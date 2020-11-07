Политические комментарии с сарказмом.
2.
С парада люди уходили сразу на фронт
7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад. Он был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции. Мероприятие проводилось в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы. Это считалось очень важной военной операцией, т.к. парад имел большое влияние на боевой дух Красной армии и мирного населения. C 2005 года 7 ноября, в честь парада, объявлено днём воинской славы России.
6.
Мнение из сети: "Тех кого в СССР не выпускали из мед. учреждений закрытого типа, теперь на экранах тв и дисплеях мобильных и стационарных устройств".
7.
Если военное противостояние между Россией и Турцией и состоится, то не там, где считает турецкий президент. А итогом такового будет фактическое возвращение Чёрному морю статуса "Русское море"
10.
Споём ?
22.
Хэви-металла в ленту. Серж Танкян, записала клип в поддержку Арцаха .
System Of A Down - Protect The Land (Official Video)
23.
Происходитмана...
28.
voter rolls избирательные списки. В Пенсильвании их открыли, а тем мертвые с косами, 21 тыща.
33.
Во время репортажа о выборах в штате Джорджия ABC News выдали на экран очередь на избирательный участок в школе #55 в Тбилиси Так вот кто вмешивался в их выборы на этот раз..
48.
Кроме выпуска новых образцов военной техники не стоит забывать и о модернизации машин находящихся на вооружении
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Метки: комментарии политика юмор
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а зачем им продавать вакцину, чтобы они ее штамповали сами? открыть платные пункты вакцинации, при консульствах и посольствах)))) заодно перевербовать кого надо в промышленных масштабах. да и заработать. ибо нефег
У люпки научились или на ней сначала откатали? ))
1. День ВЕЛИКОЙ Октябрьской Социалистической Революции!
2. Парад был не просто проведён в этот день – он был ПРИУРОЧЕН именно к ЭТОМ дню!
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Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу вечером.
Но - чем больше слушала (я и "Эхо Москвы" когда-то слушала!), тем больше отвращения вызывала вся эта братия. В общем, эффект получился обратный ожидаемому.
Ссылка для ленивых. Дмитрий как всегда все переврал. Как то вы читаете между строк
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