Британец собрал моторизованную тачку и хочет установить на ней рекорд скорости

55-лений Кевин Никс из Оксфордшира утверждает, что он установил рекорд скорости, проехав на тачке со скоростью 72 км/ч. Свое необычное транспортное средство он собрал во время самоизоляции. Мужчина намерен добиться подтверждения рекорда от книги Гиннесса.
Идея оснастить садовую тачку мотором от скутера Honda пришла в голову британцу Кевину Никсу, когда он находился на самоизоляции. Курьёзный спорткар по имени Barrow of Speed он построил из того, что нашёл в собственном гараже, а первые заезды провёл после частичного снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
Изначально предполагалось, что тачка сможет разогнаться до 40 миль в час (около 65 км/ч), и первые испытания, состоявшиеся месяц назад, это подтвердили. Однако на аэродроме Эльвингтон в Северном Йоркшире Никс смог набрать скорость в 72 км/ч. Создатель Barrow of Speed назвал своё творение «самой странной вещью, на которой когда-либо ездили».
Через полтора месяца Кевин Никс намерен повторить заезд — уже под наблюдением представителей книги рекордов Гиннесса.
Автор супербыстрой тачки ранее был известен как разработчик и строитель проекта Fastest Shed — «Cамого быстрого сарая в мире». В этом качестве в книгу Гиннесса Никс уже попал.
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