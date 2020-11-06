23.

Ну что, устали жить без новостей о выборах на Донбассе? А тут новая дата подоспела. Теперь Украина планирует провести свои выборы у нас дома не позже 31 марта 2021 года. Но для этого опять необходим ряд невыполнимых условий о которых опять рассказал старый маразматик Лёнька Кравчук.

==Главным условием прекращения конфликта будет - дайте грошей кто -нибудь.