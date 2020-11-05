Политические комментарии с сарказмом.
2.
На Выборах президента России, было более 1500 наблюдателей. На выборах президента США было всего 40 наблюдателей (остальным Госдеп просто не отправил приглашение) и самым важным, стал наблюдатель ОБСЕ, тот самый ОБСЕ который в упор не видит гражданской войны на Донбассе.
10.
Без Гальперина и кидающего зигу Навального "гусский марш" уже не торт
13.
Сбил человека пьяным - политзек. Изнасиловал девочку - политзек. Барыжил наркотой - политзек. Готовил теракт - политзек. У этих ушлепков все так просто!
17.
Так то оно так, но в том то и смысл, что нам 4 года хоть посмеяться будет над кем. А может и похоронить кого придется
20.
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении администраторов канала NEXTA
Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, администраторов Telegram-каналов. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.
21.
Просто улыбнись...
25.
Как видите по американским данным американцы живут хуже даже украинцев... (Зелёный - люди живут богато, красный - в нищите)
33.
Голосом Дроздова:"Вы видите,как самец бабуина громкими криками показывает чужаку то,что он главный на своей территории
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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при проблемах амеров (которые в фильма не покажут, в турпутевках экскурсии не будет, да и по новостям не особо рассказывают... ведь фактов много...) и конечно при их кол-ве населения - запросто... но украина не сдается...как же так, чтобы вассал жил лучше? исправлено будет..вот, давече цены на газ подняли и готовится очередной жесткий карантин, который выведет на грань голода некисло там народу....ибо от прошлого никто не очухался еще....
Но Мадагаскар, конечно, ужасает! Куда смотрит король Джулиен?
ну да, 150% проголосовавших это точно победа =)))))
учитывая здоровье старичка Джо, то про "придет конец", есть логика...правда насчет самого дедушки Джо =))))))