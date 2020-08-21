Британец собрал моторизованную тачку и хочет установить на ней рекорд скорости

Идея оснастить садовую тачку мотором от скутера Honda пришла в голову британцу Кевину Никсу, когда он находился на самоизоляции. Курьёзный спорткар по имени Barrow of Speed он построил из того, что нашёл в собственном гараже, а первые заезды провёл после частичного снятия ограничений, связанных с коронавирусом.