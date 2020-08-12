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Porsche 901 Cabriolet 1964 — кабриолет, которого никогда не было

Porsche 901 Cabriolet 1964 — кабриолет, которого никогда не было (14 фото)

Автор:
12 августа 2020 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche 911   авто   ретро авто   
205
14
Официально, кабриолет Porsche 911 появился только в 1982 году, хотя рынок принял бы такой автомобиль гораздо раньше. Однако, у немцев был ряд причин не запускать 911-й с откидным верхом в производство, например, существовала реальная вероятность того, что активист Ральф Нейдер добьется полного запрета продажи кабриолетов в США, на самом крупном рынке в мире.
Был такой персонаж, автор книги "Опасен на любой скорости", борец за безопасность на дорогах и "заноза в заднице" у всех представителей американского автомобильного бизнеса…

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Метки: porsche   porsche 911   авто   ретро авто   
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1  комментарий
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−66
Владимир 3 дня назад
я может чего то не понимаю
но почему все дрочат на эти порше? ну они же уродливые
откровенно уродливые!

не может ходовые качества нормальные (никогда на них не ездил)
но внешний вид ... ну так себе...
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