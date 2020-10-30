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К нам приехал, к нам приехал

К нам приехал, к нам приехал (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 11:38
Сообщество : Юмор
Метки: Выборы США   Трамп   вмешательство России   вмешательство в выборы   креатив   позитив   россия   
487
3
Тема российского вмешательства в американские выборы раскрыта!

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Метки: Выборы США   Трамп   вмешательство России   вмешательство в выборы   креатив   позитив   россия   
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ДМИТРИЙ Ф 21 час назад
Ничего не понял, потом еще раз перечитал и ничего не понял
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buracho

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