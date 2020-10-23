Политические комментарии с сарказмом.
23.
В США учительницу арестовали после жалобы на зарплату
26.
Таблетка памяти хохлам. Наскакали?
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
Метки: комментарии политика юмор
303
Понравилось303
Новости партнёров
Загрузка...
в демократических странах так не принято,это не толерантно.))
Победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 млн. рублей, за серебряную медаль - в размере 500 тыс. рублей, за бронзовую медаль - в размере 400 тыс. рублей.
подозреваю, что все таки не Питер
ну и выгнать их из ОДКБ после этого, отличный повод же. и пусть турки с ними разберутся. раз и на всегда
Я конечно не католик, но их папа за гешефт ввел индульгенцию, кто не знает отпущение всех грехов за страшные деньги. Далее, не так давно вышел фильм Догма. Так там была фраза: "Сказанное на земле истина на небесах." Так что католики запускают флешмоб ямы гомосек. Отстроили Содом и Гоморру.(сарказм)