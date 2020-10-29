Политические комментарии с сарказмом.
4.
Хотим жить "лучше и богато", как соседи с НЭЗАЛЭЖНОЙ... «Кто не скачет, тот москаль» - Господи, огради нас от таких дэбилов и хаоса!
24.
В условиях обострения пандемии Кабмин позволил использовать миллионы из фонда для борьбы с ковидом на... "производство патриотических сериалов"!!! Они думают, СУГС-сериалы защитят от вируса?!
25.
Беларусь-кухарка, Украина-актёр, Армения- журналист. Видимо люди сходят с ума, раз вручают свои судьбы идиотам. Это все равно, что женщине доверить свой маникюр слесарю или плотнику.
26.
За любой кипиш кроме голодовки
27.
В 2019 году 10% американцев (30 млн) не смогли себе позволить никакую медицинскую страховку
Средняя стоимость лечения гриппа без страховки составляет $1 000
В год стоимость страховки в США растёт в 2 раза быстрее, чем средняя зарплата
А вы знаете, какая капитализация у SpaceX и Apple ?
Средняя стоимость лечения гриппа без страховки составляет $1 000
В год стоимость страховки в США растёт в 2 раза быстрее, чем средняя зарплата
А вы знаете, какая капитализация у SpaceX и Apple ?
29.
- Девушка лет 16 что-то кричит полицейским. Их около 20 человек, они окружают ее, валят с ног и бьют дубинками.
- Лукашенко должен уйти!
- Так это в Польше.
- Замовкни ватник!
- Лукашенко должен уйти!
- Так это в Польше.
- Замовкни ватник!
Авторский пост
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Майор сказал, что домой не отпустит, пока не доведем до 80 млн.
В 1991 году Владимир Владимирович, вы нахаляву разделили страну и предприятия выпускавшие например Буран
Вторую экономику в мире, и за 30 лет вы не построили ровным счетом ничего. Потеряв при этом около 40 млн граждан и загнав их в кредитную нищету
А вот ваши предки получили в 1917 году действительно разрушенную страну, за 20 лет подготовив ее к самой страшной войне человечества и победили в ней
И вам они передали ее прекрасной и развитой, где ни кто не боялся остаться без жилья еды и работы ...
Когда человеку накинут цепь на шею, он сразу попытается её сбросить. А если будут постепенно добавлять по одному звену цепи, человек постепенно привыкнет к тяжести цепи и не будет её замечать.
Я понял, что происходит в США.
Полиция мочит не нужного негра.
Негры начинают мородерствовать.
Полиция не вмешивается.
Потом делят выручку пополам.
Профит.
Глядишь поумнеет девка и больше носа не сунет на протесты. Да и другим наука, как работает полиция.
И да, психологический прессинг от силовиков тоже не хило работает ))). В 3 секунды соплями-слезами обвешалась дура малолетняя.
Если кто-то получает зарплату в конверте, значит он берет пример с ворующих чиновников, продажных судей и разграбляющих страну олигархов
И, кстати, может вместо того, чтобы еще сильнее демонстрировать свою экономическую неграмотность, тебе уже работать начать? Или на оборонных предприятиях все только и делают, что в интернете сидят ) Может и зарплата была бы по-больше и взяточников вокруг по-меньше?
1. Космос - это стратегический ресурс.
2. Японцы с конца ВМВ под влиянием США и делают, что им скажут.
3. Смешно читать про интернет от того, кто из него не вылазит :)