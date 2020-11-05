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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (33 фото + 3 видео)

Автор:
05 ноября 2020 19:40
Метки: комментарии   политика   юмор   
4325
33
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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52  комментария
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64k
Вит Вит 4 дня назад
Политические комментарии 2
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16k
Мойша 2 дня назад
Комментарий к фото
С такими глазами оно, конечно, да..
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6k
? ? ? 3 дня назад
кажется, им стало доходить...
кажется, им стало доходить...
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Комментарий удален
−170
lermontovitsukenn 4 дня назад
Мне интересно. У нас евро.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−170
lermontovitsukenn 4 дня назад
Интересно, сколько вам платят? Я б и цента не дал за такой шлак
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2k
Aleksandr Surovyy lermontovitsukenn 4 дня назад
Кому интересно ? А по поводу "Я б и цента не дал за такой шлак", как можно дать то, чего нет ?!
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
при проблемах амеров (которые в фильма не покажут, в турпутевках экскурсии не будет, да и по новостям не особо рассказывают... ведь фактов много...) и конечно при их кол-ве населения - запросто... но украина не сдается...как же так, чтобы вассал жил лучше? исправлено будет..вот, давече цены на газ подняли и готовится очередной жесткий карантин, который выведет на грань голода некисло там народу....ибо от прошлого никто не очухался еще....

при проблемах амеров (которые в фильма не покажут, в турпутевках экскурсии не будет, да и по новостям не особо рассказывают... ведь фактов много...) и конечно при их кол-ве населения - запросто... но украина не сдается...как же так, чтобы вассал жил лучше? исправлено будет..вот, давече цены на газ подняли и готовится очередной жесткий карантин, который выведет на грань голода некисло там народу....ибо от прошлого никто не очухался еще....
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1k
Потомственный Минчанин ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Если вы смотрели сериал "Бесстыжие", то должны знать, что в Штатах можно не зарабатывать ни копейки, но все же жить в бесплатной ночлежке, есть благотворительную еду и получать бесплатно ношеную одежду. Более того, талантливый подросток имеет шанс получить грант на учебу в университете, даже если у него нет ни копья. Так что эти данные показывают далеко не полную картину.

Но Мадагаскар, конечно, ужасает! Куда смотрит король Джулиен?
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ну да, 150% проголосовавших это точно победа =)))))

ну да, 150% проголосовавших это точно победа =)))))
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
учитывая здоровье старичка Джо, то про "придет конец", есть логика...правда насчет самого дедушки Джо =))))))

учитывая здоровье старичка Джо, то про "придет конец", есть логика...правда насчет самого дедушки Джо =))))))
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 4 дня назад
Так я не понял, кто победил? Наш, ольгинский, красавчик? Или тот урод, за которого пригожинские голосовали?
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21k
Е-Лена 4 дня назад
Политические комментарии 2
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39k
Максим Т. Е-Лена 4 дня назад
- Только я вам их не отдам! У вас докУментов нет!
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6k
Goldsmith 4 дня назад
Политические комментарии 2
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10k
Элитный тигр Goldsmith 4 дня назад
Поймаю в подъезде - 3,14зды получишь.
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7k
Татьянин день 4 дня назад
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7k
Татьянин день 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
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7k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии 2
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684
Replicant 4 дня назад
Ага,да,очередной конец Путина в устах Байдена.

Ага,да,очередной конец Путина в устах Байдена.
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Александр 4 дня назад
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Татьянин день 4 дня назад
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Александр 4 дня назад
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Александр 4 дня назад
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