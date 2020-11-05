2.

На Выборах президента России, было более 1500 наблюдателей. На выборах президента США было всего 40 наблюдателей (остальным Госдеп просто не отправил приглашение) и самым важным, стал наблюдатель ОБСЕ, тот самый ОБСЕ который в упор не видит гражданской войны на Донбассе.