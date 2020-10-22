Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и...

Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие...

Загадки для любителей пораскинуть мозгами

"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению

Прикольные и смешные картинки

Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана

Развод на деньги. Очередная фишка

Попытка запустить фейерверк из окна

Прикольные и смешные картинки

"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей...

Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи...

23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов

Сидит за ложь

Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход...

Как помирал старик

"Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение

"Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую...

Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с...