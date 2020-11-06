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«Король Швеции — ***!»

«Король Швеции — ***!» (2 фото)

Автор:
06 ноября 2020 19:55
Метки: общественная   оппозиция   политика   
1784
2
23-летний Михаил родился и вырос в Красноярске. Учился в педагогическом, проводил время с друзьями, никого, как говорится, не трогал. Однако жизнь парня изменилась буквально одним днём.

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Метки: общественная   оппозиция   политика   
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21  комментарий
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Максим 3 дня назад
Вся эта публика именно такая: ничего не делать и дайте мне Крузак, и хату, и 100 к в месяц. Долбать дубинками и в армию, лучше для них не придумать.
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11k
_delphin_ День назад
Привет из русского Крыма!
Привет из русского Крыма!
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2k
mobi dic 2 дня назад
вчера приехал в швецию и сразу получил вид на жительство и пошёл учится(что интересно, без знания шведского))))
в лучшем случае пока будет ждать решения , будет получать 1850 крон.
если повезёт квартиру будет оплачивать социал,но скорей всего будет жить в центре для мигрантов.
и да,100 000 рублей и 10 000 крон это несколько разные деньги.в швеции на 10 000 не сильно разбежишься.
вчера приехал в швецию и сразу получил вид на жительство и пошёл учится(что интересно, без знания шведского)))) в лучшем случае пока будет ждать решения , будет получать 1850 крон. если повезёт квартиру будет оплачивать социал,но скорей всего будет жить в центре для мигрантов. и да,100 000 рублей и 10 000 крон это несколько разные деньги.в швеции на 10 000 не сильно разбежишься.
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20k
Кактус 2 дня назад
А нахрена нам здесь он свою тухлую душонку изливает? свалил - флаг в руки и паровоз навстречу! Тусуйся на швэдских сайтах и им впаривай каг тебе ниибически повезло. А то взяли моду. Свалит - о-б-о-с-р-е-т Россию (или наоборот) а потом начинает сопли распускать на сайтах россиян.
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8k
12345678910 2 дня назад
Главное что бы это животное через небольшой промежуток не вернулось обратно Пусть там остаются там, здесь такие "Ненаши" не нужныИ 1100 в гейропе это не такие и большие деньги для нормальной взрослой жизни ,а п.е.з.д.ю.ку пока хватает,но скорее всего занимается заднеприводной подработкой Давно известно что вокруг"ОПГ навальный и ко" крутятся в основном петухи,педофилы да фемки с лезбухами Короче зашкваренная у нас "опозиция"
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2k
ваня панкин 3 дня назад
говножуй... цуко, ты млять для родной страны никуя не сделал, а туда же поливать ее дерьмом... в сибирь нах лес валить, ушлепок...
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1k
Ян Баян 3 дня назад
Типичная история *****
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21k
ВАТНИК 3 дня назад
с шарфом в ванную не ходи... примета плохая.... б.а.б пример....
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26k
Сталин подтвердил бы!! 3 дня назад
Бред. Фишки , подчищайте говновбросы, то про операцию муть, то это...
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Комментарий удален
−97
Князь Курбский 3 дня назад
Молодец. Завидуй молча
И я так же сделал
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29k
Azesh 3 дня назад
от армии откосил, походу)
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6k
ХРУСТАЛИК 3 дня назад
"Когда Крым присоединили к России, я был единственным из всего класса, кто не согласился с этим. А на следующий день ко мне домой пришёл инспектор по делам несовершеннолетних" ..... большего бреда и придумать нельзя ... прям на следующий день к нему .... да у нас таких миш целых 2% - вечные 2%говна! и , что к каждому на следующий день инспектора приходят?! я поражаюсь скудоумию и примитиву либерастного мышления! до чего же вы все предсказуемы и не интересны
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41k
SAndre 3 дня назад
пусть не обольщается - это не надолго
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424
Весёлые сандали. 3 дня назад
С билетом "дурачка" ездил на машине? Права купленные?
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2k
Rekapra Весёлые сандали. 3 дня назад
Зачем права, справка дешевле ;)
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11k
Алекс 3 дня назад
Могу делать всё, что хочу... ну вот собственно и основания. Но только никто и в Швеции не даст ему делать что хочет. Каким бы либеральным государство не было.
Да и 1100 евро в Швеции это нищенские деньги. Но пусть дальше байки травит как ему там с арабами заипись...
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2k
Rekapra Алекс 3 дня назад
По этому поводу хорошо высказался один блогер, который осел в США еще на заре нулевых, Саня из Флориды - все эмигранты рассказывают, что они могут себе позволить машину, дом и айфон, только не рассказывают оборотную сторону медали))) Я не очень люблю его подачу информации, но вещи он говорит правильные, кмк.
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8k
Андрей Ватрушкин 3 дня назад
Энурез в армии, он такой, его там не любят.
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Теория Элит

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