёт свободное предпринимательство. Все помнят передачу "это вы можете" где показывали и это авто в том числе, а так же автомат для производства пончиков в который только тесто закидывает,а он сам их жарит. Всё тогда ждали что прилетят спонсоры на голубом вертолете и заберут в волшебный капиталистический рай. Ну и чё, прилетели спонсоры? Где крутые суперкаров и горы пончиков?
Тогда гнали на коммунистов закостенелых которые зажимают свободных творцов, а теперь оказывается инженеры закостенелые виноваты. Определитесь уже на кого вину спихнуть за некомпетентность или курите историю развития капитализма в России в 80х.
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3k
Убийца Прохиндеев 5 часов назад
Понимаю, что придумал не автор сего творения, но не могу понять. в чем прикол такого открывания, когда вместо дверей крышка мыльницы
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