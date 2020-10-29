В 10 раз меньше комбайнов

Хотя на дворе уже 2020 год, многие картинно возмущаются снижением надоев чугуна: дескать, Россия теперь производит на порядок меньше единиц сельхозтехники, чем в советские времена.
Летом я побывал на заводе Ростсельмаш, и осмотрел практически всё производство этого гиганта. Побывал я и в том самом цехе, в котором в 1985 году установили рекорд производства. Здесь, на конвейере тогда произвели 85 тысяч комбайнов СК-5 "Нива".
Летом я побывал на заводе Ростсельмаш, и осмотрел практически всё производство этого гиганта. Побывал я и в том самом цехе, в котором в 1985 году установили рекорд производства. Здесь, на конвейере тогда произвели 85 тысяч комбайнов СК-5 "Нива".
Сегодня Ростсельмаш производит 6-8 тысяч комбайнов. Это даёт повод говорить о катастрофическом падении производства на Ростсельмаше. Казалось бы – а с чем тут спорить – цифры налицо. Падение более чем в 10 раз, это же факт!
Но как там говорил Марк Твен: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Это, конечно, не значит что любая статистика хуже лжи, как это трактуют некоторые, когда им такая трактовка выгодна. Это означает другое: любая статистика хуже лжи, когда она приводится без понимания того, на чём основана эта статистика.
…подумайте, почему в 1985 году смогли произвести 85 тысяч комбайнов в одном сравнительно небольшом цеху, а в 2020 году задействовано 2 цеха, причём второй гораздо больше, чем первый, но производят в 10 раз меньше машин?
Современные модели по отношению к старым это как "Кукурузник" по отношению к МС-21. Если я и преувеличил, то не сильно. Даже кормоуборочная "Эфка" выглядит словно космический корабль на фоне "Нивы".
Вот почему сегодня на Ростсельмаше загружены оба конвейера, но производят в 10 раз меньше в штуках. Потому что современный комбайн в разы сложнее, надежнее, производительнее.
Цех по выпуску мощных комбайнов Дон-1500 был построен на Ростсельмаше в 1986 году, то есть замена количества на качество началась ещё в советские времена.
Пожалуй, если бы вся советская промышленность вовремя переходила на новые технологии, вовремя закрывала бы устаревшие цеха и заводы, советская экономика выдержала бы Перестройку. К сожалению, для успешной модернизации необходимы здоровый капитализм и частная собственность, а с этим в СССР были большие проблемы.
Но как там говорил Марк Твен: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Это, конечно, не значит что любая статистика хуже лжи, как это трактуют некоторые, когда им такая трактовка выгодна. Это означает другое: любая статистика хуже лжи, когда она приводится без понимания того, на чём основана эта статистика.
…подумайте, почему в 1985 году смогли произвести 85 тысяч комбайнов в одном сравнительно небольшом цеху, а в 2020 году задействовано 2 цеха, причём второй гораздо больше, чем первый, но производят в 10 раз меньше машин?
Современные модели по отношению к старым это как "Кукурузник" по отношению к МС-21. Если я и преувеличил, то не сильно. Даже кормоуборочная "Эфка" выглядит словно космический корабль на фоне "Нивы".
Вот почему сегодня на Ростсельмаше загружены оба конвейера, но производят в 10 раз меньше в штуках. Потому что современный комбайн в разы сложнее, надежнее, производительнее.
Цех по выпуску мощных комбайнов Дон-1500 был построен на Ростсельмаше в 1986 году, то есть замена количества на качество началась ещё в советские времена.
Пожалуй, если бы вся советская промышленность вовремя переходила на новые технологии, вовремя закрывала бы устаревшие цеха и заводы, советская экономика выдержала бы Перестройку. К сожалению, для успешной модернизации необходимы здоровый капитализм и частная собственность, а с этим в СССР были большие проблемы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Компания Ferrari показала, как собирают новейший гибридный суперкар SF90 Stradale
- Смерть на рисовых плантациях
- Эстетика чёрной металлургии
- Рабочие заводов России стояли в очереди, чтобы измерить температуру
- Экскурсия по заводу Volkswagen в Вольфсбурге в 1970 году
Метки: завод комбайн меньше ростсельмаш
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
Ну, как же так..?
Жаль что ваша ложь лишь большая
Дебил,блядь