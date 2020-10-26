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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (45 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 06:43
Метки: комментарии   политика   юмор   
5194
45
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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489
Алекс 5 дней назад
Спасибо за утренний позитив!!
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4k
Владимир 2 дня назад
Комментарий к фото
Не-не-не! Белорусскому ОМОНУ это говенное клеймо не надо! У нас нормальный ОМОН! Так что отдайте эту "премию" каким-нибудь очередным дебилам. И "премию" по литературе заодно. Наши писатели попросили их больше не помечать. Не отмоешься потом.
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159
u811 4 дня назад
Комментарий к фото
Она как бы хотела сказать: "Мы же так делаем, наверняка, и они тоже"
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25k
Ashabad 5 дней назад
Ссылка www.youtube.com
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994
Максим Николаев 5 дней назад
В пользу сериала "Ход королевы" скажу, что русские в этом фильме не злодеи. Нонсенс для голливуда!
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8k
Гуляка Максим Николаев 5 дней назад
Видать, его не в Голливуде снимали...
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4k
Сергей 5 дней назад
Это так толерантно, это не в варварской России, где помещик должен был в голод содержать кормить своих крепостных, за свой счет, иначе его ждала каторга.

Это так толерантно, это не в варварской России, где помещик должен был в голод содержать кормить своих крепостных, за свой счет, иначе его ждала каторга.
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4k
Сергей portmen77 5 дней назад
Во времена Александра 1, было сослано 1126 помещиков, дворян и чиновников за плохой уход за своими крестьянами.
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3k
Алексей Сергей 5 дней назад
Вы зря спорите. У разных царей были разные взгляды и соответствующие указы относительно крестьян. Добавьте ко всему еще отсутствие полноценного контроля исполнения указов в глубинке.
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9k
portmen77 Сергей 5 дней назад
Откуда вы это взяли? Эту цифру? По какому уложению? В каком году? Так сосланы или приговорены к каторжным работам? Где вы этот бред вычитали?
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8k
Анатолий Сергей 4 дня назад
И куда же их сослали? Просто сам я местный, из Сибири, с одной стороны точно переселенцы из Ярославской губернии в 1864, с другой - чалдоне. Про ссыльных крестьян слышал, разбойников - слышал (мои предки не дружили с законом, поэтому и очень точно прослеживалась родословная - по уголовным делам МВД, МГБ, НКВД и царских служб
).
Помещики и дворяне если и появлялись в наших краях, то за кровь между собой и мошенничество. За забитых крестьян не встречал упоминания в архивах - хотя, как я сказал выше, шерстил их много.
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4k
Сергей Анатолий 4 дня назад
История России до 1917 года, Ссылка http://russiahistory.ru/ssyilka/http://russiahistory.ru/ssyilka/ Учитесь, хоть бред писать не будете.
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37k
Войнов 5 дней назад
Кроме предложений некого политика Александра Травникова о перенаправлении СП-2 на Калининград, никаких подтверждений этой "новости"не нашел.
Кроме предложений некого политика Александра Травникова о перенаправлении СП-2 на Калининград, никаких подтверждений этой "новости"не нашел.
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2k
mobi dic 5 дней назад
на самом деле они хотели спасти человечество от американцев.)
на самом деле они хотели спасти человечество от американцев.)
на самом деле они хотели спасти человечество от американцев.)
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2k
mobi dic 5 дней назад
27 000 000 погибших из них 7 000 000 солдат и 20 000 000.
сколько умерло от ран и сколько покалечиных не известно.
всё это на совести не только немцев но и всего европейского рейха.
27 000 000 погибших из них 7 000 000 солдат и 20 000 000. сколько умерло от ран и сколько покалечиных не известно. всё это на совести не только немцев но и всего европейского рейха.
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6k
Alexander 5 дней назад
Комментарий к фото
Германии позарез нужны ТЭЦ, иначе остаткам промышленности в ближайшую пятилетку карачун. Предатели орут по указке СШП, что зеленая энергетика потянет тяжёлую промышленность, дебилоидная масса либералов-смузистов скачет, серьёзным людям надо что-то решать. Демонтируют ТЭЦ в Германии, поставят в Калининграде, будут платить нам уже за продукт с более высокой добавленной стоимостью. Нормально. Немецких зеленых точно не Путин финансирует?
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6k
Alexander Сергей 5 дней назад
Комментарий к фото
До 2038-го должны перейти полностью на возобновляемую энергетику, угольные точно закрывают, но получается что на газе тоже. АЭС до 22-го остановят полностью.
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7k
Сергей Alexander 5 дней назад
Комментарий к фото
Они там, я смотрю, в плане стрельбы себе по ногам - профессионалы.
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6k
Alexander Сергей 5 дней назад
Комментарий к фото
Ну типа
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3k
Алексей Сергей 5 дней назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be

Вспомнился старый ролик.
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13k
Сталкер Сергей 4 дня назад
Комментарий к фото
Да какие там профессионалы?! Это они промахиваются: так-то они себе яйца отстрелить пытаются.
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
что за дичь? а где медведи в салоне? и вообще почему сок? или это самогон такого цвета?))))) ай ай ай

что за дичь? а где медведи в салоне? и вообще почему сок? или это самогон такого цвета?))))) ай ай ай
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3k
евгений ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
Вот фотку с их борта прислали

Вот фотку с их борта прислали
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48k
stabskapitan ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
Тут еще вопрос к стакану, где родной гранчик)))
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1k
Ибрагим ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
Берёзовый фреш
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28k
Юр21 ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
И водку не в самоваре подают...
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485
Николай Величко Ибрагим 4 дня назад
Комментарий к фото
с мякотью
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
ну это же другое, это же там "где нельзя".... а вот по всей остальной планете - можно оказывается...даже есть рекомендации, где нужно...

