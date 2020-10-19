Достойный партнёр

В последние годы армянские власти проводили открыто враждебную России политику. Не только в плане заявлений, но и в плане практических шагов. Но напомню сначала все-же риторику…
Вот высказывания Николы Пашиняна о российско-армянский отношениях, задолго до начала войны в Карабахе.
Вот высказывания Николы Пашиняна о российско-армянский отношениях, задолго до начала войны в Карабахе.
Первая цитат:
«Отнюдь не умаляя важность армяно-российских стратегических взаимоотношений, мы констатируем, что в этих отношениях существуют проблемы: самая большая из которых это то, что армяно-российские отношения не являются партнерскими, это взаимоотношения говорящего и слушающего».
То-есть, Пашинян не хотел «большого брата» в лице России, он хотел иметь хозяина на Западе. Ещё цитата:
«Бывают профессиональные картежники, которые говорят: будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим, мол, да, такова международная практика, нормально, так принято». (выступление в парламенте 5 октября 2017 года).
Сравнение России с картежником, грабящим армянский суверенитет, это вообще неприкрытая русофобия.
Есть ещё любопытный момент: есть у РЖД дочерняя компания ЮКЖД, которая обслуживает железные дороги Армении, находящиеся у неё в концессии. Беспросветно убыточная. Т.е. содержится за счет РЖД. Пашинян додумался устроить на ЮКЖД маски-шоу и обыски. По его словам, он нашел там злоупотреблений на 60 млн. долларов США.
Я допускаю, что злоупотребления могли быть. У нас ворья хватает. Но делать это надо было тихо-тихо. Ибо союзники.
Но о чем я? Какие нахрен союзники?
Сейчас многие пишут, что Россия недостаточно вооружила Армению. Однако, оказывается, армянские власти высказывались против приобретения оружия у России.
Оказывается, например, официальный Ереван пытался отказаться от поставок ему российских комплексов «Искандер».
Военное сотрудничество Армении и России после прихода к власти Пашиняна постепенно сворачивалось по инициативе армянской стороны. Пашинянцы отстранили частную российскую компании «Промтехнология», выпускающей оружие под брендом ORSIS, от участия в тендере в Армении.
Часто пишут, что Россия продавала оружие не только армянам, но и азербайданцам. Однако тут есть отличие: армяне закупали оружие на российские же кредиты, а азербайджанцы на свои собственные деньги. При Пашиняне инциденты с российской военной базой в Армении стали иметь явное сходство с тем что ранее было в Грузии.
Так в 2018 году Армения имела согласованный с Россией график военных учений. Согласно этому графику «российские солдаты спустились в армянскую деревню под названием Паник, развернули военные машины и стали стрелять в мишени».
Это должны были быть совместные армяно-российские учения, но армяне отказались.
Пашинян заявил: "Я рассматриваю этот инцидент как провокацию, направленную на армяно-российские отношения, а также провокацию против суверенитета Армении".
Он потребовал «наказать виновных».
То есть совсем недавно Пашинян требовал наказать виновных за то, что русские спустились в армянскую деревню, а теперь он об этом просит?
После чего Армения участвовала в военных учениях НАТО в Грузии с 1 по 15 августа "Достойный партнер". А Кремль всегда заявлял, что все военные учения альянса, которые проводятся в Грузии, направлены против национальной безопасности России.
Ну и демонстративная «посадка» Роберта Кочаряна, за которого просил лично президент России Владимир Путин – тоже отравила отношения двух стран без сомнений.
Ну и об ОДКБ. Сейчас много об этом говорят. Куда смотрит ОКДБ? Но именно Пашинян посадил генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. На Хачатурова ОДКБ смотрит!
Понятно, что противники армян не лучше: наследственный хан Алиев – вассал Турции, а Эрдоган, тот уже вообще Путину на шею сел.
Но и впадать в истерики от плача Пашиняна не стоит. Эта гнида себя ещё покажет.
«Отнюдь не умаляя важность армяно-российских стратегических взаимоотношений, мы констатируем, что в этих отношениях существуют проблемы: самая большая из которых это то, что армяно-российские отношения не являются партнерскими, это взаимоотношения говорящего и слушающего».
То-есть, Пашинян не хотел «большого брата» в лице России, он хотел иметь хозяина на Западе. Ещё цитата:
«Бывают профессиональные картежники, которые говорят: будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим, мол, да, такова международная практика, нормально, так принято». (выступление в парламенте 5 октября 2017 года).
Сравнение России с картежником, грабящим армянский суверенитет, это вообще неприкрытая русофобия.
