Самые быстрые машины в мире в 2020 году: рейтинг лидеров

Какая машина самая быстрая в мире
Bloodhound SSC планирует побить установленный рекорд скорости и преодолеть планку в 1600 км/ч
Все понимают, что ездить на такой скорости в реальной жизни просто невозможно. Серийно выпускаются спорткары, которым далеко до самой большой скорости автомобиля, полученной с использованием реактивного двигателя. Ни один из ныне существующих бензиновых или дизельных агрегатов, устанавливаемых на автомашины, не имеет мощности для достижения подобной скорости.
В большинстве серийных автомобилей, которые не относятся к самому быстрому в мире транспорту, но имеют мощные двигатели, установлено принудительное ограничение по скорости. Чаще всего пределом являются 250 км/ч, что делается из соображений безопасности.
Для большинства людей Ferrari и Lamborghini – это самые быстрые автомобили, а на самом деле они не входят даже в десятку наиболее быстрых
Топ-10 самых быстрых серийных машин в мире
Рейтинг самых быстрых машин в мире в 2019 году включает не только скорость (основной показатель), но также уровень комфорта, безопасности и совершенства технических характеристик.
Noble M600 – агрессивный, но в то же время просто-таки королевский внешний вид
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В реальности оказалось, что скорость Noble M600 ниже, чем полученная на стендовых испытаниях
Pagani Huayra – быстрый, словно ветер
Максимальная скорость этой модели составляет 370 км/ч. Под капотом находится двигатель от серийного Mercedes-AMG, мощность которого составляет 720 л. с., а количество цилиндров – 12 штук.
Pagani Huayra BC
Pagani Huayra – это роскошь и комфорт, что объяснимо, поскольку цена данного авто выше миллиона долларов
Zenvo ST1
Мощность двигателя 6,8 литров с 8 цилиндрами, дополнительно оснащающегося нагнетателем и турбокомпрессором, составляет 1205 л. с. Указанная скорость не является предельной, но она ограничивается электроникой.
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McLaren F1
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Koenigsegg CCX – машина с трудновыговариваемым названием, но впечатляющими характеристиками
С 2010 года машину перестали выпускать в серийном варианте. Поэтому сейчас этот суперкар доступен только для коллекционеров, а найти его в свободной продаже не представляется возможным.
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9ff GT9-R Porsche – гоночный болид на базе старого доброго «Порше»
Отличает этот автомобиль от серийного «Порше» расположение двигателя. Во всех спортивных машинах известного автомобильного бренда мотор находится в задней части, а здесь его вынесли под капот.
Несмотря на впечатляющие технические характеристики, машина пришлась не по душе большинству автолюбителей, которые отметили несуразный дизайн: по мнению специалистов и простых любителей автомобиль обладает слишком длинным кузовом и «выпученными» фарами.
SSC Ultimate Aero – может увезти даже от торнадо
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Bugatti Veyron Super Sport
Дополнительно придать большую устойчивость на дороге и повысить характеристики автомобиля позволяют тщательно вымеренные аэродинамические показатели. Единственным недостатком можно считать стоимость, которая составляет 2,4 млн. долларов. Машина популярна у представителей шоу-бизнеса и селебритиз.
Hennessey Venom GT – тот случай, когда 400 км/ч достичь очень легко
Для улучшения прижимной силы каждая машина оснащается дополнительными датчиками контроля изменения положения кузова. Также для улучшения аэродинамики на корпусе имеются дополнительные элементы. Всего изготовлено 23 экземпляра этой модели, реализующейся по цене 1,2 млн. долларов.
Bugatti Chiron – самая быстрая из серийно выпускаемых машин в мире
Также уникальной является коробка передач, которая обладает семью ступенями и роботизированной системой переключения. Каждая КП перед установкой в автомобиль проходит ручной контроль и соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к данному автомобилю.
Стоимость машины составляет 2,65 млн. долларов. До ста километров суперкар разгоняется всего за 2,5 секунды, что также является абсолютным рекордом среди серийных марок.
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Самый быстрый в мире седан
Сразу следует отметить, что наиболее впечатляющие показатели демонстрируют не заводские экземпляры, а машины, прошедшие через тюнинговые ателье.
Самым быстрым седаном на сегодняшний день является творение всемирно известного бренда, осуществляющего тюнинг автомобилей – Brabus. Это Mercedes E-класса, который имеет индекс модели W212. Под капотом этой машины находится двенадцатицилиндровый битурбомотор, имеющий объём 6,3 литра и способный после некоторых доработок выдавать мощность в 800 л. с.
Также для увеличения скоростных показателей инженеры ателье полностью пересмотрели систему аэродинамических обвесов, добавив карбоновые крылья сзади, спойлеры, вентиляционные решетки за крыльями спереди. Всё это позволило добиться скорости в 370 км/ч, что привело автомобиль на страницы книги рекордов Гиннеса.
Всего на свет появилось 10 экземпляров данного авто, и продаются они по цене 875 тысяч долларов.
Rimac C_Two – электромобиль, который по скорости оставляет позади многих своих конкурентов на бензине
Рекордсменом по скоростным показателям среди электрокаров является детище хорватской компании Rimac. Это модель C_Two, которая практически полностью изготовлена из углепластика, и только подрамник и крыша выполнены из карбона. Суммарная мощность аккумулятора составляет 1408 кВт, что в переводе на понятный для автомобилиста язык составляет 1914 л. с. Заявленная максимальная скорость – 414 км/ч. Эта машина может составить по данному показателю конкуренцию своим бензиновым или дизельным собратьям.
Машина «Пионер», на которой был установлен рекорд скорости для СССР и России
В 1961 году на базе Московского клуба автомобилистов был создан автомобиль, являвшийся прототипом, имеющим газотурбинный двигатель. Несмотря на небольшую мощность мотора, которая составляла всего 67 л. с., этот болид удалось разогнать до 311 км/ч, что является абсолютным рекордом для российского автомобилестроения, не побитым до сих пор.
Рекорды скорости на автомобиле
Максимальная скорость легкового автомобиля
Ford Badd GT – самый быстрый легковой автомобиль, не относящийся к суперкарам или гоночным болидам
Максимальная скорость гоночного автомобиля
Devel Sixteen – футуристичный автомобиль с двигателем на 5000 л. с.
Скорость – это адреналин, это драйв, это восторг, но это также повышенные требования к безопасности, о чем не стоит забывать при нажатии на педаль газа. А в видео ниже можно увидеть, как разгоняли самую быструю машину в мире до предельных скоростей.
Top Gear – авторитетная передача, которая выдаёт объективную оценку всем автомобилям, попадающим к ним на тестирование
Источник:
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Я что-то не испытал эмоций. Разве что когда увидел Порше, но лишь потому, что знаю, что у них есть "бюджетные" и весьма гражданские версии для дорог общего пользования.