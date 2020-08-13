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Эвона чо

Эвона чо (1 фото)

Автор:
13 августа 2020 16:24
Метки: бизнес   жизнь   лихие 90-е   транспорт   
1458
1
Вспомним,как мы крутились в лихие 90-е...Негрустное, предпятничное чтиво.

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Метки: бизнес   жизнь   лихие 90-е   транспорт   
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5  комментариев
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12k
Patmaz 2 дня назад
Максим Камерер на анекдот.ру
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2k
kca-opa 2 дня назад
Что-то вы хреново крутились, если передавать не наркоту, а как вы, запчасти, на вокзалах есть своя почтовая служба, точно так-же передаёте с поездом посылку, только официально оформленную, есть и частные конторы, они отправляют посылки в любом ж/д направлении и даже самолётами, но ценник, почему-то, раза в 3-4 дороже РЖД-шного
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138
Andrew Dimitriev 2 дня назад
Судя по описанию, подружка киндер сюрприза, нижегородская лотерейщица, а ныне сенатор РФ от Удмуртии (несчастная Удмуртия) - Глебова Любовь Николаевна.
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18
Рюмаркин 2 дня назад
Это из дневника Макса vinauto777 на ЖЖ, там много забавных историй и баек.
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