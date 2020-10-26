Политические комментарии с сарказмом.
7.
Наблюдательные белорусы заметили, что совершить коллективное экономическое самоубийство призывают только работников госпредприятий. Почему-то в списке нет ни одного частника с польским, литовским или американским капиталом. За все время ни один бчб-канал не осмелился позвать на забастовку Макдональдс. Сидеть без работы и доходов должны только работники государственных заводов, у которых есть конкуренты на Западе.
19.
Мураев: Оккупанты не строят атомные станции, заводы, мосты и дороги.
22.
С задушившего Флойда полицейского сняли одно обвинение
24.
КАК ВОВЧИК ВЫБОРЫ ПРОСРАЛ
А тем временем пока на Украине занимаются подсчётом голосов, головна скотыняка крайины повэртаеться в Раду. Ещё до закрытия участков в выборочном округе Чернигова и подсчёта голосов, Ляшко поздравил себя с победой и ни разу не спалился на подкупе голосов.
27.
Это обязательный атрибут от Путинских зомби лучей Пропускает только европейские ценности
33.
Народ, тут эт самое... бандеровский ушлёпок не на того нарвался
34.
Беларусь.
Сегодня там истёк срок ультиматума Тихановской. Она требовала от Лукашенко добровольно покинуть пост и выпустить всех политзаключенных. Та не сталося як гадалося: в Минске силовики начали разгонять светошумовыми гранатами протестующих, дошедших близко к резиденции Лукашенко.
35.
Сначала Макаревич восхищался украинцами. Теперь он восхищается белорусами. И только русские у него не вызывают никаких положительных эмоций. Ибо ну никак не хотят майданить
39.
Вы что, хотите как Евгений?
В Москве следователи начали проверку по уже почти забытому «московскому делу». На мужчину могут возбудить уголовку за его речь на митинге 31 августа 2019 года.
Мужчина в чёрном, Евгений Кикеев, попал на видео у метро Пушкинская. Он ругал одновременно и власть, и самих протестующих. По его мнению, мирный протест ни на что не способен, а бороться надо «как на Украине» — кидать камни в силовиков.
Недавно речь протестующего увидели в следственном комитете и очень расстроились, что пропустили такие кадры раньше. В итоге видео с мужчиной попало под проверку только сейчас — если эксперты признают его слова призывом применять насилие в отношении правоохранителей, Кикеева ждёт 282 экстремистская статья.
Мужчина в чёрном, Евгений Кикеев, попал на видео у метро Пушкинская. Он ругал одновременно и власть, и самих протестующих. По его мнению, мирный протест ни на что не способен, а бороться надо «как на Украине» — кидать камни в силовиков.
Недавно речь протестующего увидели в следственном комитете и очень расстроились, что пропустили такие кадры раньше. В итоге видео с мужчиной попало под проверку только сейчас — если эксперты признают его слова призывом применять насилие в отношении правоохранителей, Кикеева ждёт 282 экстремистская статья.
40.
Очередной высер феминисток.
Активистка Femen разделась под посольством Польши в Украине и призывала "сестер к оружию". Таким образом мадам боролась с недавним ужесточением польского закона об абортах.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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просто сомневаюсь в её умственной отсталости.ну хоть одна то извилина должна быть или это вовсе не обязательно?)
а ведь кто то ходит на его концерты.(
- Вождь, а давай у нас в племени имена переделаем?
Вождь отвечает:
- А не либераст ли ты? Настоящие патриоты так не думают даже! Может тебе не нравится моё имя - Сильный орел? Или тебе не нравится имя моего сына - Умный ветер? или тебе не нравится имя моей дочери - Длинноногая лань? Так вот иди Коровья лепешка и подумай над своим поведением!
Да, я про Николая 1.
А вы про что подумали?
Да, я помню что тогда столицей был Санкт-Петербург
сразу видно, где империя с историей и традициями, а где временные выскочки :)
ну чо, толи еще будет :)
где то в африке у кого-то затряслись коленки...оно и понятно...неохота попасть на учения (пусть даже бомжей из нато, кто не в курсе - они реально бомжи, по сравнению с турками и штатами, но бананы побомбить могут таки еще) в качестве мишени :)
1й раз когда прочитал этот вброс - в поисковиках инфы не нашел. просто прошел мимо новости....но проверять инфу всяким там инфопомойкам, коими почти все сми мира уже являются, это конечно не стоит того?:)))
это не из за СП-2 я думаю, либо не полностью из за него. скорее, там еще есть политика демпартии, которая явно больше дружит с францией (точнее не дружит а руководит), нежели это может трамп...вот и все... ибо таким контрактом накануне выборов в СГА, трамп бы козырнул против дядюшки джо..но не нет! :)
ага..и доз много не надо будет.... угадайте почему?
согласен :)
а на фоне работы из дома (ну не все специальности, конечно же) так ваще лол =)
не совсем. сложится - когда ему этот флаг , точнее рукоятку, запихают по самые гланды, где и место так сказать... вот тогда да.
это не опрос, а цирк и трата бабла...просто на принтере, на дишманской бумаге распечатки...голосуй хоть по 10 раз, что и делали некоторые, для прикола, а потом выдавали видосы в сеть...
пара политиков оказалась права - вот "ЭТО ВОТ" еще и попытаются выдать за некие результаты , некого "референдума"..а чо? куеву в первой об конституцию ноги вытирать? нет... (кто не в курсе - нет закона о референдуме, опрос - это не голосование и не референдум, опрос - анонимный, и голосуй сколько хочешь....).
но если решатся, тогда сами себе яму выкопают, ибо референдумы на Донбассе и уж тем более в Крыму - по сравнению с "этим" были эталонные и не прикопаться.... интересно, понимают? или пофег пляшем?