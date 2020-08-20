19 августа, в Ворошиловском районе Волгограда у ГАЗели, превозившей дыни из Астрахани, отказали тормоза. 20-летний водитель зацепил попутный ВАЗ-2114, а затем выехал на полосу встречного движения, где протаранил Renault Duster, Volkswagen Polo, Hyundai Getz, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадал ребенок.
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В результате аварии госпитализирован 7-летний пассажир автомобиля Renault Duster
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Тормозить начинали за 80-100 метров - потихоньку сбавляли скорость, потому как колодки тоже не айс.
Какая компания? Грузовичкофф.
И ведь компания отмажется - за рулем во-о-от тот парень сидел, 20-ти лет, нарисуйте ему долг в 1,5 ляма и пусть платит всю жизнь. А мы не при чем - он принял от нас исправную тачку и расписался в тех. листе.