ну это же другое, это же там "где нельзя".... а вот по всей остальной планете - можно оказывается...даже есть рекомендации, где нужно...
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9k
portmen77 5 дней назад
Москва выиграет от сворачивания СП2? Вот это перемога так перемога! Так Миллер его изначально строил в ущерб Москве? От вражина!
Москва выиграет от сворачивания СП2? Вот это перемога так перемога! Так Миллер его изначально строил в ущерб Москве? От вражина!
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2k
Гур Алекс 5 дней назад
Что значит "свернут на Калининград"? Они как бы его давно прошли ...Да и избыточен этот газ в Калининграде. Как ни посмотри, кругом убытки . Хотя ...как сказал товарищ выше , кроме Травкина эта "новость" нигде не подтверждена ... Назарет раннее этого афтара igor65 не размещал...А за последние дня 3 я уже второй раз вижу и 2 раза он пургу несёт, до этого он Ту-160 в Белоруссии "размещал". Интересно, где этого дурака Назарет нашел?
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11k
Алекс Гур 5 дней назад
Про автора ничего сказать не могу.
Про Газопровод... ну и что что Калининград прошли? Есть такое понятие - врезка. Отведут трубу там где понадобится. На предмет убытков, без доступа к финансовым докам Гозпрома - это просто болтовня. В любом случае содержать неработающую твубу еще дороже. Как то так...
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2k
Гур Алекс 5 дней назад
Здесь вот что смущает, отвод в Калининград хотели делать ещё от СП-1, но почему-то не сделали... А на счёт содержания неработающей трубы не соглашусь, консервация и всё. А вот качать треть, если не меньше, запланированного объема газа, это как раз дороже . Повторюсь, газ там избыточен . Завод СПГ нахрен там не нужен в свете начала строительства в Усть- Луге, в августе уже начали. Плюс имеющийся "Криогаз" в Ленинградской области, в Высоцке по моему,но могу ошибаться. Плюс Ямал-СПГ , хоть и ориентирован на Азию, но не на 100%....
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11k
Алекс Гур 5 дней назад
Консервация имела бы смысл если бы проект оплачивала только Россия. Так пол-европы бабло ждут. Решают это в все в совете директоров проекта а не лично Миллер в Газпроме. Думаю им там виднее чем нам. Хотя разумеется такой поворот нам камильфо....
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11k
Алекс Гур 5 дней назад
МОСКВА, 26 окт РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран логистическую базу газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют данные портала MarineTraffic.
Вместе с "Черским" в сторону Германии направились суда снабжения "Умка" и "Финвал
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
апогеем было бы дополнение про украину :))))))))) ну что б - по полной :)

апогеем было бы дополнение про украину :))))))))) ну что б - по полной :)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
будет местной звездой, сначала на малолетке, а потом и на серьезной... ярко будет светить у параши)

будет местной звездой, сначала на малолетке, а потом и на серьезной... ярко будет светить у параши)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
не переживайте, все остальным будет доходчиво обьясняться "что это другое" и т.д. п.с. где то уже просто рыдает мальчик витя....(где-то под Ростовом)

не переживайте, все остальным будет доходчиво обьясняться "что это другое" и т.д.
п.с. где то уже просто рыдает мальчик витя....(где-то под Ростовом)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
а гнать предлагается РФ? за счет своих ребят? на радость жидве израиля? карман шире, обрезанные, сами разбирайтесь. а ему - ему, еще помидорки продавать надобно, так что...

а гнать предлагается РФ? за счет своих ребят? на радость жидве израиля? карман шире, обрезанные, сами разбирайтесь. а ему - ему, еще помидорки продавать надобно, так что...
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
а вот перед виталей наглосаксы слово держат, бац и стал мэром опять..хотя может 2й тур будет, но это детали, ибо набрал он больше, чем трое после него в рейтинге вместе взятые...(но тут у куева без шансов - там список кандидатов такой, что туши свет...)

а вот перед виталей наглосаксы слово держат, бац и стал мэром опять..хотя может 2й тур будет, но это детали, ибо набрал он больше, чем трое после него в рейтинге вместе взятые...(но тут у куева без шансов - там список кандидатов такой, что туши свет...)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
как-как?! я считаю, что на картине есть 4 буквы, от которых они сраться должны, и холодным потом обливаться...ведь если будет нечто похожее в ближайшие 20 лет, понятное дело не 1 в 1 копия, а с кучей ньюансов, то им точно прилетит..врядли кого-то забудут и оставят без внимания....

как-как?! я считаю, что на картине есть 4 буквы, от которых они сраться должны, и холодным потом обливаться...ведь если будет нечто похожее в ближайшие 20 лет, понятное дело не 1 в 1 копия, а с кучей ньюансов, то им точно прилетит..врядли кого-то забудут и оставят без внимания....
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
он просто уже тогда "шарил в тренды" модных домов европы 21го века :D :D :D но что-то пошло не так =)

он просто уже тогда "шарил в тренды" модных домов европы 21го века :D :D :D но что-то пошло не так =)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
ля, ну это премия Дарвина, накануне зимы то, да и вообще. как показали годы - кто больше потерял то?))))) ну ну, их под новый год , наверняка будет ждать очень неприятный подарочек...ну уй моржовый, перевязанный ленточкой и записка: соли нет, доедайте так

ля, ну это премия Дарвина, накануне зимы то, да и вообще. как показали годы - кто больше потерял то?))))) ну ну, их под новый год , наверняка будет ждать очень неприятный подарочек...ну уй моржовый, перевязанный ленточкой и записка: соли нет, доедайте так
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