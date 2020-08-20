Про Высоцкого я был прав

Естественно, я имею в виду Никиту Высоцкого.
Никита Высоцкий, как он был представлен, близкий друг Михаила Ефремова, дал показания в Пресненском суде Москвы.
Никита Высоцкий, как он был представлен, близкий друг Михаила Ефремова, дал показания в Пресненском суде Москвы.
Никита Высоцкий
Заявлен он был как свидетель защиты, но наговорил такого, что адвокат семьи потерпевшего Александр Добровинский заявил, что показания Высоцкого служат на пользу стороне обвинения. То есть я был прав, когда говорил, что Никита непорядочный человек. А в добавок оказалось, что он ещё и недостаточно умён.
Чтобы не давать ссылки, напомню про Никиту, чем он мне не нравится, мягко говоря. Алчность. Последняя капля - мерзкий фильм "Спасибо, что живой", в создании которого Никита принимал самое активное участие. Фильм - гадость сплошная. Если предположить, что его смотрит человек, не знакомый с творчеством Владимира Высоцкого , он решит, что фильм про то, как наркотики ломают и убивают человека. Простого человека. А что, про Высоцкого больше сказать нечего? Лермонтов, к примеру, тоже "злобный карлик с душой гения". А кто сейчас про это вспоминает?
Кстати, когда Влади упомянула о зависимости Высоцкого от наркотиков в своей книге, советские СМИ подняли целый скандал - как же, дочь недобитых белогвардейцев клевещет на советского человека! А теперь власть переменилась. И все кому не лень, включая Никиту, льют грязь на Высоцкого с телеэкранов.
Мелочность Никиты понятна. Он мстит отцу за Марину Влади. Легко мстить мёртвым.
Однако при этом не стесняется зарабатывать на имени отца. Если кто вдруг не в курсе. Через три месяца после смерти Владимира Высоцкого «расторопные члены семьи» поспешили оформить право на наследство по закону. 1 ноября 1980 года Первая московская государственная нотариальная контора выдала прямым родственникам свидетельства на наследство авторского права Высоцкого В. С., согласно которым матери поэта Высоцкой Н. М. принадлежит 1/5 доля, сыновьям Высоцкому Н. В. и Высоцкому А. В. – по 3/10 доли и вдове Марине де Полякофф (Влади) – 1/5 доля. Практически невозможно было бы разделить более 700 произведений между четырьмя родственниками, и потому разделили предполагаемые гонорары за использование этих произведений.
Московский телеканал в 1995 году показал клип про чемпиона среди мошенников Сергея Мавроди, создателя гигантской пирамиды «МММ – нет проблем», опустошившей карманы миллионов россиян. Увидев клип, Никита Высоцкий подал в суд за нарушение Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
В 1998 году на ОРТ был показан фильм режиссера П. Солдатенкова «Владимир Высоцкий. История любви. История болезни». Никита опять подал в суд. Сутяжничество стало одним из основных видов деятельности дирекции музея Владимира Высоцкого, которым заправляет Никита
В своей алчности Никита собирается добраться и до американцев. В США появилась реклама программы ФБР с обращением на русском языке. В нём звучит призыв сообщать информацию, которая может заинтересовать ФБР. Листовку снабдили портретом Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий уже назвал использование образа отца свинством и даже не исключил, что подаст в суд на американскую спецслужбу. Станислав Садальский, "блогер всея Руси", прошёлся и по сыну Высоцкого: "Отдельно удивляет истерика сына Высоцкого – Никиты, посвятившего свою жизнь зарабатыванию денег на папе, по поводу бесплатного использования ФБР имени Высоцкого в своих целях. Как будто ФБР должно было у кого-то спрашивать разрешения. Разрешение-то черт с ним. И что в своих целях – кого это волнует, но вот что бесплатно – обидно Никите до слёз."
Чтобы не давать ссылки, напомню про Никиту, чем он мне не нравится, мягко говоря. Алчность. Последняя капля - мерзкий фильм "Спасибо, что живой", в создании которого Никита принимал самое активное участие. Фильм - гадость сплошная. Если предположить, что его смотрит человек, не знакомый с творчеством Владимира Высоцкого , он решит, что фильм про то, как наркотики ломают и убивают человека. Простого человека. А что, про Высоцкого больше сказать нечего? Лермонтов, к примеру, тоже "злобный карлик с душой гения". А кто сейчас про это вспоминает?
