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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (36 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:17
Метки: комментарии   политика   юмор   
1443
36
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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197
Yuryi 7 часов назад
новость от 21.10.2021
в Курской области 30 дембелей помогли 18-летней студентке первого курса зачать, отказать им она не могла по ряду причин)
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719
Shekhar Kapur Yuryi 6 часов назад
Ты ее с своей мамой и сёстрами не путай !
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38k
короновирус 4 часа назад
ничего не меняется
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24k
DeadMan 4 часа назад
Комментарий к фото
я тоже с такими общался. ситуация аналогичная. только вот есть еще один нюанс: как правило это люди, у которых все есть: жилье, авто, хороший заработок, нет ипотек и крупных кредитов. и самое главное, что в жизни своей они ничего не добивались сами, этакие мажоры без мозгов, которые кроме Навального больше ничем не интересуются.
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1k
Валерий Викторович 4 часа назад
К п. 16. Эта сучка хочет скрыться за депутатской неприкосновенностью. Нельзя позволить любыми доступными способами.
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140k
☭Cheкаво☭ 7 часов назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
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12k
робт ☭Cheкаво☭ 6 часов назад
Комментарий к фото
кстати на фотке ОН собственной персоной
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60k
Максим робт 5 часов назад
Комментарий к фото
Да свежая фотка местного Печенега)
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