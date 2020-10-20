FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем... 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" "Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья "Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены... "Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок "Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок "Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера "Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые... Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез "Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова! "Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось... Журнал, который втайне выписывает твой кот Журнал, который втайне выписывает твой кот Спички детям не игрушки Спички детям не игрушки Монах прошел испытание котятами Монах прошел испытание котятами Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего времени-нашего советского детства, времени, которого уже не будет... Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Ударим позитивом по... негативу! Ударим позитивом по... негативу! Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и... В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца...
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 4 видео)

Автор:
20 октября 2020 19:29
Метки: комментарии   политика   юмор   
5003
37
4
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
101
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
101  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
357k
Алексей 2 дня назад
надо всю эту сволоту,вычислить. одних уволить с работы так чтоб никуда устроится не могли,других из институтов повыгонять и так же чтоб кроме пту никуда не брали. ну и у последних отобрать пенсию

надо всю эту сволоту,вычислить. одних уволить с работы так чтоб никуда устроится не могли,других из институтов повыгонять и так же чтоб кроме пту никуда не брали. ну и у последних отобрать пенсию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
24k
DeadMan 12 часов назад
Комментарий к фото
ребенок учится и работает, уважуха)))))а чего добился ты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
DeadMan 12 часов назад
Комментарий к фото
50% россиян? только в ваших мечтах. че смеяться-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sniper72 День назад
Комментарий к фото
домашка 23 июля????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день sniper72 День назад
Комментарий к фото
А почему бы и нет
???
А почему бы и нет ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов День назад
Узнали, узнали... Только это не Ыгорь.
Это некий Ылексей Воробьев - певцун и актерун
А что он делает в дешевом пендосском сериале от Netflix «Космические войска» - ХЗ...

Узнали, узнали... Только это не Ыгорь. Это некий Ылексей Воробьев - певцун и актерун А что он делает в дешевом пендосском сериале от Netflix «Космические войска» - ХЗ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Monher 2 дня назад
Это точно!

Это точно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Monher 2 дня назад
Ну да! Только гомосек!

Ну да! Только гомосек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
130
ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Честно говоря, уважительно, по имени отчеству обращаться к уголовнику, да еще и благодарить его за что-то - я не считаю достойным

Честно говоря, уважительно, по имени отчеству обращаться к уголовнику, да еще и благодарить его за что-то - я не считаю достойным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
190k
Северное сияние ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Леонид Дмитриевич Рошаль прежде всего хорошо воспитан, дипломатичен, интеллигентен, вежлив и выдержан. У него безупречная репутация и очень большой авторитет в мире медицины.
Соответственно, как человек с набором всего вышеописанного, он никогда не опустится до оскорблений. Безусловно, он в курсе репутации Пригожина, поэтому тактично отказался от его помощи.
А вы, Дмитрий, очень и очень поверхностно судите. Смотрите глубже и анализируйте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мойша ДМИТРИЙ Ф День назад
Да, негоже такому человеку, как Л.Д.Рошалю связываться с уголовником-вором Навальным в судах. Может Лехе по приезду просто отрезать язык и разбить пальцы чтобы ни словесно, ни через интернет не мог оскорблять уважаемых людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
ДМИТРИЙ Ф Северное сияние День назад
Забавно, сколько идиотов меня заминусовали. Они даже не поняли, что я сказал :) страшно за страну, в которой живут с одной стороны дебилы навальнисты, кричащие, что все пропало, а с другой стороны ура-патриоты, которые видят только белое и чёрное.
По сути, я про Рошаля не сказал ничего плохого, а меня уже записали во врага народа.
Хуже всего, если эти ура-патриоты обиделись за то, что я повара из кремлевской столовки назвал уголовником, кем он и является по решению суда СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
BWSHARK ДМИТРИЙ Ф День назад
В 1981-м "Вовлекал несовершеннолетних в проституцию" и "вышел из колонии-поселения"??? Ты что там, Вики обкурился??? Это ж надо такой бред забубенить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
ДМИТРИЙ Ф BWSHARK 8 часов назад
Забавный ты персонаж. Когда Соболь написала про Пригожина бред, тот сразу подал в суд на неё. Когда в педевикии написали, про уголовное прошлое Пригожина, никаких санкций не последовало. Лично у меня нет доступа к архивам уголовных дел, но такая информация всплывает не на ровном месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Всё правильно !!! Верной дорогой идёте , товарищи !!!
Всё правильно !!! Верной дорогой идёте , товарищи !!!
Всё правильно !!! Верной дорогой идёте , товарищи !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
145
Monher Татьянин день 2 дня назад
Всем кто против
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Jeugeny Tretyakov 2 дня назад
Ещё один недовольный вакциной и не только ей. С..ка, е..льник скоро треснет, а всё плохо живётся при Путине:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Monher Jeugeny Tretyakov 2 дня назад
У меня подозрение, что некоторые люди стригущиеся налысо, таким образом маскируют свою узколобость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
короновирус 2 дня назад
это же уже 8 класс, если не оставили на 2-й год
это же уже 8 класс, если не оставили на 2-й год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
602
1122 короновирус 2 дня назад
Оставили, не сомневайтесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей короновирус 2 дня назад
Ну может это коррекционная школа. По три раза на второй год в кажном классе. Тогда и с заводом все сходится. Глядишь к пенсии и школу закончит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
короновирус Сергей День назад
в коррекционной после восьмого в пту со справкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
короновирус 2 дня назад
никуя не понял, что там с ефремовым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ďim_13 короновирус 2 дня назад
заседание перенесли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 2 дня назад
ну так это как ёмобиль. буква редкая, ее использовать интереснее.
ну так это как ёмобиль. буква редкая, ее использовать интереснее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков BiZ 2 дня назад
Чтобы никто не сомневался, что это русский!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей BiZ 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ Сергей День назад
дада)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр BiZ День назад
100% они "Операцию "Ы"" смотрели, теперь думают что это самая секретная буква.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ Элитный тигр День назад
а если не смотрели, то еще секретнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 2 дня назад
не надо путать выгоды государственную и личную
не надо путать выгоды государственную и личную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 51 комментарий (из 53)
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Новости УКРОсми с комментами Новости УКРОсми с комментами
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243159



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
2
58
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
7
36
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
﻿
Набирающие популярность
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»
1
194
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение...
Личный автомобиль VS такси/каршеринг
0
21
Личный автомобиль VS такси/каршеринг
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#познавательно#разное#прикольные#автомир#коррупция#Душевное#авария
#факты#прикол#интересное#знаменитости#россия#новости#на различный вкус#люди#gif#актеры
#юмор#животные#шоу бизнес#кино#автомобили#смешные#картинки#позитив#Instagram#армия

На что жалуетесь?

Вернуться