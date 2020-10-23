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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 2 видео)

Автор:
23 октября 2020 05:39
Метки: комментарии   политика   юмор   
3565
34
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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244k
NAZARETH Автор поста 23 часа назад
Политические комментарии из инета
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2k
mobi dic 12 часов назад
у министра снесло крышу,сказал то что думает.
в демократических странах так не принято,это не толерантно.))
у министра снесло крышу,сказал то что думает. в демократических странах так не принято,это не толерантно.))
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21k
Е-Лена 15 часов назад
Политические комментарии из инета
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5k
Denis Cudreacov 16 часов назад
А когда им вручат Х6 и ключи от кв в Мск? Не будут?! хмм, странно, за то, что далеко и высоко прыгаешь дают, а за ум? аааа, за ум не надо, они же умные, потому и сами смогут заработать))
А когда им вручат Х6 и ключи от кв в Мск? Не будут?! хмм, странно, за то, что далеко и высоко прыгаешь дают, а за ум? аааа, за ум не надо, они же умные, потому и сами смогут заработать))
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6k
ТимТим2033 Denis Cudreacov 13 часов назад
Премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам утверждены Указом президента РФ от 21.03.2019 № 121.
Победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 млн. рублей, за серебряную медаль - в размере 500 тыс. рублей, за бронзовую медаль - в размере 400 тыс. рублей.
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5k
Denis Cudreacov ТимТим2033 5 часов назад
тады ладно, но все таки Х6 подороже будет, да и кв за мильйон не купишь... хорошо конечно, что не кукишь с маслом, но лично мне имена и фамилии этих ребят более интересны, чем имена Немова, Валуева, Хоркиной и Исинбаевой... вы напишите, что имена этих ребят без труда мне гугл выдаст в случае запроса. Но вот для Хоркинбаевой мне не надо в гугл ниче забивать, тв вкл и там на каждом канале нам рассказывают, что учиться не обязательно, гораздо лучше уметь хорошо бить клюшкой по шайбе и сразу заслужишь титул самого красивого жениха России, несмотря на медвежью внешность, глупую кепку и отсутствие зубов... (кстати, к нему я хорошо отношусь, парень он хороший и в интервью приятный, но в красавцы записывать, чет мне кажется не стоит)
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357k
Алексей 17 часов назад
мы считаем их е.б.а.н.у.т.ы.м.и, д.о.л.б.о.е.б.а.м.и.,тупыми,недоделанными и т.д и т.п но чокнутыми мы их точно не считаем
мы считаем их е.б.а.н.у.т.ы.м.и, д.о.л.б.о.е.б.а.м.и.,тупыми,недоделанными и т.д и т.п но чокнутыми мы их точно не считаем
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244k
NAZARETH Автор поста Алексей 11 часов назад
Мне кажется , что это слова синонимы...
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28k
Юр21 NAZARETH 9 часов назад
Ну как сказать, вроде бы эти слова синонимы - но есть нюанс...
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2k
Mutantino 18 часов назад
Комментарий к фото
в Питере на последнем контейнере написали бы либо "требуха", либо "потроха"
подозреваю, что все таки не Питер
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6k
ALFIE 19 часов назад
Комментарий к фото
ну и выгнать их из ОДКБ после этого, отличный повод же. и пусть турки с ними разберутся. раз и на всегда

