На велосипеде и в наушниках: безалаберная девчонка чуть не попала под машину

"Еще подбежал примат и начал на меня гнать, ударил по машине и хотел что-то бросить в окно, благо, быстро среагировал и по газам.



Почему кидаю это видео:



1. Родители, объясните своим детям, что они небессмертные и в случае если бы ехал КамАЗ, ребенок бы был утрамбован в асфальт, мозги пришлось бы собирать.



2. Мигрантов, как говна за сараем. Будьте внимательны.



А я решил для себя, что в машине перцовый баллончик будет нелишним, чтобы таким приматам зрение поправлять.



Всем удачи на дорогах!



P.S. Остановился, потому то не мог поверить, что человек в здравом уме будет пересекать 3 полосы на ВЕЛОСИПЕДЕ В НАУШНИКАХ))) Хотел девочке объяснить культурно, что так ездить нельзя, в ответ средний палец))"