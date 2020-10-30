К нам приехал, к нам приехал

На днях в группе поселка Самодед Архангельской области в Контакте появилось изображение ряда картин с президентом США Дональдом Трампом, который отдыхает на лоне русской природы. На рисунках эксцентричный лидер западной державы доказывает сельчанам преимущества Республиканской партии, ухаживает за местной дояркой и стоит в очереди за квасом. Причем геолокация Трампа отмечается как Плесецкий район (Россия, Архангельская область).



Любопытно, что в Поморье действительно существует железнодорожная станция Пермилово, которая входит в состав поселка Самодед. Однако шутники изменили в названии одну букву. На самом деле серия картин с Дональдом Трампом в России принадлежит кисти известного художника Владимира Любарова, который уже много лет проживает в деревне Перемилово Владимирской области.



Основной серией картин Любарова как раз и является «Деревня Перемилово», её первый цикл был закончен в 1995 году и включает в себя около 300 работ. Теперь население знаменитой деревеньки «пополнил» и президент США Дональд Трамп.