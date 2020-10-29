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В 10 раз меньше комбайнов

В 10 раз меньше комбайнов (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 06:06
Метки: завод   комбайн   меньше   ростсельмаш   
682
2
Хотя на дворе уже 2020 год, многие картинно возмущаются снижением надоев чугуна: дескать, Россия теперь производит на порядок меньше единиц сельхозтехники, чем в советские времена.
Летом я побывал на заводе Ростсельмаш, и осмотрел практически всё производство этого гиганта. Побывал я и в том самом цехе, в котором в 1985 году установили рекорд производства. Здесь, на конвейере тогда произвели 85 тысяч комбайнов СК-5 "Нива".

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Метки: завод   комбайн   меньше   ростсельмаш   
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17  комментариев
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93
Русский Оккупант 2 дня назад
"здоровый капитализм" - это как "добрый и ласковый нацизм".
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3k
cfhfwby 24 часа назад
По поводу-а не насрать ли мне на СССР (социализм) так, походя? Не бывает нормального капитализма, ну не бывает и все тут. Можете привести мне конкретные примеры нормального капитализма? Социализм- это не утопия, просто плохие были исполнители, т.е. идея социализма требует и другого воспитания, и другого человека, и, возможно, другого окружения. Трудно созидать, если вокруг тебя постоянно предвоенная лихорадка и тебе приходится В ОДИНОЧКУ готовиться к неизбежной войне. Думаю, что при мирном развитии жизни, социализм имел бы куда как больше шансов на победу своих идей и планов. Но все же, главное-это отсутствие у нашего народа желания что-то менять реально, а не на словах, это же наш народ веками все тепел и терпит, в то время, как другие выходят на улицы и меняют системы, правителей.
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27k
KiploksAKS День назад
За "золотую пятилетку" СССР в полтора раза увеличил и национальный доход, и промышленное производство. Без "здорового капитализма и частной собственности".
Ну, как же так..?
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23k
семён 2 дня назад
Ваня-говномёт...
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3k
евгений семён День назад
В 10 раз меньше комбайнов
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1k
Роман 2 дня назад
Похоже, весь пост писался ради последнего абзаца.
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3k
Hellgone 2 дня назад
Как говорил Марк Твен "Существует три вида лжи.Лож,большая ложь,и статистика"
Жаль что ваша ложь лишь большая
Дебил,блядь
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Hellgone 2 дня назад
Классная шутка...Жаль только что ростехсельхозмаш производит их более ста тысяч...
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