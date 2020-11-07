2.

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад. Он был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции. Мероприятие проводилось в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы. Это считалось очень важной военной операцией, т.к. парад имел большое влияние на боевой дух Красной армии и мирного населения. C 2005 года 7 ноября, в честь парада, объявлено днём воинской славы России.