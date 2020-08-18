FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6272 поста • 631 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Самые быстрые машины в мире в 2020 году: рейтинг лидеров

Самые быстрые машины в мире в 2020 году: рейтинг лидеров (27 фото)

Автор:
18 августа 2020 13:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   гиперкар   рейтинг   самые быстрые машины   скорость   суперкар   
377
27
Скорость всегда привлекала человека, давая возможность почувствовать драйв и адреналин, поэтому каждый год производители стараются выпускать всё более быстрые машины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   гиперкар   рейтинг   самые быстрые машины   скорость   суперкар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Очевидное-Невероятное 40 минут назад
Bloodhound SSC - это скорее ракета с колесиками или реактивный самолет без крыльев, чем машина (автомобиль).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alphyn 39 минут назад
Это как мечты подростков и возможности для людей, которые эти мечты пронесли во взрослую и весьма состоятельную жизнь.
Я что-то не испытал эмоций. Разве что когда увидел Порше, но лишь потому, что знаю, что у них есть "бюджетные" и весьма гражданские версии для дорог общего пользования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где и как это происходит в первый раз Где и как это происходит в первый раз Абсолютный шедевр! Первый клиент получил McLaren Speedtail Абсолютный шедевр! Первый клиент получил McLaren Speedtail Карбоновый монстр Koenigsegg Agera RS по прозвищу "Draken" Карбоновый монстр Koenigsegg Agera RS по прозвищу "Draken" Миллионер рассказал во сколько обходится содержание суперкара Bugatti Veyron Миллионер рассказал во сколько обходится содержание суперкара Bugatti Veyron ТОП-10: Самые мощные гиперкары мира ТОП-10: Самые мощные гиперкары мира Самые быстрые! Десятка скоростных автомобили мира Самые быстрые! Десятка скоростных автомобили мира
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

144454



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
3
51
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
25
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
16-го августа 1987-го нас покинул замечательный советский актёр Андрей Миронов
0
16
16-го августа 1987-го нас покинул замечательный советский актёр Андрей Миронов
Причина инсульта у Михаила Ефремова
3
32
Причина инсульта у Михаила Ефремова
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#интересное#смешные#авария#дикие животные#спасение#лукашенко
#животные#юмор#природа#забавно#кино#прикольные#автомобили#путешествия#жизнь#протесты
#прикол#история#звери#хищник#люди#на различный вкус#белоруссия#собака#дтп#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться