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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (40 фото + 3 видео)

Автор:
29 октября 2020 09:03
Метки: комментарии   политика   юмор   
4385
40
3
Политические комментарии с сарказмом.

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86  комментариев
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254k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Так и только так.
Так и только так.
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140k
☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
"валетом" кладут на одну койку что ли?)
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4k
Сергей 2 дня назад
Майор сказал, что домой не отпустит, пока не доведем до 80 млн.

Майор сказал, что домой не отпустит, пока не доведем до 80 млн.
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1k
zenon 2 дня назад
Когда кончились запасы на изготовление калош СССР развалился. Остальное непонятно, причём картошка, если её не используют для изготовления галош? Изготовить спирт из картошки можно, но на галоши не пойдёт.
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25k
Ashabad 2 дня назад
Хозяева Украины встревожились, что Украина - вдруг! - проявила какую-то самостоятельность! Что эти аборигены себе позволяют!
Хозяева Украины встревожились, что Украина - вдруг! - проявила какую-то самостоятельность! Что эти аборигены себе позволяют!
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5k
ekarataev 2 дня назад
Если бы не зарплаты в конвертах - я бы не только без пенсии, пожарных и скорой, но и без жилья был бы.
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11k
Проктолог-иллюзионист ekarataev 21 час назад
ОБЭПовец чтоли? :))
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1k
Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
Что то я совсем перестал за местными новостями следить(
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254k
NAZARETH Автор поста Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
Есть такая рубрика ""Сделано у нас "" , загляните туда и сильно удивитесь, сколько всего у нас строят и производят.
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1k
zenon NAZARETH 2 дня назад
Комментарий к фото
Вы этим напомнили случай в одном дворе. Залетает паренёк во двор. Лицо в крови, рубашка порвана кричит - ура мы победили! А где остальные? А их ещё бьют!
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1k
Gilmor NAZARETH 2 дня назад
Комментарий к фото
"сколько всего у нас строят и производят." Вы тоже из Новокузнецка?) Я имел в виду что узнавать такие новости о своём городе на фишках несколько неправильно)
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2k
Том Джоуд 2 дня назад
Красиво написано. Ну-ну... Ждем-с чисток в партии, и среди высшего руководящего состава.
Красиво написано. Ну-ну... Ждем-с чисток в партии, и среди высшего руководящего состава.
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1k
zenon Том Джоуд 2 дня назад
Тут вообще мало чем думает. Вы про галеру забыли на которой гребёт. Приходит человек к врачу и говорит беда у меня. Только засыпаю, приходит ко мне маленький гномик и говорит - давай пописаем. Я ему отказать не могу и писаю. Врач даёт ему подсказку - когда придёт гномик и скажет вам это, вы ему скажите, а я уже пописал. Только человек заснул, пришёл гномик и говорит ему - давай пописаем! А человек ему в ответ так ехидно - я уже пописал! Гномик задумался. Потом он говорит - ладно, тогда давай по какаем! Приходит другой и говорит, только засыпаю мне снится поезд, который я должен тянуть до следующей станции. Пробуждаюсь весь в поту спина, ноги и руки очень болят. Ладно говорит доктор, потяну я состав вместо вас. Приходит больной опять. Засыпаю, а в руках верёвка и должен я баржу вверх по течению 20 км. тянуть. Просыпаюсь весь потный всё болит, как отвязаться от этого. Может поможете? Доктор, не могу, мне ведь состав нужно тянуть. Вот не знаю, кто пришёл с жалобой, что днём и ночью гребёт вёслами на галере, или только такт на пионерском барабане отбивает?
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23k
семён 2 дня назад
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23k
семён 2 дня назад
Шах и мат, Путин!

