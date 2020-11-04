Политические комментарии с сарказмом.
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9.
Ага, ведь Белорусская АЭС производит электроэнергию без "молекул свободы". Очень "честная" конкуренция от Евросоюза
22.
Киев по примеру Азербайджана стягивает силы на границе с Крымом для силового захвата полуострова
3 ноября 2020,
Украинское командование стягивает войска на границе с Крымом с перспективой начала боевых действий на полуострове. По мнению военного эксперта Юрия Владимирова, которое он высказал ИА FederalCity, такое развитие событий возможно с учетом выстраивания коалиции по линии Украина-Турция-Азербайджан.
Украинское командование стягивает войска на границе с Крымом с перспективой начала боевых действий на полуострове. По мнению военного эксперта Юрия Владимирова, которое он высказал ИА FederalCity, такое развитие событий возможно с учетом выстраивания коалиции по линии Украина-Турция-Азербайджан.
28.
Байки из нацистского склепа. Командование медицинских сил ВСУ пишет о своей предшественнице - медслужбе УПА. А для иллюстрации взяли фото Красной Армии и немножко его обрезали.
29.
Им впору запевать песенку - Ой-ё-ё-ё! Шире Вселенной горе моё
А вот эта новость прям вселяет печаль в двухпроцентное дерьмо, которое искренне надеялось, что с помощью западных санкций ему удастся прийти к власти в России.
31.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) с незаконным отстранением от власти бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом он заявил 3 ноября в эфире телеканала ICTV.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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плохого урожая на 404,кормить армию нечем, а в плену согласно международным законам их обязаны кормить причем бесплатно.
Там СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ!!! И местами дырки. )))
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Я очень прошу: кто умом, кто пером, кто чем может – берегите мир! Не дай бог, вспыхнет что-нибудь, потом уже поздно будет спросить, какую там лепту внес мир. Самое главное – никогда не заводите скандал между национальностями.
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Михаил Петрович Радченко
Ну не все ж святые с рождения были святыми! Они стали. Исправились! Тут так же. Пока все не испытаешь, хрен мудрым и просвещенным станешь. Тот же Будда, он же - Гаутама Сиддхартха, он же не сразу стал святым. Да и про Христа ничего не знаем, где он был 20 лет до появления в Палестине.