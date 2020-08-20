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Авария дня. ГАЗель с дынями протаранила шесть машин в Волгограде

Авария дня. ГАЗель с дынями протаранила шесть машин в Волгограде (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   тормоза отказали   
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19 августа, в Ворошиловском районе Волгограда у ГАЗели, превозившей дыни из Астрахани, отказали тормоза. 20-летний водитель зацепил попутный ВАЗ-2114, а затем выехал на полосу встречного движения, где протаранил Renault Duster, Volkswagen Polo, Hyundai Getz, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадал ребенок.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   тормоза отказали   
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9  комментариев
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2k
Romanlt 2 дня назад
"Везет добро"
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21k
Григорий День назад
Недавно заказал газель - усосана в ноль. За 5 км дороги 4 раза заглохли, тачка пиналась при разгоне. Вот так капиталисты зарабатывают деньги. Чинить не хотят, вкладывать не хотят, а получать бабос хотят. Водители им высказывают и получают кивок на дверь. Кто-то уходит, но остальные остаются - семью кормить надо.
Тормозить начинали за 80-100 метров - потихоньку сбавляли скорость, потому как колодки тоже не айс.
Какая компания? Грузовичкофф.
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21k
Григорий День назад
Может и хотят чинить, но ремонт это время, а время для такси это деньги и упущенная прибыль. Потому и ездят эти опасные корыта по улицам, потому и "везут добро", но не для всех.
И ведь компания отмажется - за рулем во-о-от тот парень сидел, 20-ти лет, нарисуйте ему долг в 1,5 ляма и пусть платит всю жизнь. А мы не при чем - он принял от нас исправную тачку и расписался в тех. листе.
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5k
Саша Смирнов День назад
Кто ему мешал после перекрёстка занять свою половину дороги? Нет, он решил продолжать таран по встречной полосе движения.
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11k
Stark 2 дня назад
так и ехал бы в ограждение, в столб
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1k
Алек Сандр 2 дня назад
Надо вовремя менять задние тормозные барабаны, тогда и тормоза пропадать не будут в самый ответственный момент.....
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13k
Александр Н. 2 дня назад
Почему-то торможению двигателем предпочел торможение бампером.
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Johnny

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