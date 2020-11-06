«Король Швеции — ***!»

Эта история могла бы войти в сборник «Самых знаменитых русских эмигрантов», среди которых, например, Иван Бунин и Фёдор Шаляпин, но нет: наш Миша – самый обычный пацан, который понял, что хочет хорошо жить и ничего для этого не делать. Самое удивительное, что он решил поделиться своим невероятным жизненным путём, дав интервью. Замотивировать молодёжь, так сказать.



«Моя семья изначально была оппозиционно настроенной, поэтому, я, наверное, что-то перехватил. Когда Крым присоединили к России, я был единственным из всего класса, кто не согласился с этим. А на следующий день ко мне домой пришёл инспектор по делам несовершеннолетних…», - начал свой спич Миша.



«Дело тогда не завели, но поставили перед выбором: либо армия, либо университет и статья». Спойлер: Мишка выбрал армию, где по истечению времени ему всё равно вручили белый билет. По какой причине это произошло – парень не рассказал, но уже в скором времени он довольный и с билетом «дурачка» выходил на митинги Навального.



«Меня даже задержали как-то раз. Меня и зелёнкой обливали, и машину мне сожгли».



Михаила это, разумеется, подкосило и он отправился за хорошей жизнью в Швецию. Да, без подготовки, без дум и без сотен сомнений наш юный оппозиционер двинул в сторону границы, чтобы как можно скорее получить этот заветный статус беженца.