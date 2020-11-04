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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (41 фото)

Автор:
04 ноября 2020 09:17
Метки: комментарии   политика   юмор   
4547
41
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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111  комментариев
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210
Виталий Касандров 6 дней назад
3 ноября 2020, Украинское командование стягивает войска на границе с Крымом с перспективой начала боевых действий на полуострове. По мнению военного эксперта Юрия Владимирова, которое он высказал ИА FederalCity, такое развитие событий возможно с учетом
плохого урожая на 404,кормить армию нечем, а в плену согласно международным законам их обязаны кормить причем бесплатно.
3 ноября 2020, Украинское командование стягивает войска на границе с Крымом с перспективой начала боевых действий на полуострове. По мнению военного эксперта Юрия Владимирова, которое он высказал ИА FederalCity, такое развитие событий возможно с учетом плохого урожая на 404,кормить армию нечем, а в плену согласно международным законам их обязаны кормить причем бесплатно.
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3k
Егорий 4 дня назад
вот же ж примазались.......
вот же ж примазались.......
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13k
Сталкер 5 дней назад
По странному совпадению, "чарли ебдо" было приобретено эдиком ротшильдом. В 2014-м... )) А карикатурку, за которую они и ответили, они опубликовали в 15-м... )) Я ни на что не намекаю.

По странному совпадению, "чарли ебдо" было приобретено эдиком ротшильдом. В 2014-м... )) А карикатурку, за которую они и ответили, они опубликовали в 15-м... )) Я ни на что не намекаю.
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13k
Сталкер 5 дней назад
Назарет, ну что ты несёшь, физику в школе, что ли, прогуливал? Какие ещё, нахрен, молекулы свободы в элетричестве?!

Там СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ!!!
И местами дырки. )))

Назарет, ну что ты несёшь, физику в школе, что ли, прогуливал? Какие ещё, нахрен, молекулы свободы в элетричестве?! Там СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ!!! И местами дырки. )))
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3k
Алексей Куликов Сталкер 5 дней назад
Дырки в полупроводниках. В проводах их нет!
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13k
Сталкер Алексей Куликов 4 дня назад
Я что-то говорил о проводах? )
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2k
Zhora 5 дней назад
Этот ещё и свитер с надписью РОССИЯ нацепил ! "Патриот" х*ев...
Этот ещё и свитер с надписью РОССИЯ нацепил ! "Патриот" х*ев...
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2k
mobi dic 5 дней назад
ну космонавтом не каждый стать может,но тем не менее при целеустремлённости можно было уехать учится,да хоть на агронома.и таких людей при советской власти были миллионы,кто врачом стал а кто инженером и тд.а вот при царе батюшки таких было хорошо если тысячи .
ну космонавтом не каждый стать может,но тем не менее при целеустремлённости можно было уехать учится,да хоть на агронома.и таких людей при советской власти были миллионы,кто врачом стал а кто инженером и тд.а вот при царе батюшки таких было хорошо если тысячи .
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3k
Егорий mobi dic 4 дня назад
об том и речь, что ныне, при развитом рынке и капитализЬме будь ты хоть каким оджаренным, но, родившись в мухосранске, в лучшем случае - в столице в макдаке будешь, а так, обычно, в том же мухосранске и помрёшь..... куле, рынок решает....
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3k
Егорий 4 дня назад
одарённым
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25k
Ashabad 5 дней назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 5 дней назад
Вот что сказал этот мужик напоследок:
========
Я очень прошу: кто умом, кто пером, кто чем может – берегите мир! Не дай бог, вспыхнет что-нибудь, потом уже поздно будет спросить, какую там лепту внес мир. Самое главное – никогда не заводите скандал между национальностями.
========
Михаил Петрович Радченко
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3k
Егорий Ashabad 4 дня назад
этой теме - национализму, раздутому извне, мы до сих пор "благодарны" просёру нашей страны - СССР........
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358k
Алексей 6 дней назад
народ. подскажите,кого все таки мы выбрали в президенты сша???????????
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30k
борис Алексей 5 дней назад
А выберем обоих старикашек. Они так прикольно срутся между собой. Будут веселить всех.
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267k
NAZARETH Автор поста Алексей 5 дней назад
Обещают к концу недели огласить. Ну или кто первый до Литвы добежит
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3k
ride Алексей 5 дней назад
Никого пока. Считают
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3k
Егорий Алексей 4 дня назад
как обычно - тупое американское быдло. и негров-геев..... всё как всегда.....
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3k
Егорий борис 4 дня назад
только есть нюанс - вместо более старшего и быстрее подохшего понабежить кизда черномазая злобная..... а та отбитая на всю голову, что придется с-500 расходовать почём зря......
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−47
Князь Курбский 6 дней назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам Я насрал кусочек кала И назвал его Кааба, Мохаммед: незаконнорожденный и бывший раб, получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке, назвал осла первым мусульманином, склонен к суициду, любит грабить корованы со своими архаровцами, пытается оттрахать всё, что имеет сиськи, разрешает своим воинам педофилию и гуро, вопреки пункту 6, חидар
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11k
Алекс Князь Курбский 6 дней назад
Выпью завтра за тебя... не чокаясь...
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8k
Sasa Князь Курбский 5 дней назад

