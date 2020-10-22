Политические комментарии с сарказмом.
8.
Разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры)
16.
Пиндосы ещё не возмутились нашей наглостью?
Россия запустила крылатую ракету "Оникс" с берегового комплекса "Бастион". С самой северной военной базы страны - "Арктического трилистника", на острове Земля Александры.
19.
32.
Экс-глава МИД Турции сделал заявление о правах татар в Крыму
Никакого "ущемления" прав крымских татар на полуострове нет, они свободно говорят на своем языке и даже более полноправны, чем при украинской власти. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил бывший министр иностранных дел Турецкой Республики Яшар Якыш.
33.
Песня Бандере на вокальном конкурсе. Что поют на Волыни? 21.10.2020,
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Иначе получается , как в воду пё"рнул !!!
Только прямую кишку !!! ...... ляпнул абы что , сразу диарея .
Казахский язык, в полном обьеме, мало кто знает.
чтобы мне ещё кто-то указывал - когда и где смеяться
и над чем смеяться
и выставлять меня виноватым
не хочешь - не смейся
не нравится читать - вали нахер с темы
"мыши плакали, кололись, но продолжали ЖРАТЬ кактус"
круто, что будет поезд. а магистрали уже есть? я просто не в теме, допускаю, что похожа будет через крымский мост и уже есть от Питера до МСК. но таких магистралей надо дофига, между крупными городами (ясное дело,что к дачным поселкам вести не будут, да и смысл?!). так что было бы интересно почитать о уже имеющихся, строящихся, планах.