Про Высоцкого я был прав

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Смешные кадры для поднятия настроения Смешные кадры для поднятия настроения Типичные проблемы высоких людей Типичные проблемы высоких людей Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра Петросяна Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить? Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить? Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его же авто и отказался от адвоката Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его... 15 очаровательных щенков немецкой овчарки 15 очаровательных щенков немецкой овчарки Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений Из фотоальбома немецкого солдата 1941-1943 Из фотоальбома немецкого солдата 1941-1943 Фильмы, которые можно описать одним предложением Фильмы, которые можно описать одним предложением 15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает 15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает Гифки разные Гифки разные Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Работы художника Клодта Михаила Константиновича Работы художника Клодта Михаила Константиновича Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность? Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность?
Главная > Авто 
Про Высоцкого я был прав

Про Высоцкого я был прав (4 фото)

Автор:
20 августа 2020 10:59
Метки: высоцкий   дтп   ефремов   криминал   суд   
4926
4
Естественно, я имею в виду Никиту Высоцкого.
Никита Высоцкий, как он был представлен, близкий друг Михаила Ефремова, дал показания в Пресненском суде Москвы.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: высоцкий   дтп   ефремов   криминал   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
36k
FoxGen 2 дня назад
Что Никита, что Миша, если бы не их папы, были бы они в полной безизвестности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вася День назад
во второй половине 90х этот Никита катался по западной европе со Смеховым и Золотухиным с "концертами" на троих, билет 20 дойчмарок в синагоге германской стоил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Dobrovit 2 дня назад
"На детях гениев природа отдыхает..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Raf 2 дня назад
Песнь о том, как одно ДТП вскрыло мерзотную часть медийных людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
роман 2 дня назад
теперь в суд будут всех подряд вызывать и спрашивать какой же он, этот Ефремов. Адвокаты по-максимуму затянут процесс, а он посидит под домашним арестом с годик, а когда вынесут обвинительный приговор, его сразу и отпустят из зала суда. Типа он уже в процессе следствия дома посидел. Вот увидите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
KiploksAKS 2 дня назад
Из всего сказанного я понял только что автор очень не любит Никиту Высоцкого и не очень умён.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Женя KiploksAKS 2 дня назад
Из комментария понятно, что комментатор очень любит алкашей, но сам не очень умён.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. 2 дня назад
А ещё именно он есть автор сценария дебильного фильма "Союз спасения", который ругают именно за паршивый сценарий. зато - заработал нехило...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 2 дня назад
Продал он своего отца за деньги. Природа на нём отдохнула конкретно. Лично я не признаю его авторские права на творчество В.С. Высоцкого, он писал для людей и при жизни был не против записи и перезаписи своих песен.
А что касается его участия в фильме "Спасибо, что живой", то это уже за пределами всяких норм. Ради заработка от этой мерзкой "сенсации" он продал своего отца.
Ну а попытки никиты отмазать и защитить своего собутыльника - лишний раз доказывает его гниль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 2 дня назад
Ну, особо наезжать не стОит. Не каждый дока в подобных делах и не каждый день доводится этим заниматься. В первую, очередь, это минус адвокату защиты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Женя Борис Карабанов 2 дня назад
Адвокат защиты явный мошенник и абсолютно НЕ профессионален.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 2 дня назад
Он тоже бухарик? Выглядит так, как будто непросыхал лет 10...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 2 дня назад
Да, здесь природа отдохнула конкретно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz 2 дня назад
Пля, не ожидал я, что Никита такой же обугленный мозгами. Нес такую ахинею в свидетельских показаниях, такого дурака включал, что потерял всякое уважение к себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
18k
Слепой Пью BillyBonzz 2 дня назад
Билли - на детях гениев природа обычно отдыхает. На этом дИте - она вообще отрубилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz Viktor 2 дня назад
ну мне казалось что он ну хотя бы не талант как отец, но спокойный и уравновешенный человек а он обычный недоумок оказался, который нелепо выгораживает своего собутыльника, с которым они до сиреневых соплей нажирались и ничего не помнили после этого оба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor BillyBonzz 2 дня назад
Как там было - природа отдыхает на детях гениев, как в одном, так и во втором случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz Слепой Пью 2 дня назад
Я его заподозрил в слабоумии уже после того как он дал добро на сценарий к фильму "Спасибо что живой", показав всей стране проблемы своего отца с наркотой, о которых обычно во всех семьях стесняются говорить и молчат об этом, а этот дурачек весь сор из своей избы вытащил на свет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
zloykoyot BillyBonzz 2 дня назад
Папа мёртвый. А мёртвые, как известно, сраму не имут. Зато за добро на сценарий бабосики капнули на побухать. Он чем вообще занимается-то? Купоны с папиных гонораров стрижёт это понятно, а чем ещё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
kesha7a 2 дня назад
Ожидаемо. Да и актер он только "из-за папы". Хоть папа его не жаловал, помнится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей "Не смог договориться с Кремлем": Собчак объяснила, почему Ефремов получит срок "Не смог договориться с Кремлем": Собчак объяснила, почему Ефремов получит срок Новые подробности в деле Ефремова Новые подробности в деле Ефремова Александр Домогаров потерял уважение к зрителям после трагедии Ефремова Александр Домогаров потерял уважение к зрителям после трагедии Ефремова "Убил человека, но не сядет": что говорят пользователи соцсетей о ДТП с участием Ефремова "Убил человека, но не сядет": что говорят пользователи соцсетей о ДТП с участием Ефремова Михаил Ефремов отказался признавать вину в аварии со смертельным исходом Михаил Ефремов отказался признавать вину в аварии со смертельным исходом
Vlad Nikolskiy
Капитан дальнего плавания на танкерах.
Капитан Влад Никольский Персональный морской блог капитана дальнего плавания Владимира Никольского. Рассказы о жизни моряков, фотографии, видеоролики.Обзор и анализ новостных
1091



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос обидчикам?
1
56
«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос...
Почему Россия очень богата, а россияне очень бедны (понятно, просто, на примерах)
6
525
Почему Россия очень богата, а россияне очень бедны (понятно, просто, на примерах)
﻿
Набирающие популярность
Мексиканский аксолотль, амфибия
0
2
Мексиканский аксолотль, амфибия
7 заброшенных промзон, которые стали современными арт-пространствами Москвы
0
12
7 заброшенных промзон, которые стали современными арт-пространствами Москвы
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересное#собаки#питомцы#дтп#коты#СССР#авто авария
#юмор#факты#картинки#кино#забавно#смешно#звери#подборка#прикольные#девушки
#прикол#интересно#россия#природа#красота#авария#искусство#смешные#на различный вкус#дети

На что жалуетесь?

Вернуться