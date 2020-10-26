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В Москве следователи начали проверку по уже почти забытому «московскому делу». На мужчину могут возбудить уголовку за его речь на митинге 31 августа 2019 года.



Мужчина в чёрном, Евгений Кикеев, попал на видео у метро Пушкинская. Он ругал одновременно и власть, и самих протестующих. По его мнению, мирный протест ни на что не способен, а бороться надо «как на Украине» — кидать камни в силовиков.



Недавно речь протестующего увидели в следственном комитете и очень расстроились, что пропустили такие кадры раньше. В итоге видео с мужчиной попало под проверку только сейчас — если эксперты признают его слова призывом применять насилие в отношении правоохранителей, Кикеева ждёт 282 экстремистская статья.