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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (33 фото + 4 видео)

Автор:
03 ноября 2020 19:34
Метки: комментарии   политика   юмор   
3944
33
4
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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267k
NAZARETH Автор поста 6 дней назад
Политические комментарии 2
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15k
Robin Hood 5 дней назад
Педерастов-ыыкспэрдов тем более самозванных надо знать в лицо!
Ссылка www.youtube.com
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6k
Денис 5 дней назад
Нуда, ну да. редняя зарплата в Австралии равна 60 892 AUD в год. Но стоит также заметить, что женщины в этой стране имеют более низкую заработную плату, которая составляет 66 657 AUD. Мужчины в среднем получают от 78 576 AUD в год. Средний годовой оклад в государственном секторе равен 66 758 AUD. 1 Австралийский доллар равно 55,99 Российский рубль
Нуда, ну да. редняя зарплата в Австралии равна 60 892 AUD в год. Но стоит также заметить, что женщины в этой стране имеют более низкую заработную плату, которая составляет 66 657 AUD. Мужчины в среднем получают от 78 576 AUD в год. Средний годовой оклад в государственном секторе равен 66 758 AUD. 1 Австралийский доллар равно 55,99 Российский рубль
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16k
Мойша 6 дней назад
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Политические комментарии 2
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9k
Bill 6 дней назад
Леха Навальный опять облажался. Австралия рассылает такие письма раз в год, а не "каждый раз после уплаты налогов" (налоги выплачиваются с каждой зарплаты)
https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/In-detail/Tax-receipt/https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/In-detail/Tax-receipt/
Во-вторых, это не отчет, а годовой бюджет. В России его постоянно публикуют. Хотя откуда Лехе знать о России..
Леха Навальный опять облажался. Австралия рассылает такие письма раз в год, а не "каждый раз после уплаты налогов" (налоги выплачиваются с каждой зарплаты) Во-вторых, это не отчет, а годовой бюджет. В России его постоянно публикуют. Хотя откуда Лехе знать о России..
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663
Роман 6 дней назад
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а у нас типо по-другому, горцы не мочат русских?
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663
Роман 6 дней назад
Комментарий к фото
во-первых - мы не видим зарплату, во-вторых сложилось впечатление, что агент кремля - нейросеть - живой человек не будет печатать точную сумму, да еще и до копеек, и это в рублях. Когда вы последний раз писали число после запятой или видели его в магазине?
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2k
Aleksandr Surovyy Роман 6 дней назад
Комментарий к фото
"Когда вы последний раз писали число после запятой или видели его в магазине?"-(с) ==============================================================
Роман, если Вы умеете складывать только кирпичи и множить тараканов на кухне, не говорите глупостей и не приравнивайте к своим возможностям людей, занимающихся интеллектуальным трудом ! Только позавчера я закончил инвентаризацию своего имущества и сдал в финчасть. Там в каждом числе целые и десятичные цифры, не говоря уже об инвентаризации содержания в объектах имущества драгметаллов... Там не только десятичные, но и тысячные и миллионные доли грамма вписываются в отчёт !
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663
Роман Aleksandr Surovyy 6 дней назад
Комментарий к фото
смешно. и много по-вашему людей занимаются подобными отчетами? а в твитторе уже опубликовали?
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2k
Aleksandr Surovyy Роман 6 дней назад
Комментарий к фото
Так потому и смешно нам. Этим занимается много людей, работающих людей. Видимо Вам незнакомо действие под названием отчётность и материальная ответственность, поэтому Вы и пользуетесь "твиттором"...
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663
Роман Aleksandr Surovyy 5 дней назад
Комментарий к фото
еще раз - пост в твитторе - отчетность? Вы когда смс пишете знакомым - копейки вставляете? в магазине на ценнике давно видели копейки?
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6k
ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
ну, раз таки дела, то следующего "джихадиста" надо отправить не Вену или типа того, а в гости к мишане...

ну, раз таки дела, то следующего "джихадиста" надо отправить не Вену или типа того, а в гости к мишане...
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30k
борис ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
Ну Мишаня и втух. Ты бы хоть, если сам не удосужился изучить историю родного края, у людей поспрашивал.
В 90-е годы европейские любители демократии и даже хитровыделанные США приняли в виде политических беженцев очень много чеченских бандитов-недобитков.
И хоть естественный отбор многих из них выкосил ещё тогда. Но молодая поросль уже детей тех бандюков дает теперь просраться демократическим доброхотам.
Они бы раньше ещё хапнули горюшка, но европию и США спас естественный отбор. Например много чеченских бандюков обосновались в те времена во Франции. Работать они не собирались и потому занялись тем, чем занимались всегда и везде - уголовщиной. Решили они подмять под себя весь криминал в портовом городе Марселе. Но там всё держали сенегальцы и гостей не ждали. Чеченские бандюки забили стрелу нигерам по вопросу раздела сфер влияния. Но сенегальцы разговаривать не стали, а просто перестреляли из автоматов приехавших на разборку конкурентов и закрыли чеченский вопрос навсегда.
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6k
ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
ну, дороги потихоньку латают же...а вот с дураками все еще тугова-то..впрочем, вирус то смертельным может быть частенько, так что поголовье может и сократиться...

ну, дороги потихоньку латают же...а вот с дураками все еще тугова-то..впрочем, вирус то смертельным может быть частенько, так что поголовье может и сократиться...
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30k
борис ALFIE 6 дней назад
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Что характерно, прозрение компетентных органов опять наступило ровно тогда, когда в политической сфере мы крепко разосрались с Эрдоганом. Совпадение? Не думаю.
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3k
Слава ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
Просто интересно. А куда кроме Турции сейчас еще летают?
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6k
ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
шикарно) мало того, что некодницию впарят, так еще и конкурентам ни ни))) ахахха, шикарно. по сути - безоружные страны окажутся...наводи "демократию" в любой момент прям...

шикарно) мало того, что некодницию впарят, так еще и конкурентам ни ни))) ахахха, шикарно. по сути - безоружные страны окажутся...наводи "демократию" в любой момент прям...
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30k
борис ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
Покупать самолеты, всеми функциями которых продавец может управлять дистанционно и не зависимо от твоей воли. Это верх взаимного доверия и демократии. Или это что-то другое? Отношения сюзерена и вассала очень уж напоминает.
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1k
Che борис 6 дней назад
Комментарий к фото
Какой вассал? Какой сюзерен? Грамота и лохи.
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44k
Александр 6 дней назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр 6 дней назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр 6 дней назад
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Александр 6 дней назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр 6 дней назад
Политические комментарии 2
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7k
Татьянин день 6 дней назад
Политические комментарии 2
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7k
Татьянин день 6 дней назад
Политические комментарии 2
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6k
? ? ? Татьянин день 6 дней назад
немного поспешили...
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Татьянин день 6 дней назад
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Татьянин день 6 дней назад
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Татьянин день 6 дней назад
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Татьянин день 6 дней назад
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