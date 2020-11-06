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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 2 видео)

Автор:
06 ноября 2020 09:54
Метки: комментарии   политика   юмор   
4495
37
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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7k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
orca 3 дня назад
Кстати, 1900 год рождения - это система автоматом заполнила , поскольку ячейка в базе данных была пустая. Я такое постоянно вижу, когда информацию с датами тяну с SQL-сервера. А 1850 - явно опечатка оператора при вносе информации. Должно было быть 1950. Да и остальные тоже - была внесена неполная информация и машина сама "додумала".
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16k
Мойша orca 2 дня назад
Что написано пером (принтером, программой), то не вырубишь топором.
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13k
Сталкер 3 дня назад
При этом, что самое великолепное, каклов продают в рабство сами же каклы.

При этом, что самое великолепное, каклов продают в рабство сами же каклы.
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13k
Сталкер 3 дня назад
У люпки в окружении даже не мальчики, а 3,14доры сплошные. ))

У люпки в окружении даже не мальчики, а 3,14доры сплошные. ))
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13k
Сталкер 3 дня назад
А вообще, это нужно иметь очень крепкие нервы, чтоб не подойти и на дать по хлебальникам этим кривляющимся клоунам...
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
логично. ведь вбросы за джо прокатили :)))) а значит, все по плану и лучше не волать:)

логично. ведь вбросы за джо прокатили :)))) а значит, все по плану и лучше не волать:)
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Е-Лена 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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267k
NAZARETH Автор поста Е-Лена 3 дня назад
Новый герб Америки...
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26k
Сталин подтвердил бы!! Е-Лена 3 дня назад
Это лучший мем с графиком!!!!!!!!
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36k
doker 3 дня назад
Не понимаю шумиху вокруг выборов и "борьбу за друга" Трампа.
"Республиканцы" Союз развалили, нефть роняют, а "демократы" Крым "подарили" и СПГ из Америки в Европу не пёрли.
Нам какая разница? Бензин по любому подорожает.
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267k
NAZARETH Автор поста doker 3 дня назад
Честно , нам всем по хрен. Но наблюдать за этим ШОУ ....
===И слушать либеростню - "какие демократичные выборы"-Это нельзя пропустить.
Только их почему-то не слыхать. Ну подождем с недельку , повылазят.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
Дмитрий 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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7k
Пётр Дмитрий 3 дня назад
Ну что чепушило...как всегда слышишь звон, да не знаешь где он:

Минздрав России опроверг информацию о том, что принятие поправок в закон "Об обязательном медицинском страховании (ОМС)" повлечет за собой возможность медорганизаций отказать пациенту в оказании бесплатной помощи.Отказа быть не может в виду программы государственных гарантий и взимания за нее платы организациями, участвующими в ее реализации. Это прописано в законе, положение является основополагающим и не будет прекращать свое действие. Корректировка закона об ОМС не повлечет изменений для работы медучреждений или для их пациентов. Все, кто обратится за помощью, смогут ее получить.
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575
grihon Дмитрий 3 дня назад
Конкретно насрал себе в штаны?
Правильно, все назло клятому режиму!
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267k
NAZARETH Автор поста Дмитрий 3 дня назад
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28k
Юр21 Дмитрий 3 дня назад
Чёт ты Пыня не в тему серанул, тема поста бардак на выборах у твоего хозяина, ты на эту тему чего нибудь пробулькай лучше.
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34k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Всегда удивлялся, а чего Любка такая ипанутая? Сегодня посмотрел на её братьев и сестер на семейном фото и понял, у неё все родственички такие, видать зачаты были в экологически вредной среде, мутанты одним словом....
Всегда удивлялся, а чего Любка такая ипанутая? Сегодня посмотрел на её братьев и сестер на семейном фото и понял, у неё все родственички такие, видать зачаты были в экологически вредной среде, мутанты одним словом....
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33k
Алексей Андрей Старосельский 3 дня назад
соблядь везде успевает, как там еще гомикадзе не присосался?
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158
u811 4 дня назад
Комментарий к фото
Дедушка, оглянись! Там какой-то гопник! Наверное, мобилу из кармана достает!
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158
u811 4 дня назад
Комментарий к фото
Больше похоже на банду с главарем. Этакая мамка с пацанами.
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267k
NAZARETH Автор поста u811 3 дня назад
Комментарий к фото
Только касочки сзади стоят...Я смотрю у них обыск , а им весело.Дб...
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13k
Сталкер NAZARETH 3 дня назад
Комментарий к фото
А чё им не веселиться-то? Есть повод собрать донатов с хомяков.
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158
u811 4 дня назад
Комментарий к фото
Мда... Красота и ум прямо лучатся во все стороны!
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
евгений 4 дня назад
Как раз во главе с Байденом пытаются попасть на участок для голосования
Как раз во главе с Байденом пытаются попасть на участок для голосования
Как раз во главе с Байденом пытаются попасть на участок для голосования
Как раз во главе с Байденом пытаются попасть на участок для голосования
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1k
Outcast 4 дня назад
Ссылка youtu.be
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15k
Flying Dutchmen. 4 дня назад
Думаю, Россия и Китай не признают результаты выборов в США... И санкции наложат...
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25k
Ashabad 4 дня назад
Почему Россия не призывает Штаты прекратить фальсификации на выборах?
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6k
Агент Безопасной Национальности Ashabad 4 дня назад
Бровь не хмурится с такого

Ща, отсмеемся над их домом престарелых, над порванными пуканами либерах, соорудим мем и эмодзи "Это другое, понимать надо!", определимся с тем, что может лучше досмотреть клоунаду до конца и обязательно призовем...
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37k
FoxGen 4 дня назад
Так это была инсталляция.

Так это была инсталляция.
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13k
Сталкер FoxGen 3 дня назад
Не путайте! Это был перформанс! )))
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ндя... Победил тот урод, за которого пригожинские голосовали... Мы в Ольгино голосовали за трампа, с утра с горя пьём...
Ссылка www.youtube.com
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141k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
Я бы на месте России и Китая не признавал эти НЕдовыборы, пока нормальные выборы не проведут, а не эти... бутафорские)
Ряженая "демократия")
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NAZARETH

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