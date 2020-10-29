В 10 раз меньше комбайнов

Сегодня Ростсельмаш производит 6-8 тысяч комбайнов. Это даёт повод говорить о катастрофическом падении производства на Ростсельмаше. Казалось бы – а с чем тут спорить – цифры налицо. Падение более чем в 10 раз, это же факт!



Но как там говорил Марк Твен: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Это, конечно, не значит что любая статистика хуже лжи, как это трактуют некоторые, когда им такая трактовка выгодна. Это означает другое: любая статистика хуже лжи, когда она приводится без понимания того, на чём основана эта статистика.



…подумайте, почему в 1985 году смогли произвести 85 тысяч комбайнов в одном сравнительно небольшом цеху, а в 2020 году задействовано 2 цеха, причём второй гораздо больше, чем первый, но производят в 10 раз меньше машин?



Современные модели по отношению к старым это как "Кукурузник" по отношению к МС-21. Если я и преувеличил, то не сильно. Даже кормоуборочная "Эфка" выглядит словно космический корабль на фоне "Нивы".



Вот почему сегодня на Ростсельмаше загружены оба конвейера, но производят в 10 раз меньше в штуках. Потому что современный комбайн в разы сложнее, надежнее, производительнее.



Цех по выпуску мощных комбайнов Дон-1500 был построен на Ростсельмаше в 1986 году, то есть замена количества на качество началась ещё в советские времена.



Пожалуй, если бы вся советская промышленность вовремя переходила на новые технологии, вовремя закрывала бы устаревшие цеха и заводы, советская экономика выдержала бы Перестройку. К сожалению, для успешной модернизации необходимы здоровый капитализм и частная собственность, а с этим в СССР были большие проблемы.