ну и выгнать их из ОДКБ после этого, отличный повод же. и пусть турки с ними разберутся. раз и на всегда
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26k
Aleks 19 часов назад
Даешь Чубайса в губернаторы Новой Земли!
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7k
Сергей Aleks 18 часов назад
Да что уж так скромно. Пусть безраздельно правит хоть целым айсбергом.
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7k
Андрей Ма-С Aleks 16 часов назад
Аляски
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9k
Wolfsangel Aleks 16 часов назад
А в чем новая земля провинилась?
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21k
Alex Aleks 14 часов назад
А чем так Новая Земля провинилась то ? Максимум - губернатор параши в камере !
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7k
arhshed 19 часов назад
Комментарий к фото
Церковные иерархи на протяжении всей истории именно этим и занимались. С одной стороны это плохо - оригинальное христианство с его призывами убивать иноверцев и отступников растеряло бы давно почти всю паству. С другой же хорошо, т.к. немногочисленные оставшиеся радикализировались бы и действительно могли начать жечь, резать и взрывать.
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60k
Максим arhshed 18 часов назад
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Христианство было выбрано Константином как очень удобная вера для управления стадом. ВОт и вся причина. Очень удобно объявлять себя наместником бога на земле.
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2k
Rekapra Максим 16 часов назад
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Любая вера это управление большим количеством людей. Именно для этого она и создавалась. И христианство не стоит особняком, т.к. у всех вер цель одна - подчинение и управление.
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60k
Максим Rekapra 5 часов назад
Комментарий к фото
ну более древние основывались все-таки на каких-то верованиях.. те же римские и Греческие боги просто жили, крали баб, заделывали героев.. не было такого понятия богохульство. Просто по той причине, что бог сам, если что, накажет. Богов не боялись но считали что они помогают.. и разделения рай/ад не было. Это уже христианство, ислам нацелены на то чтоб управлять. не будешь слушаться попадешь в ад.
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2k
Rekapra Максим 4 часа назад
Комментарий к фото
И даже в более древние времена какой-никакой, а порядок вера в Бога или богов наводила. Боялись разгневать дурными делами своими, или пытались ублажить благими делами. Понятно, что язычество отличается от более современных видов вероисповедания, но все же имело влияние на определенный уклад жизни. А историю с греческими богами я, например, за вероисповедание не считаю. Ну точнее не совсем считаю верой. Это мифология, фольклор так сказать, ближе к русским народным сказкам))
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60k
Максим Rekapra 2 часа назад
Комментарий к фото
фольклор или нет но героям русских сказок храмов не строили)
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55k
Stanislav 20 часов назад
У Кристины с последней фото место в Раю обеспечено.
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1k
rezus_44 22 часа назад
Комментарий к фото
я предлагаю вариант попроще и быстрее . Провести в Мариупольской области референдум о вхождении её в состав России и проложить трубу )))
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3k
евгений rezus_44 21 час назад
Комментарий к фото
Дешевле выйдет в краткосрочной перспективе, но потом же их кормить и развивать надо. Это сорвет весь экономический эффект. А дальше только убытки генерировать будут. Лучше уж самим все сделать у себя.
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60k
Максим евгений 18 часов назад
Комментарий к фото
Мариуполь и Одессу так или иначе придется вводить в состав РФ. нечего хихлам делать у ЧМ.. ещё закопают.
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3k
Алексей Куликов евгений 18 часов назад
Комментарий к фото
Мариуполь развитый промышленный город + порт.
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3k
евгений Алексей Куликов 18 часов назад
Комментарий к фото
Пока они мозги свои не подключат смысла в них нет.
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37k
FoxGen Алексей Куликов 15 часов назад
Комментарий к фото
Был
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1k
Che 22 часа назад
Я конечно не католик, но их папа за гешефт ввел индульгенцию, кто не знает отпущение всех грехов за страшные деньги. Далее, не так давно вышел фильм Догма. Так там была фраза: "Сказанное на земле истина на небесах." Так что католики запускают флешмоб ямы гомосек. Отстроили Содом и Гоморру.(сарказм)

Я конечно не католик, но их папа за гешефт ввел индульгенцию, кто не знает отпущение всех грехов за страшные деньги. Далее, не так давно вышел фильм Догма. Так там была фраза: "Сказанное на земле истина на небесах." Так что католики запускают флешмоб ямы гомосек. Отстроили Содом и Гоморру.(сарказм)
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3k
евгений Che 21 час назад
История циклична.
История циклична.
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60k
Максим евгений 18 часов назад
Если что это же вроде Последний день Помпеи)
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3k
евгений Максим 18 часов назад
Да. Но смысл ясен.
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4k
Янус Полуэктович Che 13 часов назад
1999 - это не так давно?)
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1k
Che Янус Полуэктович 8 часов назад
Ну да, я как раз школу закончил. Как сейчас помню.
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