Ну не все ж святые с рождения были святыми! Они стали. Исправились! Тут так же. Пока все не испытаешь, хрен мудрым и просвещенным станешь. Тот же Будда, он же - Гаутама Сиддхартха, он же не сразу стал святым.
Да и про Христа ничего не знаем, где он был 20 лет до появления в Палестине.
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155
Monher 6 дней назад
Уважаемые Кремлеботы, в соседнем посту про курс доллара наших бьют, поможем товарищам с аргументами?
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28k
Юр21 Monher 5 дней назад
Пущай резвятся, все настоящие кремлеботы и пригожинцы заняты на американских выборах!
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3k
Ewgeny Monher 5 дней назад
Мне, как потомственному кремлеботу, очевидно что кремль неплохо поправляет бюджет на курсе, чтобы продолжать дотировать врачей и малоимущих в тяжелой ситуации (пандемия). Я пока потерплю с покупками за бугром. Поэтому стрижку баранов на курсе валют одобряю, правительство все правильно делает. Ну а как нагрузка на бюджет спадет, курс вернется на место. А там уже и лето, и море, и солнце...
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21k
Bar0 6 дней назад
А у поляков в этот день траур?
А у поляков в этот день траур?
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13k
Сталкер Bar0 5 дней назад
А на пшеков – нас рать! )))
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21k
Bar0 Сталкер 3 дня назад
В свое время одного хватило;)
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16k
Мойша 6 дней назад
Комментарий к фото
Буденовка - это прямое доказательство присутствия русских и их вмешательство в выборы.
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28k
Юр21 Мойша 5 дней назад
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А банка из-под тушенки и недопитая бутылка водки в сейфе где хранятся бюллетени и обляпаные жирными пальцами урны для голосования не вызовут подозрения?
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13k
Сталкер Мойша 5 дней назад
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Без парашюта несчитово! ))
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16k
Мойша 6 дней назад
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Политические комментарии из инета
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193k
Северное сияние 6 дней назад
Берегите себя! Здоровые - не болейте. Заболевшие - выздоравливайте!
Ссылка www.youtube.com
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16k
Мойша 6 дней назад
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13k
Сталкер Мойша 5 дней назад
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Затянется это дело... Каклы, сцуко, долго торговаться будут. ))
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Мойша 6 дней назад
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193k
Северное сияние Мойша 6 дней назад
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Политические комментарии из инета
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2k
mobi dic 6 дней назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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193k
Северное сияние 6 дней назад
Политические комментарии из инета
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58k
Доктор Джонс Северное сияние 6 дней назад
Сказали... Итогом стало африканское государство Либерия, одна из самых бедных стран в мире... Почитайте про это...
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Северное сияние 6 дней назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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193k
Северное сияние 6 дней назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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4k
Slv01 6 дней назад
как показывает практика жизни, кто куклу накачивает, тот ее и имеет!
как показывает практика жизни, кто куклу накачивает, тот ее и имеет!
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Сталкер Slv01 5 дней назад
Порядок немного другой: кто имеет – тот и накачивает.
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