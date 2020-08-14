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На велосипеде и в наушниках: безалаберная девчонка чуть не попала под машину

На велосипеде и в наушниках: безалаберная девчонка чуть не попала под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 августа 2020 14:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   быдло   велосипед   велосипедист   видео   дтп   избежал столкновения   
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Автор пишет: "Дело было сегодня в Некрасовке (Москва). Еду значит по прямой, как откуда не возьмись девчонка на велосипеде пересекает многополосную дорогу в наушниках со скоростью улитки... Я по тормозам и сигналить, так как дорога мокрая, думал, не успею полностью затормозить, и тем более деваха никак не показывает перестроение своими жестами. Итог на видео."

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Метки: авария   авто   быдло   велосипед   велосипедист   видео   дтп   избежал столкновения   
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53  комментария
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17k
сёмик патрик 13 часов назад
Как будто у них по девять жизней...
Как будто у них по девять жизней...Посмотреть
Как будто у них по девять жизней...
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33k
Mich_Man 3 часа назад
1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.
1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Всё, хуле!
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748
Михайил 4 часа назад
Бывааааает....
Правда тут нюанс: на одного Андона на велосипеде/мотоцикле/электросамокате, приходится 10 Андонов за рулем.
Так что эту шалаву надо было аккуратно пнуть бампером, чтобы бампер не пострадал и вызывать мусоров.
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576
Werewolf_LT 4 часа назад
Daft Punk - Technologic.
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208
im240 4 часа назад
давить надо было
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2k
Дмитрий Барановский 5 часов назад
Ипланы с бананами в ушах уже заколебали. Естественный отбор. Только отвечаем за них, как за хороших.
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6k
Gamletof 5 часов назад
Еще доставщиков, долбящихся в телефон, уберите с улиц города! Я понимаю они за 50 рублей жопу порвут, но если я его собью и он будет виновен, кто мне будет платить за машину? у них денег нет. Может к яндексу или диливери претензию кинуть? так те пошлют. Как и в случаях если водитель от яндекса калечит клиентку. Они в домике.
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241
Алекс 6 часов назад
А зачем тормозил? Завтра эту тупую пи*ду всё равно по асфальту раскатают.
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7k
HUBLOT 6 часов назад
Бесполезно объяснять, давить таких надо.
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5k
Сгусток позитива 7 часов назад
ска надеюсь эту тварь переедут скоро!!!!!!!
да и черною мразь эту переехать до кучи, хачье сраное
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9
Плюшкинь 8 часов назад
имхо провокаторша, и тут друг ее уже пас и снимал даже может быть.

Также в автобусах девушки могут руку мужика засовывают себе под юбку, а сзади ее друг снимает. Типа педофил и пр., давай бабки.
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352k
Алексей 9 часов назад
а регик то ссыкло. какое то чмо бьет по машине а он по газам ..............
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253
For Login Алексей 8 часов назад
Хули минусите, он прав.
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561
Никита Помянтовский Алексей 8 часов назад
Чурка был не один, судя по ситуации чурка [мат], связываться с [мат] и пытаться им чего-то объяснить может быть опасно.
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9k
net Алексей 6 часов назад
регик может и ссыкло. но я бы тоже не высовывался, если бы оружия не было бы. просто царапина и бесплатный ремонт от каско это фигня, печальней если это ловушка и между делом вас на перо посадят и обуют в догонку. давить надо было, особенно с регистратором то. самооборона ))
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748
Михайил For Login 3 часа назад
"Хули минусите, он прав."
Он не прав. По ПДД велосипедист должен следовать в крайней правой полосе, если она не является полосой для автобусов. Но тогда там регику делать было нефиг.
Как старый велосипедист скажу: Эту шалаву надо было бить бампером, брать за шкирку и вызывать мусоров.
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27k
Кот Баюн 9 часов назад
такие очевидные вещи в ее возрасте пора бы самой понимать, это типичная ТП, объяснять тут уже бестолку...
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8k
gnyS i 9 часов назад
На велосипеде и в наушниках: безалаберная девчонка чуть не попала под машину
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249
Ager 9 часов назад
может на органы пригодилась бы
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10k
wilddewill 9 часов назад
Так девка наверное той же породы? Некрасовка.... Там рядом ещё Котельники где, если бы такое произошло, автора вместе с машиной подвесили бы на столбе. Новая Некрасовка построена на говно полях и я вообще не понимаю, что движет людей покупать квартиры в этом гетто.
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−1
max klawaliliput 10 часов назад
Девка дура конечно. Но автор не умнее да к тому же фашист. Мог бы свою серость записать или звук вырезать. А не выставлять напоказ.
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−1
max klawaliliput 10 часов назад
*запикать
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42k
RusLAN 10 часов назад
Жопоголовые в своём репертуаре, только капюшона не хватает для полной самоизоляции
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1k
Сергей 10 часов назад
Чурка вонючая!
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6k
Алеksей 10 часов назад
уже всё лето передвигаюсь не веле, повесил фонарь передний-задний, звонок, точнее гудок не сильно уступающий автомобильному по громкости, левое зеркало, в наушниках, НО без шумоподавления и с минимальной громкостью, больше чтоб ветром уши не надувало. Перевыучил ПДД, млять, так правила для вела чуть ли не строже чем для авто! Всегда считал шлем идиотизмом, но теперь заказал шлем с креплением под регистратор. Сегодня орал на трёх баб лисапедисток.. дуры дурами! прям как на видео! В отличии от водил меня они услышали, те то из салона матерились. Я за себя то переживаю, хоть полную черепаху бери, но их убьют... но хуже если из-за них убьются!!
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6k
Алеksей 10 часов назад
и да, точно, надо перцовку ещё, и шокер мелкий, чтоб собак треском отгонять в ч. секторе.
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9k
Олегbl4 Алеksей 8 часов назад
Воооот! Я на свой вел, жены, сына навесил передние фонари, задние стопари, "катафоты" перед/зад/колеса, велозвонки. Плюсом светоотражающие жилетки. А процентов 99 велосипедистов ездят вообще без всего. Сейчас в Тюмени темнеет рано и самое поганое, когда вдруг из темноты выруливает мама с коляской на велодорожку. в ведь, ска, как не объясняй, что 99% их просто не увидят,и, если дяденька весом 90 кг. на скорости 20 км/ч въедет или в тетеньку, или в коляску, то мал не покажется-БЕСПОЛЕЗНО.
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6k
Алеksей Олегbl4 7 часов назад
во, точно! жилетку ещё нада! спасибо! Лучше выглядеть чудно, но, млять, оставаться в здравии
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9k
Seledochnik 11 часов назад
Коренные москвичи из некрасовки)))) Что те, что те))))
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