33.

Давно после Крыма и Сирии мы их не оглоушивали . Если юридически можно решить данный вопрос еще и с обвинением той стороны в срыве завершения проекта, потребовать неустойку, то получится, как с Мистралями. В Калининграде построить завод по сжижению газа и великодушно потом позволить немцам в критические времена возить баржами газ себе любимым, вместо того, чтобы сидеть гордо на вентиле. Они ж собирались возле Гамбурга как раз строить завод для американского СПГ, вот и как раз подойдет! Там, кстати, сейчас новую мощную ЛЭП тянут...