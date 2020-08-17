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Porsche 911 Syberia RS — настоящий сибиряк

Porsche 911 Syberia RS — настоящий сибиряк (11 фото)

Автор:
17 августа 2020 11:20
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche 911   авто   автомобили   автотюнинг   внедорожник   ралли   тюнинг   
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Среди моделей авто старше 30 лет Porsche 911 считается самым одним из самых симпатичных их представителем. При этом ряд хозяев этих машин не против трансформации их типовой конструкции. Нередко подобные желания являются поводом к созданию интересных конструктов.

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Метки: porsche   porsche 911   авто   автомобили   автотюнинг   внедорожник   ралли   тюнинг   
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ValdemarNaftulievich 52 минуты назад
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