Кстати, когда Влади упомянула о зависимости Высоцкого от наркотиков в своей книге, советские СМИ подняли целый скандал - как же, дочь недобитых белогвардейцев клевещет на советского человека! А теперь власть переменилась. И все кому не лень, включая Никиту, льют грязь на Высоцкого с телеэкранов.
Мелочность Никиты понятна. Он мстит отцу за Марину Влади. Легко мстить мёртвым.
Однако при этом не стесняется зарабатывать на имени отца. Если кто вдруг не в курсе. Через три месяца после смерти Владимира Высоцкого «расторопные члены семьи» поспешили оформить право на наследство по закону. 1 ноября 1980 года Первая московская государственная нотариальная контора выдала прямым родственникам свидетельства на наследство авторского права Высоцкого В. С., согласно которым матери поэта Высоцкой Н. М. принадлежит 1/5 доля, сыновьям Высоцкому Н. В. и Высоцкому А. В. – по 3/10 доли и вдове Марине де Полякофф (Влади) – 1/5 доля. Практически невозможно было бы разделить более 700 произведений между четырьмя родственниками, и потому разделили предполагаемые гонорары за использование этих произведений.
Московский телеканал в 1995 году показал клип про чемпиона среди мошенников Сергея Мавроди, создателя гигантской пирамиды «МММ – нет проблем», опустошившей карманы миллионов россиян. Увидев клип, Никита Высоцкий подал в суд за нарушение Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
В 1998 году на ОРТ был показан фильм режиссера П. Солдатенкова «Владимир Высоцкий. История любви. История болезни». Никита опять подал в суд. Сутяжничество стало одним из основных видов деятельности дирекции музея Владимира Высоцкого, которым заправляет Никита
В своей алчности Никита собирается добраться и до американцев. В США появилась реклама программы ФБР с обращением на русском языке. В нём звучит призыв сообщать информацию, которая может заинтересовать ФБР. Листовку снабдили портретом Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий уже назвал использование образа отца свинством и даже не исключил, что подаст в суд на американскую спецслужбу. Станислав Садальский, "блогер всея Руси", прошёлся и по сыну Высоцкого: "Отдельно удивляет истерика сына Высоцкого – Никиты, посвятившего свою жизнь зарабатыванию денег на папе, по поводу бесплатного использования ФБР имени Высоцкого в своих целях. Как будто ФБР должно было у кого-то спрашивать разрешения. Разрешение-то черт с ним. И что в своих целях – кого это волнует, но вот что бесплатно – обидно Никите до слёз."
Никите Высоцкому обидно до слёз
Отступление это было для того, чтобы хоть кратко рассказать о том, кто такой Никита и каковы его ценности. А теперь вернёмся к заседанию суда по делу Михаила Ефремова.
Оказывается сразу после ДТП Никита Высоцкий с друзьями Михаила Ефремова на какой-то даче обсуждали как бы дать денег семье пострадавшего: "Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим и сожительнице погибшего. Но всё уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого. Тем не менее, я уверен, что Ефремов и сейчас им готов помочь материально". Другими словами, с самого первого момента они думали как бы отмазать Ефремова.
"Человек очень разносторонний, одарённый, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный", - сказал Никита Высоцкий. На вопрос о личности актёра он ответил: "Очень хорошая". (РИА Новости)
Оказывается сразу после ДТП Никита Высоцкий с друзьями Михаила Ефремова на какой-то даче обсуждали как бы дать денег семье пострадавшего: "Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим и сожительнице погибшего. Но всё уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого. Тем не менее, я уверен, что Ефремов и сейчас им готов помочь материально". Другими словами, с самого первого момента они думали как бы отмазать Ефремова.
"Человек очень разносторонний, одарённый, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный", - сказал Никита Высоцкий. На вопрос о личности актёра он ответил: "Очень хорошая". (РИА Новости)
Никита Высоцкий в суде
А если учесть, что по словам самого Высоцкого они с Ефремовым дружат 50 лет, то дальше он явно соврал: о наркотической зависимости своего друга якобы не знал. Он считает, что у Ефремова её не было.
"Если меня спросить, были ли ситуации, когда мне Ефремов говорил, что совершенно не помнит происходящего в тот или иной день, то да, такое бывало. Это бывало в те дни, когда мы с Ефремовым крепко выпивали", - сказал Высоцкий. Ранее Ефремов заявил, что ничего не помнит про день, когда произошло смертельное ДТП. (ТАСС)
Высоцкий сообщил, что не верит в имитацию сердечного приступа Ефремовым перед одним из заседаний суда. "Я видел сообщения СМИ, что он имитирует сердечный приступ, что хочет уйти от ответственности, но этого не может быть. Ефремову плохо и больно", - заявил Высоцкий. (ТАСС)
Не знаю считать это имитацией или нет, но правда уже известна. Невролог Александр Евдокимов оценил информацию о настоящем диагнозе госпитализированного актера Михаила Ефремова. Согласно выписке из Боткинской больницы (её и по ТВ уже показали), настоящего инсульта у артиста не было. В документе в строке «диагноз» значатся транзиторные ишемические атаки, которые обычно называют микроинсультом. По словам врача, эти схожие по симптомам заболевания отличаются последствиями. Микроинсульт может возникнуть на фоне острого спазма сосудов, чаще всего артерий. При этом происходят такие же изменения состояний, как при инсульте – могут отказать конечности, нарушиться речь, мимика, однако через 24 часа человек полностью восстанавливается.
В конце допроса Высоцкий начал нервничать, кричать, возмущаться и опровергать ранее сказанное. Например, он опроверг, что друзьями была организована инициативная группа помощи актеру. (МК)
Выйдя из здания суда, он отказался общаться с окружившими его журналистами и попросил находящихся рядом полицейских (судебных приставов) помочь ему пройти к машине мимо журналистов. Тоже некрасиво.
"Если меня спросить, были ли ситуации, когда мне Ефремов говорил, что совершенно не помнит происходящего в тот или иной день, то да, такое бывало. Это бывало в те дни, когда мы с Ефремовым крепко выпивали", - сказал Высоцкий. Ранее Ефремов заявил, что ничего не помнит про день, когда произошло смертельное ДТП. (ТАСС)
Высоцкий сообщил, что не верит в имитацию сердечного приступа Ефремовым перед одним из заседаний суда. "Я видел сообщения СМИ, что он имитирует сердечный приступ, что хочет уйти от ответственности, но этого не может быть. Ефремову плохо и больно", - заявил Высоцкий. (ТАСС)
Не знаю считать это имитацией или нет, но правда уже известна. Невролог Александр Евдокимов оценил информацию о настоящем диагнозе госпитализированного актера Михаила Ефремова. Согласно выписке из Боткинской больницы (её и по ТВ уже показали), настоящего инсульта у артиста не было. В документе в строке «диагноз» значатся транзиторные ишемические атаки, которые обычно называют микроинсультом. По словам врача, эти схожие по симптомам заболевания отличаются последствиями. Микроинсульт может возникнуть на фоне острого спазма сосудов, чаще всего артерий. При этом происходят такие же изменения состояний, как при инсульте – могут отказать конечности, нарушиться речь, мимика, однако через 24 часа человек полностью восстанавливается.
В конце допроса Высоцкий начал нервничать, кричать, возмущаться и опровергать ранее сказанное. Например, он опроверг, что друзьями была организована инициативная группа помощи актеру. (МК)
Выйдя из здания суда, он отказался общаться с окружившими его журналистами и попросил находящихся рядом полицейских (судебных приставов) помочь ему пройти к машине мимо журналистов. Тоже некрасиво.
Никита Высоцкий вышел из здания суда
Так что никакой помощи Ефремов от друга Высоцкого не получил. Только хуже стало.
Авторский пост
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А что касается его участия в фильме "Спасибо, что живой", то это уже за пределами всяких норм. Ради заработка от этой мерзкой "сенсации" он продал своего отца.
Ну а попытки никиты отмазать и защитить своего собутыльника - лишний раз доказывает его гниль...