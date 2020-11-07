Российский политик рассказала, почему гей-парам нельзя иметь детейКак мы все знаем, любовь частенько перерастает в брак и семью, даже однополая. Многие однополые пары мечтают завести ребёнка и решаются на усыновление или удочерение. Однако, по мнению российского...