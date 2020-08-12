Велокурьер спровоцировал аварию в Москве

На Профсоюзной улице в Москве доставщик еды на велосипеде спровоциворал небольшое ДТП, а после этого поспешил удалиться, ускоревшись быстрее чем участники Тур де Франс.
Таксисту стоило тормозить в своей полосе
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Метки: Курьер авария авто авто авария велосипедист дтп такси
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Ты мне мозги не ипай!"
:))
Оставлю за скобками его пересечение перекрестка из полосы для поворота направо...
Таксёр дистанцию прощелкал, и чтобы не догнать пидиста, вынужден был резать авто с регистратором.
Но я как то не вижу у таксиста намерений повернуть направо - отсутствует снижение скорости, как факт, не включен сигнал поворота. Более того, после ДТП таксист еще и уезжает с места ДТП. Пусть он и не покинул его, но изменил расположение ТС на проезжей части.
ЯПидист должен безусловно обозначать свои маневры на дороге, но, уверен, даже укажи он свое перестроение, на водителя такси это не оказало бы существенного влияния. На метр влево или на метр вправо, таксист ДОЛЖЕН БЫЛ СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ и в первую очередь рядность движения.
И, опять же, как вы верно заметили, ЯПедист не участвовал в ДТП. Причиной ДТП явились в полной мере маневры таксиста. Отчего я и задал вопрос.
Мысленно заменим ЯПедиста на авто, картинка существенно не поменяется. Причинно-следственные связи не нарушатся. Виноват тот, кто сзади. Если бы виртуальное авто в данной ситуации покинуло место ДТП, как это сделал ЯПедист, ему бы ничего никто не смог предъявить.
Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и рядности движения такси.
ПРИЧЕМ ТУТ ЯПедист?
не держал дистанцию,
перестроился не убедил в безопасности.