27.

В 2019 году 10% американцев (30 млн) не смогли себе позволить никакую медицинскую страховку



Средняя стоимость лечения гриппа без страховки составляет $1 000



В год стоимость страховки в США растёт в 2 раза быстрее, чем средняя зарплата



А вы знаете, какая капитализация у SpaceX и Apple ?