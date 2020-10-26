Политические комментарии с сарказмом.
3.
Зато у ирландцев был не просто голод, а как бы сказали сейчас, "с элементами "свободы". А это совсем другое, понимать надо
22.
Все, можно расслабиться. Европейские зарплаты, пенсии и кава по выходным в Венской опере у змагар в кармане.
30.
– Слышали, органы безопасности за лайк в фейсбуке обвинили в оправдании терроризма?
– Проклятое кровавое ФСБ! Зовите Чикова и Навального, будем жаловаться в ЕСПЧ!
– Это во Франции.
– Что же вы сразу не сказали!Демократия должна уметь себя защищать! Хотим как в Париже!
– Проклятое кровавое ФСБ! Зовите Чикова и Навального, будем жаловаться в ЕСПЧ!
– Это во Франции.
– Что же вы сразу не сказали!Демократия должна уметь себя защищать! Хотим как в Париже!
31.
Вы посмотрите, как жестко, с использованием газа и резиновых пуль, варшавская полиция разгоняла вчера мирный протест.
А где же "Нехта"? Что случилось? Она с таким удовольствием описывает акции в Хабаровске или в Киргизии. Но Польша ведь для них ближе будет. Почему же не освещает и тем более не координирует протесты в родной для них Варшаве?
33.
Давно после Крыма и Сирии мы их не оглоушивали . Если юридически можно решить данный вопрос еще и с обвинением той стороны в срыве завершения проекта, потребовать неустойку, то получится, как с Мистралями. В Калининграде построить завод по сжижению газа и великодушно потом позволить немцам в критические времена возить баржами газ себе любимым, вместо того, чтобы сидеть гордо на вентиле. Они ж собирались возле Гамбурга как раз строить завод для американского СПГ, вот и как раз подойдет! Там, кстати, сейчас новую мощную ЛЭП тянут...
45.
Как сообщила пресс-служба ГК «Римера», в марте 2020 года завод «Ижнефтемаш» начал выпуск новой модели насосной смесительно-осреднительной установки УНБ-125×50КСО на шасси КАМАЗ 63501 (вездеходное шасси общего назначения серийно выпускаемое с 2004 года) с дизельным двигателем 740.50-360 мощностью 360 л.с.
Новая установка предназначена для транспортирования сухих порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.), приготовления тампонажных растворов, их аккумулирования и перемешивания, нагнетания различных жидких сред в процессе цементирования скважин при капитальном ремонте, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах.
В январе 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале выпуска новой модели цементировочной установки УНБ-125×50К на шасси КАМАЗ 43118, оснащенной крано-манипуляторной установкой ИМ-25.
Новая установка предназначена для транспортирования сухих порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.), приготовления тампонажных растворов, их аккумулирования и перемешивания, нагнетания различных жидких сред в процессе цементирования скважин при капитальном ремонте, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах.
В январе 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале выпуска новой модели цементировочной установки УНБ-125×50К на шасси КАМАЗ 43118, оснащенной крано-манипуляторной установкой ИМ-25.
46.
Парогазовая установка ПГУ-115 Воронежской ТЭЦ-2 прошла 10-летний рубеж эффективной эксплуатации
21 октября 2010 года в составе Воронежской ТЭЦ-2 был пущен новый энергоблок — высокоэффективная парогазовая установка мощностью 115 МВт. Эта ПГУ стала вторым объектом, построенным в рамках масштабной инвестиционной программы ПАО «Квадра».
Всего за период 2009-2019 гг. «Квадра» ввела в эксплуатацию девять генерирующих объектов общей мощностью почти 1 000 МВт.
Всего за период 2009-2019 гг. «Квадра» ввела в эксплуатацию девять генерирующих объектов общей мощностью почти 1 000 МВт.
Авторский пост
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Это так толерантно, это не в варварской России, где помещик должен был в голод содержать кормить своих крепостных, за свой счет, иначе его ждала каторга.
Помещики и дворяне если и появлялись в наших краях, то за кровь между собой и мошенничество. За забитых крестьян не встречал упоминания в архивах - хотя, как я сказал выше, шерстил их много.
сколько умерло от ран и сколько покалечиных не известно.
всё это на совести не только немцев но и всего европейского рейха.
Вспомнился старый ролик.
что за дичь? а где медведи в салоне? и вообще почему сок? или это самогон такого цвета?))))) ай ай ай
ну это же другое, это же там "где нельзя".... а вот по всей остальной планете - можно оказывается...даже есть рекомендации, где нужно...
Про Газопровод... ну и что что Калининград прошли? Есть такое понятие - врезка. Отведут трубу там где понадобится. На предмет убытков, без доступа к финансовым докам Гозпрома - это просто болтовня. В любом случае содержать неработающую твубу еще дороже. Как то так...
Вместе с "Черским" в сторону Германии направились суда снабжения "Умка" и "Финвал
апогеем было бы дополнение про украину :))))))))) ну что б - по полной :)
будет местной звездой, сначала на малолетке, а потом и на серьезной... ярко будет светить у параши)
не переживайте, все остальным будет доходчиво обьясняться "что это другое" и т.д.
п.с. где то уже просто рыдает мальчик витя....(где-то под Ростовом)
а гнать предлагается РФ? за счет своих ребят? на радость жидве израиля? карман шире, обрезанные, сами разбирайтесь. а ему - ему, еще помидорки продавать надобно, так что...
а вот перед виталей наглосаксы слово держат, бац и стал мэром опять..хотя может 2й тур будет, но это детали, ибо набрал он больше, чем трое после него в рейтинге вместе взятые...(но тут у куева без шансов - там список кандидатов такой, что туши свет...)
как-как?! я считаю, что на картине есть 4 буквы, от которых они сраться должны, и холодным потом обливаться...ведь если будет нечто похожее в ближайшие 20 лет, понятное дело не 1 в 1 копия, а с кучей ньюансов, то им точно прилетит..врядли кого-то забудут и оставят без внимания....
он просто уже тогда "шарил в тренды" модных домов европы 21го века :D :D :D но что-то пошло не так =)
ля, ну это премия Дарвина, накануне зимы то, да и вообще. как показали годы - кто больше потерял то?))))) ну ну, их под новый год , наверняка будет ждать очень неприятный подарочек...ну уй моржовый, перевязанный ленточкой и записка: соли нет, доедайте так