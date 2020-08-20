Про Высоцкого я был прав

Заявлен он был как свидетель защиты, но наговорил такого, что адвокат семьи потерпевшего Александр Добровинский заявил, что показания Высоцкого служат на пользу стороне обвинения. То есть я был прав, когда говорил, что Никита непорядочный человек. А в добавок оказалось, что он ещё и недостаточно умён.

Чтобы не давать ссылки, напомню про Никиту, чем он мне не нравится, мягко говоря. Алчность. Последняя капля - мерзкий фильм "Спасибо, что живой", в создании которого Никита принимал самое активное участие. Фильм - гадость сплошная. Если предположить, что его смотрит человек, не знакомый с творчеством Владимира Высоцкого , он решит, что фильм про то, как наркотики ломают и убивают человека. Простого человека. А что, про Высоцкого больше сказать нечего? Лермонтов, к примеру, тоже "злобный карлик с душой гения". А кто сейчас про это вспоминает?

Кстати, когда Влади упомянула о зависимости Высоцкого от наркотиков в своей книге, советские СМИ подняли целый скандал - как же, дочь недобитых белогвардейцев клевещет на советского человека! А теперь власть переменилась. И все кому не лень, включая Никиту, льют грязь на Высоцкого с телеэкранов.

Мелочность Никиты понятна. Он мстит отцу за Марину Влади. Легко мстить мёртвым.

Однако при этом не стесняется зарабатывать на имени отца. Если кто вдруг не в курсе. Через три месяца после смерти Владимира Высоцкого «расторопные члены семьи» поспешили оформить право на наследство по закону. 1 ноября 1980 года Первая московская государственная нотариальная контора выдала прямым родственникам свидетельства на наследство авторского права Высоцкого В. С., согласно которым матери поэта Высоцкой Н. М. принадлежит 1/5 доля, сыновьям Высоцкому Н. В. и Высоцкому А. В. – по 3/10 доли и вдове Марине де Полякофф (Влади) – 1/5 доля. Практически невозможно было бы разделить более 700 произведений между четырьмя родственниками, и потому разделили предполагаемые гонорары за использование этих произведений.

Московский телеканал в 1995 году показал клип про чемпиона среди мошенников Сергея Мавроди, создателя гигантской пирамиды «МММ – нет проблем», опустошившей карманы миллионов россиян. Увидев клип, Никита Высоцкий подал в суд за нарушение Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».

В 1998 году на ОРТ был показан фильм режиссера П. Солдатенкова «Владимир Высоцкий. История любви. История болезни». Никита опять подал в суд. Сутяжничество стало одним из основных видов деятельности дирекции музея Владимира Высоцкого, которым заправляет Никита

В своей алчности Никита собирается добраться и до американцев. В США появилась реклама программы ФБР с обращением на русском языке. В нём звучит призыв сообщать информацию, которая может заинтересовать ФБР. Листовку снабдили портретом Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий уже назвал использование образа отца свинством и даже не исключил, что подаст в суд на американскую спецслужбу. Станислав Садальский, "блогер всея Руси", прошёлся и по сыну Высоцкого: "Отдельно удивляет истерика сына Высоцкого – Никиты, посвятившего свою жизнь зарабатыванию денег на папе, по поводу бесплатного использования ФБР имени Высоцкого в своих целях. Как будто ФБР должно было у кого-то спрашивать разрешения. Разрешение-то черт с ним. И что в своих целях – кого это волнует, но вот что бесплатно – обидно Никите до слёз."