Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
7.
Один уже пример показал...
8.
Ребят, если это назначим.... Капец короче будет.
13.
Остальным регионам не филонить и действовать согласно полученным от тащмайора разнарядкам!
22.
Кто если не либшизная мразь будет восхищаться тем 3,14здецом,что называется выборы в сшп
25.
Не успели легализовать, а в Диалоге шмаль забористая уже в ход пошла . Вы представляете в каком сюре живут хохлы, каждый божий день жрать подобное говно
33.
В ходе беспорядков в Сиэтле, 2 девушки общаются с нарядом полиции
Первая девушка: Заткнись на...й, ты и вправду нарываешься, кусок дерьма!
Слышан плевок, полиция валит девчонок на землю, ту что плюнула - вяжут, она лежит и матерится
Слышан плевок, полиция валит девчонок на землю, ту что плюнула - вяжут, она лежит и матерится
36.
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https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/In-detail/Tax-receipt/https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/In-detail/Tax-receipt/
Во-вторых, это не отчет, а годовой бюджет. В России его постоянно публикуют. Хотя откуда Лехе знать о России..
Роман, если Вы умеете складывать только кирпичи и множить тараканов на кухне, не говорите глупостей и не приравнивайте к своим возможностям людей, занимающихся интеллектуальным трудом ! Только позавчера я закончил инвентаризацию своего имущества и сдал в финчасть. Там в каждом числе целые и десятичные цифры, не говоря уже об инвентаризации содержания в объектах имущества драгметаллов... Там не только десятичные, но и тысячные и миллионные доли грамма вписываются в отчёт !
ну, раз таки дела, то следующего "джихадиста" надо отправить не Вену или типа того, а в гости к мишане...
В 90-е годы европейские любители демократии и даже хитровыделанные США приняли в виде политических беженцев очень много чеченских бандитов-недобитков.
И хоть естественный отбор многих из них выкосил ещё тогда. Но молодая поросль уже детей тех бандюков дает теперь просраться демократическим доброхотам.
Они бы раньше ещё хапнули горюшка, но европию и США спас естественный отбор. Например много чеченских бандюков обосновались в те времена во Франции. Работать они не собирались и потому занялись тем, чем занимались всегда и везде - уголовщиной. Решили они подмять под себя весь криминал в портовом городе Марселе. Но там всё держали сенегальцы и гостей не ждали. Чеченские бандюки забили стрелу нигерам по вопросу раздела сфер влияния. Но сенегальцы разговаривать не стали, а просто перестреляли из автоматов приехавших на разборку конкурентов и закрыли чеченский вопрос навсегда.
ну, дороги потихоньку латают же...а вот с дураками все еще тугова-то..впрочем, вирус то смертельным может быть частенько, так что поголовье может и сократиться...
шикарно) мало того, что некодницию впарят, так еще и конкурентам ни ни))) ахахха, шикарно. по сути - безоружные страны окажутся...наводи "демократию" в любой момент прям...