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3k
Hellgone семён 2 дня назад
Так дуркаина сало в России закупает!
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4k
Олег Данилов 2 дня назад
Ну это даже не вранье это расчет на тупость молодого поколения
В 1991 году Владимир Владимирович, вы нахаляву разделили страну и предприятия выпускавшие например Буран
Вторую экономику в мире, и за 30 лет вы не построили ровным счетом ничего. Потеряв при этом около 40 млн граждан и загнав их в кредитную нищету
А вот ваши предки получили в 1917 году действительно разрушенную страну, за 20 лет подготовив ее к самой страшной войне человечества и победили в ней
И вам они передали ее прекрасной и развитой, где ни кто не боялся остаться без жилья еды и работы ...
Ну это даже не вранье это расчет на тупость молодого поколения В 1991 году Владимир Владимирович, вы нахаляву разделили страну и предприятия выпускавшие например Буран Вторую экономику в мире, и за 30 лет вы не построили ровным счетом ничего. Потеряв при этом около 40 млн граждан и загнав их в кредитную нищету А вот ваши предки получили в 1917 году действительно разрушенную страну, за 20 лет подготовив ее к самой страшной войне человечества и победили в ней И вам они передали ее прекрасной и развитой, где ни кто не боялся остаться без жилья еды и работы ...
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119
Игорь Латушкин u811 2 дня назад
олег ))))))
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Комментарий удален
−71
Бородач Александр Кузнецов 2 дня назад
Он из ельцинской тусни
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2k
soar Олег Данилов День назад
Вот я, кстати, сомневаюсь, что Путин - ставленник Ельцина. Все больше склоняюсь к мысли, что ЕБН никуда самостоятельно уходить не собирался и ему помогли люди, которые понимали, что через год-два России как государства просто не будет существовать.
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2k
Том Джоуд 21 час назад
Ого, сколько минусов. Мой рекорд. Ну ладно. "Каждому своё" (с). Просто, я люблю свою страну. В которой родился, вырос, выучился. Которая мне дала всё что нужно. Как и всем честным людям. Я бы и жил, и не нуждался ни в чём, работал, ушел бы на пенсию, ковырялся бы на своих шести сотках. Пенсии мне бы хватало. Как и моим бабкам и дедам и родителям. Еще бы детям помогал. Не было бы оголтелого национализма, феодальных отношений Москвы к регионам. Убийств по религиозному мотиву. Я патриот. Патриот своей страны. Союза Советских Социалистических Республик. Который предали и продали и продолжают продавать, люди под трехцветным флагом. Забирая помаленьку, у людей, все то что Союз им дал. Знаете, аллегорию про цепь?
Когда человеку накинут цепь на шею, он сразу попытается её сбросить. А если будут постепенно добавлять по одному звену цепи, человек постепенно привыкнет к тяжести цепи и не будет её замечать.
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173
Monher soar 17 часов назад
я их знаю
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12k
Killgrave 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad Killgrave 2 дня назад
Фигасе...
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28k
Юр21 Ashabad 2 дня назад
Именно так...
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1k
Федор Медведев 2 дня назад
молодцы, ничего не скажешь, рынок сбагривания своего говна нашли. Но в нынешних условиях их "творчество" выбирают только из за того, что курс рубля такой.
молодцы, ничего не скажешь, рынок сбагривания своего говна нашли. Но в нынешних условиях их "творчество" выбирают только из за того, что курс рубля такой.
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7k
Сергей Федор Медведев 2 дня назад
А можно, коротенечко, про недостатки перед конкурентами той же ценовой категории и того же класса?
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13k
Fat boy slim is * in a heaven Федор Медведев 2 дня назад
А так, конечно, выбирают между бентли и ролс-ройсом
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159
u811 Федор Медведев 2 дня назад
Феденька, ты машину-то вообще эту видел? Внутри сидел? Наверное, ты думаешь, что все отечественные машины такие же как твоя тонированная заниженная пятерка?
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1k
Федор Медведев u811 День назад
Моим первым авто был ВАЗ 2107, на весте только в такси катался. Хватило, чтоб оценить ее "ходовые качаства". Если ты не ездил на нормальных авто и для тебя веста предел мечтаний - твое право, бери это гнилье, никто не запрещает.
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74k
стас 2 дня назад
так пусть улучшает, прямо вот с самим Ельциным! правда учитывая, где находится Ельцин, то попутного ему ветра!
так пусть улучшает, прямо вот с самим Ельциным! правда учитывая, где находится Ельцин, то попутного ему ветра!
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2k
Гур 2 дня назад
Назаретка в своем репертуаре, прям с первой картинки лизнул
Тебе хоть премии дают за такие прогибы?

Назаретка в своем репертуаре, прям с первой картинки лизнул Тебе хоть премии дают за такие прогибы?
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60k
Максим Гур 2 дня назад
Тот же аутист Гур неделю назад , - я не либераха и русофоб. с чег овы взяли, вы мен с кем-то путаете. Я патриот©.. Мухахахах. Забыл сказать какой страны)
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2k
Гур Максим 2 дня назад
Ну,пожалуй, аутист и просто долпаеп это ты . Потому что ПОЗАВЧЕРА я писал, что не либерал, а придерживаюсь социалистических взглядов. Позавчера! Ты переврал всю фразу и поставил значок(с) Аааааа, сукаааа, я не раз говорил, что у вас, кремлепуты, память как у рыбок гуппи
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60k
Максим Гур 2 дня назад
Но ведь ты же епаный либераха.. Каким бы флажком не прикрывался.. ты ещё скажи что Зю коммунист. одного поля ягодки. Т.е. ты не патриот, а социалист, я так понял из твоего визга?
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2k
Гур Максим День назад
Зюга-кремлевский клоун. Я это не раз говорил
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60k
Максим Гур День назад
Он никогда не был кремлевским.. он госдеповский и всегда им был.. Проект по дискредитации компартии.
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60k
Максим 2 дня назад
4. Рука тянется к огнемету.. Биологический тупой мусор. Таких надо оцеплять, грузить в опломбированые вагоны и на островок. и там Королевскую битву, с показом по всем каналам. Выжившего отпускать.
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159
u811 Максим 2 дня назад
Уважаемый, там кнопочка есть "комментировать". Зачем так усложнять?
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69
ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Я понял, что происходит в США. Полиция мочит не нужного негра. Негры начинают мородерствовать. Полиция не вмешивается. Потом делят выручку пополам. Профит.

Я понял, что происходит в США.
Полиция мочит не нужного негра.
Негры начинают мородерствовать.
Полиция не вмешивается.
Потом делят выручку пополам.
Профит.
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1k
Борис ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Там думаю есть еще и третий ход - полиции отстегивют владельцы магазинов, которые хотят минимизировать потери. Вообщем ничего личного, просто бизнес.
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24k
DeadMan 2 дня назад
Комментарий к фото
золотые слова!
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192k
Северное сияние 2 дня назад
Малолетняя полячка-ссыкуха из видео кем себя возомнила? Откуда этот наглухо отбитый инстинкт самосохранения? Полное отсутствие мозга, помноженное на пубертатный максимализм, быстро гаситься психологической атакой полиции.
Глядишь поумнеет девка и больше носа не сунет на протесты. Да и другим наука, как работает полиция.
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60k
Максим Северное сияние 2 дня назад
ой да кто там её бил.. Попугали и пошли дальше.. Сидит сопли размазывает. Вроде мелькнула фраза что это полиция, а не милиция)
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192k
Северное сияние Максим 2 дня назад
Макс, братан, пару лёгких ударов дубинкой по ж.о.п.е не помешали бы малолетке. Профилактических! Как альтернатива ремню, которого родители недодали в своё время.
И да, психологический прессинг от силовиков тоже не хило работает ))). В 3 секунды соплями-слезами обвешалась дура малолетняя.
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69
ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Если кто-то получает зарплату в конверте, значит он берет пример с ворующих чиновников, продажных судей и разграбляющих страну олигархов

Если кто-то получает зарплату в конверте, значит он берет пример с ворующих чиновников, продажных судей и разграбляющих страну олигархов
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159
u811 ДМИТРИЙ Ф День назад
Ну а я - на производственном )
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69
ДМИТРИЙ Ф u811 День назад
В любой капиталистической стране не рентабельное предприятие закрывают и только у нас лезут в бюджет. В Автоваз вложили 10 миллиардов, подняли пошлины на иномарки, а он как производил говно, так и производит.
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159
u811 ДМИТРИЙ Ф День назад
Ага. Точно-точно. Поэтому вместо того, чтобы летать в космос на дешевых "Союзах" надо вложить в Маска тонны денег, чтобы он разок показал как его ракета взлетела и приземлилась, или поэтому в Японии лет 40 назад император обратился с просьбой к японцам, чтобы те покупали дорогие и не экономичные амер. машины. Ведь, в Европе на эти машины тогда не было спроса. Можно еще кучу примеров привести.

И, кстати, может вместо того, чтобы еще сильнее демонстрировать свою экономическую неграмотность, тебе уже работать начать? Или на оборонных предприятиях все только и делают, что в интернете сидят ) Может и зарплата была бы по-больше и взяточников вокруг по-меньше?
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69
ДМИТРИЙ Ф u811 23 часа назад
Перпись идиотов на фишках прошла успешно. И с одним их представителем я веду беседу :)
1. Космос - это стратегический ресурс.
2. Японцы с конца ВМВ под влиянием США и делают, что им скажут.
3. Смешно читать про интернет от того, кто из него не вылазит :)
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159
u811 ДМИТРИЙ Ф 22 часа назад
Да-да, Дима. Молодец, всех утер.
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