Porsche 911 Syberia RS — настоящий сибиряк

Среди моделей авто старше 30 лет Porsche 911 считается самым одним из самых симпатичных их представителем. При этом ряд хозяев этих машин не против трансформации их типовой конструкции. Нередко подобные желания являются поводом к созданию интересных конструктов.
Германский тандем, включающий фирмы H&R и Burkhard Industries, модернизировал Порше 911 1986 года выпуска в умопомрачительный внедорожник, названный Syberia RS.
Увы, информационное пространство содержит минимум данных о проекте, но известно, что он оборудован специальной подвеской и койловерами от H&R.
На фото машины заметны множественные конструктивные трансформации: внедорожные покрышки, наружный багажник на крыше, и необычная выхлопная система, выделяющаяся двумя газоотводными трубками.
Кроме того у машины присутствуют и прочие усовершенствования: дырчатые бамперы из стали, оборудованные прочными крюками сзади и лебедкой спереди, пара добавочных светильников на капоте, схожие с подобными устройствами на раллийных машинах.
Внутренне убранство Syberia RS представляет собой наполнение хорошего гоночного авто: ковшеобразные кресла, защитный каркас, высокий рычаг КПП, рулевое колесо гоночного типа, отделанное замшей.
Подводя итого, скажем, что этому Porsche 911 не достает лишь полного бака горючего и пары сотен километров пустынного пространства для свершения настоящего гоночного празднества.
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