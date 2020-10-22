FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и... Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие... Загадки для любителей пораскинуть мозгами Загадки для любителей пораскинуть мозгами "Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению "Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Развод на деньги. Очередная фишка Развод на деньги. Очередная фишка Попытка запустить фейерверк из окна Попытка запустить фейерверк из окна Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей... Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи с девочкой Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи... 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов Сидит за ложь Сидит за ложь Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход войны Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход... Как помирал старик Как помирал старик "Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение "Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую... Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с... Перепуганное чудо:&nbsp;беззащитного маленького совенка от стаи сорок спасли сотрудники ОМОНа в Хабаровске Перепуганное чудо: беззащитного маленького совенка от стаи...
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (33 фото + 3 видео)

Автор:
22 октября 2020 06:14
Метки: комментарии   политика   юмор   
4621
33
3
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
75
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
75  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
244k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
BWSHARK 17 часов назад
Мля, ну какой нах ПЕРЕХОДНИК???!!! ТРАНСФОРМАТОР этот девайс называет...
Мля, ну какой нах ПЕРЕХОДНИК???!!! ТРАНСФОРМАТОР этот девайс называет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
590
Alexandr День назад
Даже не думайте дать слабину!!!А то тут же в очередь выстроится Австрия!!Она в своё время ,в угоду политических интересов приняла порядка 40 тыс.чеченцев и,честно говоря,они её уже порядком подза..бали!!Сидят на социале,работать не хотят...Не все конечно,но когда читаешь австрийскую прессу такое впечатление,что каждое второе преступление на их совести....
Даже не думайте дать слабину!!!А то тут же в очередь выстроится Австрия!!Она в своё время ,в угоду политических интересов приняла порядка 40 тыс.чеченцев и,честно говоря,они её уже порядком подза..бали!!Сидят на социале,работать не хотят...Не все конечно,но когда читаешь австрийскую прессу такое впечатление,что каждое второе преступление на их совести....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Marat День назад
Комментарий к фото
Может быть наоборот? Армения самолёты РФ не пропустила, которые в Иран летеле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день Marat День назад
Комментарий к фото
Ну так обоснуй !!! ....... приведи ссылку на свой комментарий !!!
Иначе получается , как в воду пё"рнул !!!
Ну так обоснуй !!! ....... приведи ссылку на свой комментарий !!! Иначе получается , как в воду пё"рнул !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Marat Татьянин день 20 часов назад
Комментарий к фото
Что обосновать? Вопрос? Там вопросительный знак стоит видишь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Marat Татьянин день 20 часов назад
Комментарий к фото
Потому как тогда не понятна суть поста, если Иран не пускает наши самолёты в Армению, то Пашинян то в чём виноват?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
maxim1357 Marat 18 часов назад
Комментарий к фото
В Иран Россия ни у кого не спрашивая спокойно через Каспий долетит. А вот до Армении или через Грузию, или через Турцию, или через Азербайджан ну или Иран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Marat maxim1357 14 часов назад
Комментарий к фото
В чём злорадство того поста мне непонятно, отсюда и мой вопрос был. Я понимаю было бы злорадство если бы армяне поднасрали в очередной раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Е-Лена День назад
Этим волынским певунам в качестве задника на сцене нужно было поставить фото Волынской резни. Для понимания - какая жизнь при бандеровцах была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mobi dic День назад
ясно ,понятно,сразу видно грамотного человека.)
ясно ,понятно,сразу видно грамотного человека.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
anpetrof День назад
"Переходник со 110 на 220" - это шедевр!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов anpetrof День назад
Ну назвал бы автор это адаптером (он может быть с электронным преобразованием или просто банальный трансформатор) это что-то меняет? Как ни крути, а слово "переходник" тут не совсем идиотское. Так и есть. Переход с 110 на 220 вольт переменки. 50 или 60 Герц - то даже не слишком важно для таких девайсов. А если пендосы и реально не смогли подключить 220 вольтовое устройство к сети 110 Вольт (а так бывает, и бывает и не такое, наобщался с тамошними "инженерами"), то реально придурки. Хотя... Настоящую причину не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ Андрей Крылов 19 часов назад
я думаю, там не все так просто. с этим "переходником".. возможно, на такие мощности надо новое производство поднимать. или возможно, они таких размеров, что их там ставить будет некуда.. скорее всего там встали дополнительные затраты, сопоставимые или даже превышающие..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357k
Алексей 2 дня назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357k
Алексей 2 дня назад
для всех дебилов которые верят что кухарка может стать альтернативой Лукашенко
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Злобный Алексей День назад
Вы до сих пор верите в скромную домохозяйку???
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Леонид Алексей День назад
