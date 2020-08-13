Торгуя запчастями регулярно приходится отправлять оные в регионы. Сейчас-то транспортных компаний развелось полно,а в 90е с этим напряги были. Потому, по старой советской традиции, передавали железяки через поездатых проводников. Деньги-так же.В принципе-удобно. Клиент пришел, железяку осмотрел, деньги проводнику вручил, проводник не в накладе, да и клиент не боится швырялова.

Но.Советский проводник -это особая формация людей. Нечто среднее между управдомом и контрабандистом. Редкая смесь державного хамства с пройдошистой хитрожопостью.Я завязал с ними сотрудничество после того, как один ухарь, спасаясь от проверки, выкинул двигатель на ходу. А потом включил дурака-мол, знать ничего не знаю. Двигло было не мое, соседей, потому к метателю я был без претензий.Но в тот раз клиент попался упертый. Мол-только через проводников и точка.

Напрягало то, что в последнее время участились пропажи денег. Приходит человек к проводнику за своими грошами, называет пароль, а тут выясняется,что денюшки тю-тю. Мол, перед вами пришел тип и все забрал. Да, с паролем, вот те крест!Народ включил конспиролога, начал гадать-мол, небось хакеры почты вскрывают, разговоры слушают итд.Я же , согласно Бритве Оккама , не плодил сущностей без необходимости и сразу заподозрил передастов в покраже.Тем более, что пропажи эти , в основном, происходили на одном направлении. Ростовском.Клиент был как раз оттуда.Груз был большой, сборный, отправили мы его вскладчину со Славой, хмыреватым типом со следами легкой дебильности и участия в боевых действиях на лице.Две контузии Cлавик получил в Приднестровье, но, подозреваю, что и до сотряса мозг Славика гениальностью не страдал.На беду собеседника, Славик имел свое, единственно-верное мнение на любой предмет и охотно делился этим мнением (щедро усыпанной непечатным) с

окружающими. Во всем у Славы были виноваты явреи. Вообще во всем. Динозавров тоже пархатые сгубили.Заткнуть этот поток шепелявой мудроты возможным не представлялось, Славик работал в режиме столбового репродуктора.Так звучало бы, наверное, радио "Общества Память", если б диктора перед передачей отоварили ржавой трубой и выбили половину зубов.

- И вось , сыды парсатые, ещесь сывыссс аям ##уяк, ##ядь!

-Чего?!

-Сасам сыды сыписсиль аяк Ельцин ###арас кукум аса уюк...

-Слава, ты на румынском сейчас глаголешь?

-Сае#ал.

-Я за##бал?!!!

"Сыды парсатые" в Славинои сознании обладали поистине сверхчеловеческими способностями и сатанинским нравом. Оттого в быту и работе Слава без проблем контактировал с евреями. Он их просто за жидов не держал. Не видел связи между титанами злодейства , парящими на крыльях ночи в его воображении,с привычными обывателями, мельтешащими перед глазами.Таким образом, Слава был даже не антисемит. Те инфернальные твари, козни коих он разоблачал, были столь могущественны, что сама мысль о сопротивлении казалась абсурдной.Я трижды проклял себя за идею ехать встречать поезд со Славиком. Обстоятельства заставили- бабки отправили в одном конверте, а я не люблю. когда моих

денег касаются лишние руки.Поехали на метро, ибо поезд приходил в час пик, а со стоянкой возле Трех Вокзалов всегда было напряжно.На перрон я вышел в полубессознательном состоянии. В голове гудело от злодейских происков моего племени. Поезд причалил, Слава в вагон, и там проводница встретила его сказкой про "вот-вот ушедшего" типа с нашими деньгами. И захлопнула дверь купе перед Славиным носом.

С учетом, что Славик был первый, кто зашел в вагон, версия подкупала своим правдоподобием.

-Ты со, сукас сасаная, осуела со ли?! -взвился Слава и я поволок его на воздуся.

-Заткнись, мудак, зло прошипел я в Славино ухо- в мусарню захотел?!

Действительно, истерить на перроне Казанского вокзала было верхом легкомыслия. Да и проводницу я эту мельком разглядел-такую на рры не возьмешь. Самка кубаноида- в чистом виде. Центнер сала, наглости, нахрапистости и непоколебимой уверенности в собственной правоте. Эти тетки легко узнаваемы везде по

арнольдовым бицепсам , торчащим из неизменного халата с рюшами. Обязательна грудь 10го размера, плавно перетекающая в тулово. Благодаря трем подбородкам,тушка представляет единую головогрудь без четких границ между частями тела. При этом, несмотря на тумбообразность, эти кобылы обладают прекрасной рысистостью и тягловитостью. Исключительно плодовиты и правят своим пометом железной рукой. О крикливости кубаноидих слагают легенды. Ходят слухи, что две самки кубаноида могут легко перелаиваться между Краснодаром и Ростовом без использования технических средств. Рождаются уже сформировавшимися,ибо я ни разу не видел этих баб личинками или гусеницами. И не умирают, кажется, никогда.Достойный противник. Такая без боя бабло не вернет.

-В отстойнике договорим, тяну я упирающегося Славу с перрона. По дороге зачем-то покупаю у лотошников ментовскую фуражку советского образца.Едем в отстойник. Это в районе рижской эстакады. Находим родимый поезд. Залазим с двух сторон от вожделенного вагона и сходящимися курсами идем на

сближение с супостатом. В душе теплилась надежда, что удастся решить дело угрозами. Ну, максимум, двумя-тремя шлепками по роже.Наивный.Натягиваю фуру поглубже и ...И Славик первый обнаруживает жертву в тамбуре. Проводница, не говоря худого слова тут же отоваривает Славика по тыковке кочергой и с размаху вламывает ему по яйцам стальным копытом 45го размера.От воя Славика у меня зазвенело в ушах.Тетка сноровисто выпрыгивает на меня, замахивается кочергой, но , увидев ментовскую фуру на секунду задумывается.Ой зря.



"Что же вы, гражданочка...", не успеваю я начать беседу, как озверевший Славик сзади одевает ей на голову ведро с углем.

-А вот ее сапоцка! -орет Владислав в исступлении. Дальнейшая битва напоминала ад кромешный. Инфернального антуражу добавляла угольная пыль, столбом стоявшая над полем брани. Само сражение помню отрывочно. Вот, Славик в исступлении душит тетку, а та крутит ему яйца. Оба хрипят , катаясь по полу,что мол, пусть я умру, но и ты, гнида, жить не будешь.Проводница начинает закатывать глаза, изо рта валит густая пена, но хватку не ослабляет. Бультерьерша прям. Я с трудом отрываю побелевшие Славиковы

пальцы от ее выи.А вот Слава возюкает проводницыну харю по стеклу, за которым на нас с испугом глядят другие поездные пролетарии.Таких гримас на лике коллеги, ручаюсь, они доселе не видели.

-Что там?!

-Тоньку убивают!

-Милицию! Милицию!

-Так ее менты и убивают! (спасибо фуражке).

-А, ну давно пора! (Видать, Тоня и коллегам крови попила изрядно)

А вот Антонина решила идти на прорыв, но , споткнувшись, сошла в партер и поскакала на четвереньках. Попутно сбив поднимающегося с колен Славика.Тот на пару секунд оказался верхом на этой кобыле. Задом к направлению движения. Картина была столь комична, что меня пробрало на ржач.

Где еще увидишь такое родео? Слава мотылялся сверху огромной жопы, напоминая детеныша шимпанзе , доверчиво обхватившего удирающую мамку.Но не падал! Настоящий джигит!Надо заметить, что побоище сие сопровождалось исключительно эмоциональным звуковым фоном: баба верещала басом не переставая, Слава подвывал ей тенором,иногда давая петуха посредине фиоритуры. Когда же Антонина вцепилась зубами в Славино ухо, тот выдал чистое сопрано на выходе. Музыка небесных сфер звучала крещендо. То есть по-нарастающей.Если поначалу уши заложило только у меня, то ближе к катарсису концерту стали подвывать окрестные собаки.Если проводницыно либретто не отличалось разнообразием, то Славины вопли играли маршевыми смыслами.Судя по бравости изложения, Христолюбивое Славино войско наконец-то нашло главную "самку Жидовина" , и билось с ней за свободу своего Отечества.

В Тониных песнях главным мотивом звучало изумление ни разу не битого существа, которое всю жизнь , всеми своими поступками и мыслями стремилось к люлям, но не получало искомого.Сам я особо в побоище участия не принимал, стараясь не дать жадине сбежать и не позволить Славе ее угробить.

То есть играл роль пристрастного рефери.Наконец, после ритмичных посткукиваний рылом об пол (что служило аккомпанементом к арии Антонины "Ах дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею

искупить" )- страх победил жадность. Завывая, тетка полезла по нычкам, выгребая оттуда пакеты, свертки, конверты и старушачьи тряпочные денежные завертки. Слава продолжал ее мудохать по чему ни попадя. Я поначалу пытался остановить экзекуцию, но тут заметил закономерность- отзвиздюленная Тоня

резво прыгала по щелям, меча в нас уворованным непосильным трудом, стоило же мне оттянуть карающую длань, как рог изобилия тут же иссякал.Наконец, Антонина выгребла последнее. Это стало понятно по некой отрешенности ее воя.Выбирать было некогда, и похватав хабар, мы пошли на выход. Я зашел в туалет и окаменел: из зеркала на меня пялился негр-людоед только что отобедавший белым миссионером.Черная угольная пуль, перемешанная с кровью и соплями, разлетавшимися от сражающихся, покрывали мой вдохновенный лик ровным слоем. Мало того- Антонина умудрилась зубами располосовать мне штанину, соорудив кокетливый разрез до самого бедра.Идти в таком виде по улице было немыслимо.

Это прямой путь в мусарню.Попытался отмыться- ага, как же. Только размазал грязь.Радовало только то, что полоса отчуждения железной дороги-это постоянное прибежище бомжовы, и на их фоне мы не сильно выделялись.Однако пора было сваливать. Уж больно громко мы пошалили.На глаз разделили навар. Вышло жирно. Оказалось, что Антонина поставила дело на поток: швыряла вся бригада ее поезда, а Тоня была у них за казначея.Таким образом, мы ненароком подломили проводниковый общак за несколько рейсов.

Радость наживы меркла перед перспективами ареста. Такси ловить-без толку. В электричку? Тут же заметут.

Куда податься?И тут я вспомнил одну из знакомых дам, живущих прям рядом с железкой.

Дева эта работала в госорганах, и часто пользовалась мной , как средством выведения из запоя. Несчастная девка: стоило ей накатить 50 грамм и начинались крестные муки. Не выпьет 10 минут -ломки страшные, выпьет- на 5 минут отпустит, потом ломает еще сильнее.Каждый раз попадала в больницу с жутким отравлением. Я жалел дуру и лечил ее как мог. Там была целая метода: от заныра в купель Саввино-Сторожевского монастыря (температура воды 4 градуса), до ночного секс-марафона.За сутки обычно выводил ее в люди.К такому человеку можно было завалиться в любом виде. Только бы была дома.

Во дворе от меня шарахнулись бабки. Как ветром с лавки сдуло. Стая собак, завидев мою фигуру, с диким лаем совалась наметом и исчезла в кустах.М-да. Ощупываю себя. Вот, идиот!Мало того, что черен, аки арап, рван , грязен, так еще и в ментовской фуре.Неудивительна реакция граждан и млекопитающих на такой яркий образ!Мне повезло : Катя (вымышленное имя) была на месте. Сочинив что то героическое о причинах столь странного дресс-кода (не будешь же говорить, что ты рван и грязен от битвы с одной жадной шаболдой)- я пошел отмокать в ванной.Катерину отправил купить шмотье-весь гардероб пришлось выкинуть.Я б и не вспомнил сей инцидент, кабы недавно не увидел Катерину- в Совете Федерации. Сенаторшей она там служит.

Эвона чо...

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P.S.Рассказ не мой,случайно найденный на харде старого ноутбука.Но мне очень понравилось.Ау,-автор отзовись!