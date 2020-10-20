Политические комментарии с сарказмом.
2.
Ну ведь так же! Гранты отработать, как по другому
25.
Свежие санкции, Шойгу и Карабах, вирус нагнетает | Goblin News 100
29.
А ещё его можно предложить на роль ёжика в голливудской киноадаптации "Смешариков". Сразу два Оскара сорвёт.
30.
ПоделитьсяПоказать список поделившихся - Май нейм из Бонд. Сисян Бонд. Мне Новичок пополам с самогоном из Кафтанчиково, взболтать, но не смешивать!
37.
Сегодня проходит апелляционное слушание по делу Михаила Ефремова.
Ранее его предыдущий адвокат Эльман Пашаев сильно постарался, чтобы актеру дали максимальный срок.
Но и сейчас не прекращается клоунада. Пока слушается дело, на улице вовсю развлекаются защитники Ефремова в лице престарелых поклонниц и главного фрика всея Руси Никиты Джигурды.
===Эпатажный шоумен вовсю раздает интервью и утверждает, якобы за рулем ефремовского "Гранд Чероки" во время аварии находился человек с 36-38 размером ноги, а заднее колесо авто было пробито еще до ДТП.
Но и сейчас не прекращается клоунада. Пока слушается дело, на улице вовсю развлекаются защитники Ефремова в лице престарелых поклонниц и главного фрика всея Руси Никиты Джигурды.
===Эпатажный шоумен вовсю раздает интервью и утверждает, якобы за рулем ефремовского "Гранд Чероки" во время аварии находился человек с 36-38 размером ноги, а заднее колесо авто было пробито еще до ДТП.
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39.
Вроде они имеют ввиду "распогонивание" многих должностей, такое же планируют и в МВД. Лет 10 назад так хотели поступить с военной медициной. Обошлось.
40.
Даже немного понятный, нидерландский,с лёгким намеком на польский и венгерский,кое где прослушиваются нотки немецкого, австрийского и даже украинского.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Соответственно, как человек с набором всего вышеописанного, он никогда не опустится до оскорблений. Безусловно, он в курсе репутации Пригожина, поэтому тактично отказался от его помощи.
А вы, Дмитрий, очень и очень поверхностно судите. Смотрите глубже и анализируйте.
По сути, я про Рошаля не сказал ничего плохого, а меня уже записали во врага народа.
Хуже всего, если эти ура-патриоты обиделись за то, что я повара из кремлевской столовки назвал уголовником, кем он и является по решению суда СССР