Porsche 901 Cabriolet 1964 — кабриолет, которого никогда не было

Официально, кабриолет Porsche 911 появился только в 1982 году, хотя рынок принял бы такой автомобиль гораздо раньше. Однако, у немцев был ряд причин не запускать 911-й с откидным верхом в производство, например, существовала реальная вероятность того, что активист Ральф Нейдер добьется полного запрета продажи кабриолетов в США, на самом крупном рынке в мире.
Был такой персонаж, автор книги "Опасен на любой скорости", борец за безопасность на дорогах и "заноза в заднице" у всех представителей американского автомобильного бизнеса…
Был такой персонаж, автор книги "Опасен на любой скорости", борец за безопасность на дорогах и "заноза в заднице" у всех представителей американского автомобильного бизнеса…
Кстати, в названии статьи никакой опечатки нет! Изначально Porsche присвоил новой модели индекс 901. Однако, юридическая служба компании Peugeot заявила о запатентованном праве давать автомобилям индекс с нулем по середине и Porsche пришлось изменить индекс на 911! С такими же проблемами сталкивался и советский автопром, продавая Москвич 408 в Европе…
Porsche 901 Cabrio Prototype
Все-же работы по новому кабриолету Porsche в середине 60-х активно велись. Кабриолет собрали на мощностях немецкого ателье Karmann на базе одного из прототипов Porsche 901. В течение нескольких месяцев была удалена жесткая крыша, укреплен кузов и разработан механизм складного верха. Несмотря на большой опыт работы Karmann с кабриолетами, испытатели Porsche обнаружили, что мягкий верх протекает, и в целом автомобилю не хватает жесткости. Плюс опасения по судьбе кабриолетов в США, в принципе… В общем, работы по 901 Cabrio остановили и сосредоточились на кузове Targa — "безопасном" кабриолете, ставшем одним из самых культовых кузовов в истории Porsche.
Porsche 911 2.0 Targa (901) 1966–1967
Кабриолет 901 оказался никому не нужен. Но немцы не были бы немцами, если бы позволили невостребованному прототипу гнить на задворках завода. Они его продали гонщику и коллекционеру Манфреду Фрейзингеру! Автомобиль эксплуатировался и со временем потребовал капремонта двигателя и трансмиссии…
Под капотом ранний 130-сильный шестицилиндровый оппозит с механической коробкой передач
В 2001 году американский фанат ранних Porsche Майрон Вернис выменял кабриолет у Фрейзингера на Porsche 356 Carrera. Механическая часть 901 Cabrio была восстановлена, но кузов мудро решили оставить в оригинальном состоянии.
Всего было 13 заводских прототипов 901 в 1963 — 1964 годах и практически все они пали в результате испытаний. Это единственный существующий Porsche 901 с откидным верхом и второй в ряду самых старых Porsche 901. А поскольку в мире коллекционеров главными словами являются "первый", "последний", "единственный" и "оригинальный", 901 Cabrio очень ценен!
В 2017 году на аукционе в Париже этот единственный в своем роде кабриолет Porsche 901 в оригинальном состоянии был продан за 649 600 евро…
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Метки: porsche porsche 911 авто ретро авто
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но почему все дрочат на эти порше? ну они же уродливые
откровенно уродливые!
не может ходовые качества нормальные (никогда на них не ездил)
но внешний вид ... ну так себе...