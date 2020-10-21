Политические комментарии с сарказмом.
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6.
Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк. Итого: Сионист Пердюк проиграл Запорожец в карты
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ хотят сделать, а не налог.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ хотят сделать, а не налог.
17.
Грета Туборг, фас!
Ежегодный праздник "Гриндадрап" прошел 16 октября на Фарерских островах с крутейшим размахом. На этот раз одичалые потомки викингов зарезали 60 особей гринд (китов-пилотов). Животных расчленили в прямом эфире с особой жестокостью. В массовой вакханалии участвовали и маленькие дети.
25.
Верещук: 120 «слуг народа» едут на Донбасс «не с пустыми руками»
Президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде анонсировал поездку 120 народных депутатов от «Слуги народа» в Донбасс. Отправится на передовую «слуги» должны сегодня, 21 октября.
26.
В ВСУ появились первые жертвы американской вакцины
В связи с повальной эпидемией коронавирусной инфекции в рядах ВСУ украинское командование приняло решение вакцинировать солдат американской вакциной от лихорадки, однако это уже привело к первым жертвам.
27.
Депутат норвежского парламента выдвинул на Нобелевскую премию мира «лидеров белорусской оппозиции»: Тихановскую, Колесникову и Цепкало. У нас тоже такие есть
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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