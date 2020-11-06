Политические комментарии с сарказмом.
9.
Ни можыт быть!!!! Вы фсё врёти!!! Все "простые" омэриканцы - это специально обученные русские!!! Путин, астанавись!!!
17.
Хотели же свободы, получите
Пятеро жителей Тернопольской области попали в рабство, но смогли вернуться домой. Об этом сообщил 4 ноября начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ региональной Нацполиции Александр Буняк, передает znaj.ua
20.
Для "Это другое" уже давно пора эмодзи придумать.
- Только в путинской Рашке голосования проходят в подворотнях и на пеньках, чтобы украсть выборы.
- Но это США
- А меня не интересуют другие страны, я в России.
- Но это США
- А меня не интересуют другие страны, я в России.
21.
Ну що москалики, как вам такое ?
Парни , что-то похожее с Трампом и Полтавой было. Я искал , не нашел.
23.
ВЫБОРЫ НА ДОНБАССЕ ТРЫВАЮТЬ
Ну что, устали жить без новостей о выборах на Донбассе? А тут новая дата подоспела. Теперь Украина планирует провести свои выборы у нас дома не позже 31 марта 2021 года. Но для этого опять необходим ряд невыполнимых условий о которых опять рассказал старый маразматик Лёнька Кравчук.
==Главным условием прекращения конфликта будет - дайте грошей кто -нибудь.
==Главным условием прекращения конфликта будет - дайте грошей кто -нибудь.
29.
Демократия в полном расцвете сил
35.
Акционист в образе Иисуса Христа «поджёг» себя на кресте у здания ФСБ на Лубянке
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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логично. ведь вбросы за джо прокатили :)))) а значит, все по плану и лучше не волать:)
"Республиканцы" Союз развалили, нефть роняют, а "демократы" Крым "подарили" и СПГ из Америки в Европу не пёрли.
Нам какая разница? Бензин по любому подорожает.
===И слушать либеростню - "какие демократичные выборы"-Это нельзя пропустить.
Только их почему-то не слыхать. Ну подождем с недельку , повылазят.
Минздрав России опроверг информацию о том, что принятие поправок в закон "Об обязательном медицинском страховании (ОМС)" повлечет за собой возможность медорганизаций отказать пациенту в оказании бесплатной помощи.Отказа быть не может в виду программы государственных гарантий и взимания за нее платы организациями, участвующими в ее реализации. Это прописано в законе, положение является основополагающим и не будет прекращать свое действие. Корректировка закона об ОМС не повлечет изменений для работы медучреждений или для их пациентов. Все, кто обратится за помощью, смогут ее получить.
Правильно, все назло клятому режиму!
Ща, отсмеемся над их домом престарелых, над порванными пуканами либерах, соорудим мем и эмодзи "Это другое, понимать надо!", определимся с тем, что может лучше досмотреть клоунаду до конца и обязательно призовем...
Так это была инсталляция.
Ряженая "демократия")