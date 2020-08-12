Porsche 901 Cabriolet 1964 — кабриолет, которого никогда не было

Официально, кабриолет Porsche 911 появился только в 1982 году, хотя рынок принял бы такой автомобиль гораздо раньше. Однако, у немцев был ряд причин не запускать 911-й с откидным верхом в производство, например, существовала реальная вероятность того, что активист Ральф Нейдер добьется полного запрета продажи кабриолетов в США, на самом крупном рынке в мире.

Был такой персонаж, автор книги "Опасен на любой скорости", борец за безопасность на дорогах и "заноза в заднице" у всех представителей американского автомобильного бизнеса…

0 Источник: Кстати, в названии статьи никакой опечатки нет! Изначально Porsche присвоил новой модели индекс 901. Однако, юридическая служба компании Peugeot заявила о запатентованном праве давать автомобилям индекс с нулем по середине и Porsche пришлось изменить индекс на 911! С такими же проблемами сталкивался и советский автопром, продавая Москвич 408 в Европе…

0 Источник: Все-же работы по новому кабриолету Porsche в середине 60-х активно велись. Кабриолет собрали на мощностях немецкого ателье Karmann на базе одного из прототипов Porsche 901. В течение нескольких месяцев была удалена жесткая крыша, укреплен кузов и разработан механизм складного верха. Несмотря на большой опыт работы Karmann с кабриолетами, испытатели Porsche обнаружили, что мягкий верх протекает, и в целом автомобилю не хватает жесткости. Плюс опасения по судьбе кабриолетов в США, в принципе… В общем, работы по 901 Cabrio остановили и сосредоточились на кузове Targa — "безопасном" кабриолете, ставшем одним из самых культовых кузовов в истории Porsche.

0 Источник: Кабриолет 901 оказался никому не нужен. Но немцы не были бы немцами, если бы позволили невостребованному прототипу гнить на задворках завода. Они его продали гонщику и коллекционеру Манфреду Фрейзингеру! Автомобиль эксплуатировался и со временем потребовал капремонта двигателя и трансмиссии…

Под капотом ранний 130-сильный шестицилиндровый оппозит с механической коробкой передач 0 Источник: В 2001 году американский фанат ранних Porsche Майрон Вернис выменял кабриолет у Фрейзингера на Porsche 356 Carrera. Механическая часть 901 Cabrio была восстановлена, но кузов мудро решили оставить в оригинальном состоянии.

0 Источник: Всего было 13 заводских прототипов 901 в 1963 — 1964 годах и практически все они пали в результате испытаний. Это единственный существующий Porsche 901 с откидным верхом и второй в ряду самых старых Porsche 901. А поскольку в мире коллекционеров главными словами являются "первый", "последний", "единственный" и "оригинальный", 901 Cabrio очень ценен!