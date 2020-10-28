Зимняя война. Итоги

12 марта 1940 года был подписан мирный договор на условиях, которые выдвинул Советский Союз. Каковы же итоги советско-финской войны?
В большинстве своем войны заканчиваются после разгрома армии противника (ярчайший пример – Великая Отечественная война) либо после подписания мирного соглашения с невыгодными условиями для одной из сторон (Русско-японская война 1905-1907 годов). «Зимняя война» закончилась заключением мирного договора между правительствами Финляндии и СССР.
7 марта 1940 года в Москву прибыла делегация от финского правительства с предложением о заключении мирного договора. К этому времени части Красной Армии уже прорвали линию Маннергейма и вышли на оперативный простор. Дальнейшее сопротивление со стороны Финляндии было бессмысленным. Для финнов замаячила опасность сдачи Хельсинки. 12 марта 1940 года мирный договор был подписан на условиях, которые выдвинул Советский Союз. Каковы же итоги советско-финской войны?
7 марта 1940 года в Москву прибыла делегация от финского правительства с предложением о заключении мирного договора. К этому времени части Красной Армии уже прорвали линию Маннергейма и вышли на оперативный простор. Дальнейшее сопротивление со стороны Финляндии было бессмысленным. Для финнов замаячила опасность сдачи Хельсинки. 12 марта 1940 года мирный договор был подписан на условиях, которые выдвинул Советский Союз. Каковы же итоги советско-финской войны?
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Территориальные
Согласно ст. 2 в состав СССР был включен «в состав территории СССР включается весь Карельский перешеек с городом Выборгом (Виипури) и Выборгским заливом с расположенными на нем островами, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском заливе, территория восточнее Меркярви с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний».
Статья 4 Договора предусматривает сдачу в аренду на 30 лет Советскому Союзу полуостров Ханко и морскую территорию вокруг него радиусом от 3 до 5 миль, для размещения там военно-морской базы по защите входа в Финский залив. Кроме этого, СССР разрешалось расположить на арендуемой территории необходимое количество наземных и воздушных войск.
Статья 4 Договора предусматривает сдачу в аренду на 30 лет Советскому Союзу полуостров Ханко и морскую территорию вокруг него радиусом от 3 до 5 миль, для размещения там военно-морской базы по защите входа в Финский залив. Кроме этого, СССР разрешалось расположить на арендуемой территории необходимое количество наземных и воздушных войск.
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В статье 5 Договора указывается, что Петсамо, как добровольно переданный Финляндии Советским Союзом по мирному договору 1920 года, остается финским, а СССР выводит из области свои войска.
Таким образом, по мирному договору от 12 марта 1940 года Советский Союз получил от Финляндии гораздо большие территории, чем просил обменять на области в Карелии на довоенных переговорах. Но финны, уверившись в помощи со стороны Великобритании и Франции, решились на войну с СССР. Однако, помощи от них Финляндия так и не дождалась (за исключением поставок оружия, причем основная часть пришла в Финляндию уже после войны).
Таким образом, по мирному договору от 12 марта 1940 года Советский Союз получил от Финляндии гораздо большие территории, чем просил обменять на области в Карелии на довоенных переговорах. Но финны, уверившись в помощи со стороны Великобритании и Франции, решились на войну с СССР. Однако, помощи от них Финляндия так и не дождалась (за исключением поставок оружия, причем основная часть пришла в Финляндию уже после войны).
Дипломатические
3 декабря 1939 года представитель Финляндии в Совете Лиги Наций направил письмо Генеральному Секретарю международной организации об агрессии со стороны СССР. Первые же строчки письма были обманом представителей государств-членов Лиги Наций:
«Финляндия никогда не предпринимала никаких действий против своего соседа. Она не жалела никаких усилий, чтобы жить с ним в мире. Несмотря на это, Советский Союз, основывая свои действия на сфабрикованных пограничных инцидентах, обвинил Финляндию в том, что она отказывается предпринять совместные усилия для безопасности Ленинграда…»
При этом финской стороной указывался лишь один пограничный инцидент, который имел место 26 ноября 1939 года – обстрел деревни Майнила. Другие происшествия, происходившие в другие дни ноября, в том числе и 30 ноября 1939 года, а также обстрел финнами финской же делегации, которая возвращалась с переговоров в Москве, скромно умалчивался.
