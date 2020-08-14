На велосипеде и в наушниках: безалаберная девчонка чуть не попала под машину

Автор пишет: "Дело было сегодня в Некрасовке (Москва). Еду значит по прямой, как откуда не возьмись девчонка на велосипеде пересекает многополосную дорогу в наушниках со скоростью улитки... Я по тормозам и сигналить, так как дорога мокрая, думал, не успею полностью затормозить, и тем более деваха никак не показывает перестроение своими жестами. Итог на видео."
"Еще подбежал примат и начал на меня гнать, ударил по машине и хотел что-то бросить в окно, благо, быстро среагировал и по газам.
Почему кидаю это видео:
1. Родители, объясните своим детям, что они небессмертные и в случае если бы ехал КамАЗ, ребенок бы был утрамбован в асфальт, мозги пришлось бы собирать.
2. Мигрантов, как говна за сараем. Будьте внимательны.
А я решил для себя, что в машине перцовый баллончик будет нелишним, чтобы таким приматам зрение поправлять.
Всем удачи на дорогах!
P.S. Остановился, потому то не мог поверить, что человек в здравом уме будет пересекать 3 полосы на ВЕЛОСИПЕДЕ В НАУШНИКАХ))) Хотел девочке объяснить культурно, что так ездить нельзя, в ответ средний палец))"
Почему кидаю это видео:
1. Родители, объясните своим детям, что они небессмертные и в случае если бы ехал КамАЗ, ребенок бы был утрамбован в асфальт, мозги пришлось бы собирать.
2. Мигрантов, как говна за сараем. Будьте внимательны.
А я решил для себя, что в машине перцовый баллончик будет нелишним, чтобы таким приматам зрение поправлять.
Всем удачи на дорогах!
P.S. Остановился, потому то не мог поверить, что человек в здравом уме будет пересекать 3 полосы на ВЕЛОСИПЕДЕ В НАУШНИКАХ))) Хотел девочке объяснить культурно, что так ездить нельзя, в ответ средний палец))"
Присутствует ненормативная лексика!
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1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Всё, хуле!
Правда тут нюанс: на одного Андона на велосипеде/мотоцикле/электросамокате, приходится 10 Андонов за рулем.
Так что эту шалаву надо было аккуратно пнуть бампером, чтобы бампер не пострадал и вызывать мусоров.
да и черною мразь эту переехать до кучи, хачье сраное
Также в автобусах девушки могут руку мужика засовывают себе под юбку, а сзади ее друг снимает. Типа педофил и пр., давай бабки.
Он не прав. По ПДД велосипедист должен следовать в крайней правой полосе, если она не является полосой для автобусов. Но тогда там регику делать было нефиг.
Как старый велосипедист скажу: Эту шалаву надо было бить бампером, брать за шкирку и вызывать мусоров.