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Велокурьер спровоцировал аварию в Москве

Велокурьер спровоцировал аварию в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2020 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: Курьер   авария   авто   авто авария   велосипедист   дтп   такси   
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На Профсоюзной улице в Москве доставщик еды на велосипеде спровоциворал небольшое ДТП, а после этого поспешил удалиться, ускоревшись быстрее чем участники Тур де Франс.

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Метки: Курьер   авария   авто   авто авария   велосипедист   дтп   такси   
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41  комментарий
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8k
Енот Полиграфович 3 дня назад
чурки...друг друга не давят, у них все вокруг виноваты, кроме них самих...цирк какой то...обезьяны на велосипеде и за рулем машины...
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17k
Vital Idol 17 часов назад
открою всем секрет! там стоит камера на поворот направо! таксист шуганулся штрафа и решил резко перестроиться, потому что ехал прямо....
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1k
Feathery 2 дня назад
Я так понял таксёр регу говорит, посмотри, что ты наделал?
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330
Алексей 2 дня назад
таксист в глаза долбится
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24k
Сергей 2 дня назад
Спровоцировал аварию таксёр. Пальцем он на велосипедиста тычет, тормозить надо было в своей полосе, места и времени было вагон, но нет, на хер тормозить, лучше не глядя перестроиться в соседний ряд. Дебил.
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411
Ivan Ivanov 2 дня назад
Судя по названию видео, олень, а точнее баран, сидел за рулём такси.
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2k
Serge Novikoff 3 дня назад
Таксисту стоило в глаза смотреть и дистанцию держать.
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5k
elektrod161 3 дня назад
"Ты бабай и я бабай,
Ты мне мозги не ипай!"

:))
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3k
Руслан 3 дня назад
Так это не велосипедист устроил ДТП, а таксёр!
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6k
Gamletof 3 дня назад
Эти уроды с сумками уже напрягать стали, гоняют на старых велосипедах по тратуарам и дорогом упершись в телефон. И еще эту тему доставки развивают(((
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874
Tu9R 3 дня назад
в любой непонятной ситуации крути рулём
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16
shabokaterina 3 дня назад
Не совсем понятен маневр таксиста, зачем было вообще кидаться в сторону, когда достаточно притормозить, да и скорость позволяла. Ну [мат] на велике скоро будет посажен на капот и пусть это будет какой нить крутой перец с баблом которого не посадят)))) Эти курьеры на велосипедах и мопедах просто настолько ах...ели. Как то стою на светофоре жду свой зелененький (стою в качестве пешехода), за 5 сек до зеленого человечка, мне с левой стороны подает сигнал санный велосепедист который стоит не как пешеход а как машина на проезжей части дороги, я повернулась к нему кинула взгяд иди нах и пошла на свой зеленый ( чувак был намерен поехать на красный). Один раз еду на машине, впереди меня [мат] на мопеде (яндекс) [мат] маневр и он уже летит по встречке(зигзагам) я аж чуть не посинела от злости. Правила не знают и не соблюдают , страдают люди.
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16k
Andrey 3 дня назад
А в чем конкретно виноват велосе[мат]ист в отношение произошедшего ДТП?
Оставлю за скобками его пересечение перекрестка из полосы для поворота направо...
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248
andrey Andrey 3 дня назад
велосепедист виноват лишь в том что такие дауны как вы права получили ! попробуйте помотреть с точки зрения ПдД на эту ситуацию !
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16k
Andrey andrey 3 дня назад
САМДАУН ПНХ!
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16k
Andrey sumrаknn 3 дня назад
Да вот в том то и дело. Что требования к участникам ДД - соблюдать дистанцию, в том числе боковой интервал.
Таксёр дистанцию прощелкал, и чтобы не догнать пидиста, вынужден был резать авто с регистратором.
Но я как то не вижу у таксиста намерений повернуть направо - отсутствует снижение скорости, как факт, не включен сигнал поворота. Более того, после ДТП таксист еще и уезжает с места ДТП. Пусть он и не покинул его, но изменил расположение ТС на проезжей части.
ЯПидист должен безусловно обозначать свои маневры на дороге, но, уверен, даже укажи он свое перестроение, на водителя такси это не оказало бы существенного влияния. На метр влево или на метр вправо, таксист ДОЛЖЕН БЫЛ СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ и в первую очередь рядность движения.
И, опять же, как вы верно заметили, ЯПедист не участвовал в ДТП. Причиной ДТП явились в полной мере маневры таксиста. Отчего я и задал вопрос.
Мысленно заменим ЯПедиста на авто, картинка существенно не поменяется. Причинно-следственные связи не нарушатся. Виноват тот, кто сзади. Если бы виртуальное авто в данной ситуации покинуло место ДТП, как это сделал ЯПедист, ему бы ничего никто не смог предъявить.
Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и рядности движения такси.
ПРИЧЕМ ТУТ ЯПедист?
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64
Дмитрий Andrey 3 дня назад
Полностью согласен, таксист намеревался проскочить прямо с правой полосы, а велосипедист квасавчик, сместился левее чтобы по ПДД проехать и вернулся на край проезжей части. Таксист к тому же дистанцию перед велосипедистом не выдержал и вырулил налево.
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248
andrey Andrey 19 часов назад
так сразу бы и сказал что это ты был на велосипеде ! будь я на месте таксиста,я бы тебя раздавил нафиг,не должны такие как ты размножаться !
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301
Павел Сергиевский 3 дня назад
Если есть угроза аварии - тормози. Будешь рулем дергать - можешь хуже сделать.
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2k
Gelosum 3 дня назад
как по мне, так таксист виновен.
не держал дистанцию,
перестроился не убедил в безопасности.
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29k
Опаньки 3 дня назад
чего толку уезжать на нем же телефон с GPS
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29k
Опаньки 3 дня назад
или он сразу в аэропорт поехал?
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3k
alex 3 дня назад
чурка подставил чурку
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1k
Matrix 3 дня назад
Да нихрена вы не понимаете в клиентоориентированности! Зато этот курьер доставил тепленький бургер "р@зорвиеб@ло" и диетическую колу во время.
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27k
Элек Мек 3 дня назад
Чего бабай граблями машет,виноват он.
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2k
Сергей 3 дня назад
Таксист мудак ! И курьер тоже !
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45k
alertol Константин 3 дня назад
Не знаю, по этому стараюсь держать дистанцию, а не как этот таксист который стал тормозить только когда подъехал вплотную
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234
Александр Богомолов Константин 3 дня назад
я встречал кретинов на такси))). один из таких, кстати на этом видео, втопил прямо из полосы для поворота. и есть у меня подозрения , что этот таксист решил повторить маневр напарника. для чего еще разгоняться. явно не для поворота.
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2k
Сергей Константин 3 дня назад
Ну да, ты видать знаешь, какчарке х.. в пасть засунуть, и с эрекцией остаться))
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2k
Сергей 3 дня назад
Овчарке
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2k
Сергей Константин 3 дня назад
А тут критическая ситация????
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