«Финляндия никогда не предпринимала никаких действий против своего соседа. Она не жалела никаких усилий, чтобы жить с ним в мире. Несмотря на это, Советский Союз, основывая свои действия на сфабрикованных пограничных инцидентах, обвинил Финляндию в том, что она отказывается предпринять совместные усилия для безопасности Ленинграда…»
При этом финской стороной указывался лишь один пограничный инцидент, который имел место 26 ноября 1939 года – обстрел деревни Майнила. Другие происшествия, происходившие в другие дни ноября, в том числе и 30 ноября 1939 года, а также обстрел финнами финской же делегации, которая возвращалась с переговоров в Москве, скромно умалчивался.
14 декабря 1939 года решением меньшинства членов Совета Лиги Наций Советский Союз был исключен из этой международной организации. За исключение СССР из Лиги Наций проголосовало лишь 7 членов Совета: Великобритания, Франция, Бельгия, Доминиканская Республика, Боливия, Египет (до 1922 года находившийся под протекторатом британцев) и Южно-Африканский Союз (государство-доминион Британского Содружества). При этом Боливия, Египет и ЮАС были приняты в члены Совета Лиги Наций за сутки до принятия решения об исключении СССР. Воздержались от голосования 4 государства – Греция, Югославия, Китай и… Финляндия. До этого, 11 декабря 1939 года скандинавские и прибалтийские страны отказались голосовать за проект резолюции Ассамблеи Лиги Наций, которая осуждала бы действия СССР против Финляндии.
Исключение страны из международной организации не очень расстроило советских руководителей. Они лишь выразили негодование, что случайные страны с общим населением в 127 млн человек исключили одну страну в 183 млн человек, а также выразили удовлетворение тому, что у Советского Союза ныне свободные руки, не связанные пактом.
Исключение страны из международной организации не очень расстроило советских руководителей. Они лишь выразили негодование, что случайные страны с общим населением в 127 млн человек исключили одну страну в 183 млн человек, а также выразили удовлетворение тому, что у Советского Союза ныне свободные руки, не связанные пактом.
Помимо международных дипломатических последствий, в виде исключения СССР из Лиги Наций, Зимняя война имела дипломатические последствия и между двумя странами Советским Союзом и Финляндией.
Финляндии была обязана пропускать через территорию Петсамо советские грузы и советских граждан для взаимоотношений между СССР и Норвегией. Кроме того, была затронута и военная сфера. Финны не могли размещать на побережье Северного Ледовитого океана военные суда (кроме небольших судов до 100 тонн, а также 15 судов до 400 тонн), а также военную авиацию и подводный флот. Финляндия не могла строить на побережье океана военные и военно-морские базы.
Финляндии была обязана пропускать через территорию Петсамо советские грузы и советских граждан для взаимоотношений между СССР и Норвегией. Кроме того, была затронута и военная сфера. Финны не могли размещать на побережье Северного Ледовитого океана военные суда (кроме небольших судов до 100 тонн, а также 15 судов до 400 тонн), а также военную авиацию и подводный флот. Финляндия не могла строить на побережье океана военные и военно-морские базы.
В общих принципах Московский договор повторял основные положения Тартусского мирного договора 1920 года. Однако, повторно продублировать их не мешало. Уже в начале 30-х годов Финляндия начала нарушать этот договор, например, согласно положениям, на Ладожском озере запрещалось иметь военные суда водоизмещением более 100 тонн. Финны, специально для действий в условиях озера, построили подводную лодку по немецкому проекту PU-110, с водоизмещением 140 тонн. Справедливости ради нужно сказать, что во время Великой Отечественной войны финские ВМС не проводили операций со стороны Кольского полуострова.
Еще одним дипломатическим приобретением Зимней войны стало подтверждение демилитаризованного статуса Аландских островов, снятие которого весьма активно добивались финны в преддверии Зимней войны. 11 октября 1940 года между Советским Союзом и Финляндией был заключен договор, согласно которому на Аландских островах СССР учреждал свое консульство, а финны выводили свои войска.
Еще одним дипломатическим приобретением Зимней войны стало подтверждение демилитаризованного статуса Аландских островов, снятие которого весьма активно добивались финны в преддверии Зимней войны. 11 октября 1940 года между Советским Союзом и Финляндией был заключен договор, согласно которому на Аландских островах СССР учреждал свое консульство, а финны выводили свои войска.
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Метки: Зимняя война СССР война итоги финляндия
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-Нет.
- А если найдём?
Прибалтика - не вся, но Латвия и Эстония полностью лежат на русских территориях, как приобретенных за деньги.
Украина - Киев с городками - как приобретенная за деньги.
И много еще чего, что собирать надо.
""-Львов никогда не был русским городом!
- Зато Варшава была.!!