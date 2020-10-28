FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 445 постов • 139 подписчиков подписаться
Главная > Антифишки > Сообщество Исторические факты 
Зимняя война. Итоги

Зимняя война. Итоги (5 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Зимняя война   СССР   война   итоги   финляндия   
1045
5
12 марта 1940 года был подписан мирный договор на условиях, которые выдвинул Советский Союз. Каковы же итоги советско-финской войны?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Зимняя война   СССР   война   итоги   финляндия   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ивлар 3 дня назад
Не стоит забывать и о том, какие выводы из финской компании сделали военные. Был получен огромный опыт работы с техникой в условиях низких температур, была кардинально переосмысленна зимня форма. Не будь финской, то зимой 1941 годы мы бы оказались с немцами в одинаковых условиях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
21k
Андрей 3 дня назад
Финские листовки времен войны
Финские листовки времен войны
Финские листовки времен войны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
bobobo 3 дня назад
-У вас наши территории есть?
-Нет.
- А если найдём?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 bobobo 3 дня назад
все территории на земле когда то были поделены силой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мойша bobobo 3 дня назад
А поищем и найдем:
Прибалтика - не вся, но Латвия и Эстония полностью лежат на русских территориях, как приобретенных за деньги.
Украина - Киев с городками - как приобретенная за деньги.
И много еще чего, что собирать надо.

""-Львов никогда не был русским городом!
- Зато Варшава была.!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Клятва чести и мужества: рассекречены документы о подмосковном партизанском движении Клятва чести и мужества: рассекречены документы о подмосковном партизанском движении Английские футбольные болельщики возложили цветы на Мамаевом кургане Английские футбольные болельщики возложили цветы на Мамаевом кургане Документально: фотоистория попавшего в плен к финнам красноармейца Документально: фотоистория попавшего в плен к финнам красноармейца Забыть невозможно: культовые предметы советского времени Забыть невозможно: культовые предметы советского времени Кто вы, доктор Зорге? Почему СССР до 1964 года не признавал знаменитого разведчика Кто вы, доктор Зорге? Почему СССР до 1964 года не признавал знаменитого разведчика
Заметки на манжетах

zen.yandex.ru/id/59ddfe76fd96b1a4d0aefd36 Информационно-новостной сайт
3065



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные нюансы русского языка
18
282
Интересные нюансы русского языка
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
0
179
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 лучших фрикционных шин 2020 для легковых авто и внедорожников
0
11
10 лучших фрикционных шин 2020 для легковых авто и внедорожников
Брошенные автомобили класса «люкс» становятся в Дубае настоящей проблемой
0
12
Брошенные автомобили класса «люкс» становятся в Дубае настоящей проблемой
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#история#интересно#авария#авто авария#пандемия#дети#разное#девушки#коты
#факты#прикол#интересное#кино#россия#прикольные#люди#фильм#китай#кошка
#юмор#животные#дтп#СССР#картинки#в мире#природа#коронавирус#кот#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться