FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мото 329 постов • 123 подписчика подписаться
Новое > Авто > Сообщество Мото 
Британец собрал моторизованную тачку и хочет установить на ней рекорд скорости

Британец собрал моторизованную тачку и хочет установить на ней рекорд скорости (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 12:08
Сообщество : Мото
Метки: honda   авто   необычный транспорт   рекорд скорости   садовая тачка   тачка   
106
5
1
55-лений Кевин Никс из Оксфордшира утверждает, что он установил рекорд скорости, проехав на тачке со скоростью 72 км/ч. Свое необычное транспортное средство он собрал во время самоизоляции. Мужчина намерен добиться подтверждения рекорда от книги Гиннесса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: honda   авто   необычный транспорт   рекорд скорости   садовая тачка   тачка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Carma Warrior День назад
Не интересно!
Вот, пусть поучится креативу!
Не интересно! Вот, пусть поучится креативу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Маленький хэтчбек Honda превратили во внедорожник для исследования шахт Маленький хэтчбек Honda превратили во внедорожник для исследования шахт Хардкорный Honda NSX Type R для энтузиаста, который может потратить 20 миллионов рублей Хардкорный Honda NSX Type R для энтузиаста, который может потратить 20 миллионов рублей Honda CBX 1978-1982 - Шесть цилиндров для супербайка! Honda CBX 1978-1982 - Шесть цилиндров для супербайка! Малолитражка N600, на которой Honda начала завоевание Америки Малолитражка N600, на которой Honda начала завоевание Америки Авария дня. Под Красноярском автомобилистка повернула прямо под КамАЗ Авария дня. Под Красноярском автомобилистка повернула прямо под КамАЗ
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309324



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
1
300
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
3
46
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Признаки беременности на ранних сроках
0
4
Признаки беременности на ранних сроках
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
2
48
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересное#собаки#питомцы#дтп#коты#СССР#авто авария
#юмор#факты#картинки#кино#забавно#смешно#звери#подборка#прикольные#девушки
#прикол#интересно#россия#природа#красота#авария#искусство#смешные#на различный вкус#дети

На что жалуетесь?

Вернуться