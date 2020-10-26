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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (45 фото + 6 видео)

Автор:
26 октября 2020 20:43
Метки: комментарии   политика   юмор   
4707
45
6
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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97  комментариев
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772
Shekhar Kapur 5 дней назад
Надо , как в Европе и Америке протестунов избивать, травить и прочее.
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12k
Killgrave 4 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
mobi dic 4 дня назад
уверен,письма писал путин,других мнений быть не может.)
уверен,письма писал путин,других мнений быть не может.)
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2k
mobi dic 4 дня назад
а какая разница?)
а какая разница?)
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2k
mobi dic 4 дня назад
а она действительно такое говорила?
просто сомневаюсь в её умственной отсталости.ну хоть одна то извилина должна быть или это вовсе не обязательно?)
а она действительно такое говорила? просто сомневаюсь в её умственной отсталости.ну хоть одна то извилина должна быть или это вовсе не обязательно?)
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3k
Егорий mobi dic День назад
говорила. пруфы искать лень. а что ты хочешь от тупой домохозяйки (и это она про себя тоже говорила, только слово "тупой" заменяла на слово "простой")? бабу поманили денежкой - баба, как и все типичные, отдалась и несет всякое, за что ей платят. всё как обычно, ничего нового.
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2k
mobi dic 4 дня назад
уверен,лукашенко украл у него детство и налоги.)
уверен,лукашенко украл у него детство и налоги.)
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2k
mobi dic 4 дня назад
гнида он конченная.
а ведь кто то ходит на его концерты.(
гнида он конченная. а ведь кто то ходит на его концерты.(
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2k
mobi dic 4 дня назад
не комплект,вышиванка отсутствует.) или что там у замгаров.
не комплект,вышиванка отсутствует.) или что там у замгаров.
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2k
mobi dic 4 дня назад
арфы не было,я взял бубен.) (ц)
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2k
mobi dic 4 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Игорь 4 дня назад
Приходит рядовой индеец к вождю и говорит:
- Вождь, а давай у нас в племени имена переделаем?
Вождь отвечает:
- А не либераст ли ты? Настоящие патриоты так не думают даже! Может тебе не нравится моё имя - Сильный орел? Или тебе не нравится имя моего сына - Умный ветер? или тебе не нравится имя моей дочери - Длинноногая лань? Так вот иди Коровья лепешка и подумай над своим поведением!
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3k
ride 4 дня назад
Комментарий к фото
Простите, а что красивого в этой позолоте? Дорохо-бахато? Так это вычурность - жить невозможно, работать невозможно, чем заниматься в таких залах с канделябрами? Балы давать? 18 век что ли?
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3k
ride Игорь 4 дня назад
Комментарий к фото
Конечно намеренно высказал свое мнение. Это просто бесполезный коридор. Еще туалеты тоже любим украшать позолотой и канделябрами
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4k
Александр ride 4 дня назад
Комментарий к фото
Вы серьезно??? А какой по вашему мнению должен быть ДВОРЕЦ? в "лофте" выполнен интерьер? )
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3k
ride Александр 4 дня назад
Комментарий к фото
Да нахрен вообще во дворце жить и работать? Дворец может быть музеем.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−71
Бородач ride 4 дня назад
Комментарий к фото
А где ж ещё царю жить. И царь не работает. Он царствует. Некоторые и правят.
Да, я про Николая 1.
А вы про что подумали?
Да, я помню что тогда столицей был Санкт-Петербург
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10k
Яромиръ ride 4 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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5k
mbr 4 дня назад
это называется сосать говно через тряпку
это называется сосать говно через тряпку
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4k
Станислав mbr 4 дня назад
Это Маяковский. "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?"
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5k
mbr Станислав 4 дня назад
а я как сказал?
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1k
Котовский mbr 4 дня назад
Осторожно, мат!
Ссылка www.youtube.com
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5k
mbr Котовский 4 дня назад
Друг сказал, что так себе рецепт...
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
сразу видно, где империя с историей и традициями, а где временные выскочки :)

сразу видно, где империя с историей и традициями, а где временные выскочки :)
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0
Alexander ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
нижняя фото, белый дом... оранжевый круг - надеюсь дартс? ))
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1k
Яков ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
просто слева - дом, справа дворец, вот и эффект такой.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ну чо, толи еще будет :)

ну чо, толи еще будет :)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
где то в африке у кого-то затряслись коленки...оно и понятно...неохота попасть на учения (пусть даже бомжей из нато, кто не в курсе - они реально бомжи, по сравнению с турками и штатами, но бананы побомбить могут таки еще) в качестве мишени :)

где то в африке у кого-то затряслись коленки...оно и понятно...неохота попасть на учения (пусть даже бомжей из нато, кто не в курсе - они реально бомжи, по сравнению с турками и штатами, но бананы побомбить могут таки еще) в качестве мишени :)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
1й раз когда прочитал этот вброс - в поисковиках инфы не нашел. просто прошел мимо новости....но проверять инфу всяким там инфопомойкам, коими почти все сми мира уже являются, это конечно не стоит того?:)))

1й раз когда прочитал этот вброс - в поисковиках инфы не нашел. просто прошел мимо новости....но проверять инфу всяким там инфопомойкам, коими почти все сми мира уже являются, это конечно не стоит того?:)))
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
это не из за СП-2 я думаю, либо не полностью из за него. скорее, там еще есть политика демпартии, которая явно больше дружит с францией (точнее не дружит а руководит), нежели это может трамп...вот и все... ибо таким контрактом накануне выборов в СГА, трамп бы козырнул против дядюшки джо..но не нет! :)

это не из за СП-2 я думаю, либо не полностью из за него. скорее, там еще есть политика демпартии, которая явно больше дружит с францией (точнее не дружит а руководит), нежели это может трамп...вот и все... ибо таким контрактом накануне выборов в СГА, трамп бы козырнул против дядюшки джо..но не нет! :)
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0
Alexander ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
предлог - соглашение по климату, защита экологии и т.д. добыча в США не соответствует европейским экологическим стандартам...
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ага..и доз много не надо будет.... угадайте почему?

ага..и доз много не надо будет.... угадайте почему?
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0
Alexander ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
а вот и не угадал! Доз нужно будет как можно больше, сп...ть и дальше перепродать...
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
согласен :) а на фоне работы из дома (ну не все специальности, конечно же) так ваще лол =)

согласен :)
а на фоне работы из дома (ну не все специальности, конечно же) так ваще лол =)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
не совсем. сложится - когда ему этот флаг , точнее рукоятку, запихают по самые гланды, где и место так сказать... вот тогда да.

не совсем. сложится - когда ему этот флаг , точнее рукоятку, запихают по самые гланды, где и место так сказать... вот тогда да.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
это не опрос, а цирк и трата бабла...просто на принтере, на дишманской бумаге распечатки...голосуй хоть по 10 раз, что и делали некоторые, для прикола, а потом выдавали видосы в сеть... пара политиков оказалась права - вот "ЭТО ВОТ" еще и попытаются выдать за некие результаты , некого "референдума"..а чо? куеву в первой об конституцию ноги вытирать? нет... (кто не в курсе - нет закона о референдуме, опрос - это не голосование и не референдум, опрос - анонимный, и голосуй сколько хочешь....). но если решатся, тогда сами себе яму выкопают, ибо референдумы на Донбассе и уж тем более в Крыму - по сравнению с "этим" были эталонные и не прикопаться.... интересно, понимают? или пофег пляшем?

это не опрос, а цирк и трата бабла...просто на принтере, на дишманской бумаге распечатки...голосуй хоть по 10 раз, что и делали некоторые, для прикола, а потом выдавали видосы в сеть...
пара политиков оказалась права - вот "ЭТО ВОТ" еще и попытаются выдать за некие результаты , некого "референдума"..а чо? куеву в первой об конституцию ноги вытирать? нет... (кто не в курсе - нет закона о референдуме, опрос - это не голосование и не референдум, опрос - анонимный, и голосуй сколько хочешь....).
но если решатся, тогда сами себе яму выкопают, ибо референдумы на Донбассе и уж тем более в Крыму - по сравнению с "этим" были эталонные и не прикопаться.... интересно, понимают? или пофег пляшем?
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