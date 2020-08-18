Самые быстрые машины в мире в 2020 году: рейтинг лидеров

Несмотря на то, что максимальная скорость машины была достигнута в подобных пределах, такой автомобиль нельзя считать серийным. Это уникальная сборка, которая предназначена исключительно для установления рекорда.



Все понимают, что ездить на такой скорости в реальной жизни просто невозможно. Серийно выпускаются спорткары, которым далеко до самой большой скорости автомобиля, полученной с использованием реактивного двигателя. Ни один из ныне существующих бензиновых или дизельных агрегатов, устанавливаемых на автомашины, не имеет мощности для достижения подобной скорости.



В большинстве серийных автомобилей, которые не относятся к самому быстрому в мире транспорту, но имеют мощные двигатели, установлено принудительное ограничение по скорости. Чаще всего пределом являются 250 км/ч, что делается из соображений безопасности.