76,63 - для дебилов, которые верят что блатной может успешно заниматься политикой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
grihon Леонид 21 час назад
Согласен. Сисян и политика не совместимы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ Злобный 19 часов назад
то есть мужиков он всех давно за яйца взял и держит. а баба так. че с нее взять..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Голован Щекн 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ Голован Щекн 19 часов назад
да, ради комбинезонов, дайте два!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей 2 дня назад
У дипломатов по должности должны быть хоть какие-то мозги, у анального же... Поэтому и травили - там токи желудок.
У дипломатов по должности должны быть хоть какие-то мозги, у анального же... Поэтому и травили - там токи желудок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
Павел Кузнецов Андрей 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день Андрей День назад
...... окститесь , какие мозги ??? .... какой желудок ???
Только прямую кишку !!! ...... ляпнул абы что , сразу диарея .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
877
Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
тоже мне новость. ВСЕ проф спортсмены бегуны - астматики, что у нас, что за бугром. Этой фишке скоро 100 лет будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
877
Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
а если ты их зарежешь кортиком - тебе пришьют превышение самообороны и ты сядешь на 10 лет ! ))))) Надо не на часы смотреть, а полицию вызывать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев 2 дня назад
Т.е. по поводу убийства все норм?
Т.е. по поводу убийства все норм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Екатерина Мелкая Федор Медведев День назад
Просто расизм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Тамара 2 дня назад
А на каком языке данные казахи собираются общаться, если эта новость правдивая, конечно.
Казахский язык, в полном обьеме, мало кто знает.
А на каком языке данные казахи собираются общаться, если эта новость правдивая, конечно. Казахский язык, в полном обьеме, мало кто знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Bart_S 2 дня назад
Фейк, повторенный хоть 100 раз, правдой не станет.
Фейк, повторенный хоть 100 раз, правдой не станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день Bart_S День назад
Ох .... станет , еще как станет ... привести примеры ??? Или всё же сами почитаете и найдете информацию , как плюс меняется на минус ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S Татьянин день 19 часов назад
Для кого станет? Для меня - нет.. а для тех, кто там минусов налепил - уже стал-))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
DeadMan 2 дня назад
Комментарий к фото
бля, даже одно слово без ошибки написать не мог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 дня назад
На мой взгляд над этим не смеяться надо, а самим задуматься, так как по большинству показателей семимильными шагами стремимся догнать и обогнать. Помните старую пост перестроечную пословицу "догоним и обгоним америку".
На мой взгляд над этим не смеяться надо, а самим задуматься, так как по большинству показателей семимильными шагами стремимся догнать и обогнать. Помните старую пост перестроечную пословицу "догоним и обгоним америку".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Лошад-Аквалангист Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 дня назад
а на мой взгляд если я хочу смеяться - я буду смеяться
чтобы мне ещё кто-то указывал - когда и где смеяться
и над чем смеяться
и выставлять меня виноватым
не хочешь - не смейся
не нравится читать - вали нахер с темы
"мыши плакали, кололись, но продолжали ЖРАТЬ кактус"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Лошад-Аквалангист 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Vodjanoj Оль́гъ, Ѡль́гъ День назад
ДИП,догоним и перегоним (Америку)из 30-х годов 20 века.Никак не пост перестроечная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Оль́гъ, Ѡль́гъ День назад
Вот интересно: на фишках "почему-то" нельзя ругать США. "Странный" феномен, скажу я вам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
круто, что будет поезд. а магистрали уже есть? я просто не в теме, допускаю, что похожа будет через крымский мост и уже есть от Питера до МСК. но таких магистралей надо дофига, между крупными городами (ясное дело,что к дачным поселкам вести не будут, да и смысл?!). так что было бы интересно почитать о уже имеющихся, строящихся, планах.

круто, что будет поезд. а магистрали уже есть? я просто не в теме, допускаю, что похожа будет через крымский мост и уже есть от Питера до МСК. но таких магистралей надо дофига, между крупными городами (ясное дело,что к дачным поселкам вести не будут, да и смысл?!). так что было бы интересно почитать о уже имеющихся, строящихся, планах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Нагайна ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
В Казань вроде будет, а дальше вдоль Волги. Якобы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 32 комментария
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Новости УКРОсми с комментами Новости УКРОсми с комментами Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244402



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
5
42
Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
6
131
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
﻿
Набирающие популярность
Пирог из желудевой муки. Съедобные греческие желуди
0
5
Пирог из желудевой муки. Съедобные греческие желуди
23 октября 1940 года родился Пеле
0
6
23 октября 1940 года родился Пеле
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#россия#автомобили#дети#прикольные#медицина#пандемия#авто авария
#юмор#прикол#интересно#полиция#актеры#картинки#gif#новости#Душевное#война
#история#животные#кино#автомир#разное#китай#задержание#ретро#авария#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться