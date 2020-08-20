19 августа, в Ворошиловском районе Волгограда у ГАЗели, превозившей дыни из Астрахани, отказали тормоза. 20-летний водитель зацепил попутный ВАЗ-2114, а затем выехал на полосу встречного движения, где протаранил Renault Duster, Volkswagen Polo, Hyundai Getz, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадал ребенок.