Зимняя война. Итоги

14 декабря 1939 года решением меньшинства членов Совета Лиги Наций Советский Союз был исключен из этой международной организации. За исключение СССР из Лиги Наций проголосовало лишь 7 членов Совета: Великобритания, Франция, Бельгия, Доминиканская Республика, Боливия, Египет (до 1922 года находившийся под протекторатом британцев) и Южно-Африканский Союз (государство-доминион Британского Содружества). При этом Боливия, Египет и ЮАС были приняты в члены Совета Лиги Наций за сутки до принятия решения об исключении СССР. Воздержались от голосования 4 государства – Греция, Югославия, Китай и… Финляндия. До этого, 11 декабря 1939 года скандинавские и прибалтийские страны отказались голосовать за проект резолюции Ассамблеи Лиги Наций, которая осуждала бы действия СССР против Финляндии.



Исключение страны из международной организации не очень расстроило советских руководителей. Они лишь выразили негодование, что случайные страны с общим населением в 127 млн человек исключили одну страну в 183 млн человек, а также выразили удовлетворение тому, что у Советского Союза ныне свободные руки, не связанные пактом.