Есть ещё любопытный момент: есть у РЖД дочерняя компания ЮКЖД, которая обслуживает железные дороги Армении, находящиеся у неё в концессии. Беспросветно убыточная. Т.е. содержится за счет РЖД. Пашинян додумался устроить на ЮКЖД маски-шоу и обыски. По его словам, он нашел там злоупотреблений на 60 млн. долларов США.
Я допускаю, что злоупотребления могли быть. У нас ворья хватает. Но делать это надо было тихо-тихо. Ибо союзники.
Но о чем я? Какие нахрен союзники?
Сейчас многие пишут, что Россия недостаточно вооружила Армению. Однако, оказывается, армянские власти высказывались против приобретения оружия у России.
Оказывается, например, официальный Ереван пытался отказаться от поставок ему российских комплексов «Искандер».
Военное сотрудничество Армении и России после прихода к власти Пашиняна постепенно сворачивалось по инициативе армянской стороны. Пашинянцы отстранили частную российскую компании «Промтехнология», выпускающей оружие под брендом ORSIS, от участия в тендере в Армении.
Часто пишут, что Россия продавала оружие не только армянам, но и азербайданцам. Однако тут есть отличие: армяне закупали оружие на российские же кредиты, а азербайджанцы на свои собственные деньги. При Пашиняне инциденты с российской военной базой в Армении стали иметь явное сходство с тем что ранее было в Грузии.
Так в 2018 году Армения имела согласованный с Россией график военных учений. Согласно этому графику «российские солдаты спустились в армянскую деревню под названием Паник, развернули военные машины и стали стрелять в мишени».
Это должны были быть совместные армяно-российские учения, но армяне отказались.
Пашинян заявил: "Я рассматриваю этот инцидент как провокацию, направленную на армяно-российские отношения, а также провокацию против суверенитета Армении".
Он потребовал «наказать виновных».
То есть совсем недавно Пашинян требовал наказать виновных за то, что русские спустились в армянскую деревню, а теперь он об этом просит?
После чего Армения участвовала в военных учениях НАТО в Грузии с 1 по 15 августа "Достойный партнер". А Кремль всегда заявлял, что все военные учения альянса, которые проводятся в Грузии, направлены против национальной безопасности России.
Ну и демонстративная «посадка» Роберта Кочаряна, за которого просил лично президент России Владимир Путин – тоже отравила отношения двух стран без сомнений.
Ну и об ОДКБ. Сейчас много об этом говорят. Куда смотрит ОКДБ? Но именно Пашинян посадил генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. На Хачатурова ОДКБ смотрит!
Понятно, что противники армян не лучше: наследственный хан Алиев – вассал Турции, а Эрдоган, тот уже вообще Путину на шею сел.
Но и впадать в истерики от плача Пашиняна не стоит. Эта гнида себя ещё покажет.
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Graf Sokolov Dmitry Kurtov 22 минуты назад
Петух ты!
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А чего тебя это так зацепило, П.И.Д.О.Р.О.К?
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Пошел на хер.
Мыслей по поводу твоей писанины, Ванюша дофига. Вот только смысла что-либо говорить тебе нет, а говорю я именно тебе, не тем минусаторам, которым сейчас скажут "ФАС". То, что ты здесь наляпал, оч-чень похоже на проявление древнейшей профессии (не журналистика).
Ты почитай историю, как Армения оказалась в Российской империи.
Что здесь? Переход на личности, хамство, анально-фекальная аргументация. Что это? Яркие признаки БЫДЛА. Дальше не читал, суть в первой фразе- БЫДЛО текстом недовольно.
Хач от армянского крест
Хачики-крестики пренебрежительное название турками всех православных.
Если ты крещен то ты хач для мусульман.
Хач он и есть православный, католик, протестант)
Нужно понимать немного о чём пишешь прежде чем оскорблять кого либо)
Но при этом это самая близкая к истинному христианству какое оно было изначально!
Католичество и православие это ответвления от него.
Что признанно Папой римским и Греческой православной в которую в свою очередь входила Русская православная церковь.
Во время снисхождения благодатного огня в Иерусалиме там присутствуют представители Армянской, Греческой и Русской церквей на равных правах.
Армяне приняли христианство как религию первыми на государственном уровне.
Если мы говорим про Россию то где то на 650 лет раньше но могу ошибаться.
Плюс минус 50 лет)
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да какие проблемы.Чё им мешает сейчас средства ПТО закупать? А другой стороне новых наступательных подкинуть. По Сиду Мэйеру, так сказать