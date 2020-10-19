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Достойный партнёр

Достойный партнёр (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 18:40
Метки: Достойный   партнёр   пашинян   
2255
2
В последние годы армянские власти проводили открыто враждебную России политику. Не только в плане заявлений, но и в плане практических шагов. Но напомню сначала все-же риторику…
Вот высказывания Николы Пашиняна о российско-армянский отношениях, задолго до начала войны в Карабахе.

Источник:

Метки: Достойный   партнёр   пашинян   
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44  комментария
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17k
BillyBonzz День назад
Да все они, пока петух жареный в жопу не клюнул, деловые, важные и независимые, позволяют себе высказывать что хотят, чтобы повысить свой уровень важности, Лукашенко, Саранбаев( или как его там этого президента Киргизии), Пашинян этот, а как веник горящий вставленный в жопу заполыхал, так все сразу в РФ за консультациями, засунув языки и свою важность в жопу и молча внимая что им тут скажут.
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−818
Dmitry Kurtov 20 минут назад
А вот теперь - достали! Да, я написал то, что думал об этом говнюке, который гордо именует себя блоггером. Я по существу изложил всё, что думаю, причем, аргументированно. В результате по существу - ни одного ответа, зато масса оскорблений. Ну что ж, буду говорить на понятном вам, холопьё, языке. Вы - конченые мазохисты. Государство вас сношает как может, но вам мало. Мазохизм это тоже часть ЛГБТ. Кто громче всех кричит "держи вора"? Сам вор. Кто громче всех вопит "все вокруг п-до-расты"? Вы. Так может быть, вам флаг государственный сменить? А то на нем как-то цветов маловато. Семь будет в самый раз. Вы везде орете о величии России. О величии страны, которая не сделала нихрена, и представляет угрозу для всего мира. В своё время был Железный Занавес, причем, со стороны Союза. Думаю, что пора сделать занавес со стороны Запада. Вот только не занавес, а решетку - там вам самое место. Шакалов нужно держать взаперти. Вы ненавидите весь запад, вот только владелец этого сайта в России не живет. Живя на Западе, и пользуясь всеми благами Запада, он позволяет этот самый Запад поливать грязью, так что, он, хозяин этот ваш, тоже говно ещё то. Вы же даже не сперматозоиды, вы протоплазма, причем, протоплазма ущербная. Вряд ли из вас получатся высшие организмы. Вот так-то, холопы. И да, русский учите, а то и писать-то грамотно не можете, жертвы ЕГЭ. А тебя, Ванюша, я с удовольствием бы повстречал в твоих странствиях по ненавистной тебе Америке, и с превеликим удовольствием выяснил, а как же ты стал таким мудаком. Всё, холопы, больше нам говорить не о чем. Продолжайте подставлять жопу своим хозяевам (вам же это в кайф), бухайте побольше (может быть, подохнете быстрее). Мне в вашем сортире нужно только одно - насрать на вас.
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−818
Dmitry Kurtov 46 минут назад
!
10k
Graf Sokolov Dmitry Kurtov 22 минуты назад
Петух ты!
________________________
А чего тебя это так зацепило, П.И.Д.О.Р.О.К?
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Когда то давно, сказал мне один армянин:-"Саня держись от нас подальше, будем говорить что лучший друг, потом продадим, выкупим и снова продадим." и время показало что так оно и есть......хотя и про айзеров тоже ничего хорошего сказать не могу.
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−818
Dmitry Kurtov 3 часа назад
! 4k Дмитрий Горчилин Dmitry Kurtov 11 часов назад Ах какая прекрасная иллюстрация! Цитата: "Ванюша, а ведь ты - говно". Что здесь? Переход на личности, хамство, анально-фекальная аргументация. Что это? Яркие признаки БЫДЛА. Дальше не читал, суть в первой фразе- БЫДЛО текстом недовольно.
_________________________
Пошел на хер.
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38k
короновирус 4 часа назад
пилять, ваньку поперло
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26k
a.fey 6 часов назад
Да ладно, учения, оружие. А, вот за то что они с армянским коньяком такое сделали, я им никогда не прощу!
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6k
Влад 10 часов назад
ПаШиНян ПНХ
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8k
Сергей Попов 11 часов назад
У восточных народов честность - это признак слабости. У них в порядке вещей обман даже самых близких людей, а не то, что посторонних. Кстати, на юге России самые лживые продавцы - это те же абхазы, армяне, азербайджанцы и так далее.
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3k
cfhfwby 13 часов назад
Раньше никогда не радовался бедам простых людей, но сейчас часто стал ловить себя на злорадстве к некоторым... Неужели становлюсь националистом?
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26k
Aleks 14 часов назад
Тяжко миколе, не ожидал он такой подлянки от хозяев. Хотя скорее хозяева не ожидали такой подлянки от Эрдогана, а сделать по факту ничего не могут, могут только выражать озабоченность и призывать.
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6k
Alex 15 часов назад
Пашинян пусть мобилизует вот этих демонстрантов! Заодно и армян с рынков и офисов РФ прихватит, во главе с Симоньян, Кеосаяном, Мартиросяном, Петросяном, Кургиняном и прочими истинно любящими свою историческую родину гражданами Армении.
Пашинян пусть мобилизует вот этих демонстрантов! Заодно и армян с рынков и офисов РФ прихватит, во главе с Симоньян, Кеосаяном, Мартиросяном, Петросяном, Кургиняном и прочими истинно любящими свою историческую родину гражданами Армении.
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877
Go 15 часов назад
Пусть все ары катятся к х.у.ям! Их вместе с азерами палкой гнать из России!
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−24
Князь Курбский 20 часов назад
Армяшки хуже жидов
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−818
Dmitry Kurtov День назад
Ванюша, а ведь ты - говно. Не ожидал от тебя, если честно. "То-есть, Пашинян не хотел «большого брата» в лице России, он хотел иметь хозяина на Западе." Был ли (и есть ли) у Армении хозяин на Западе - вопрос, но то, что Россия посчитала себя "большим братом" - факт. "«Бывают профессиональные картежники, которые говорят: будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим, мол, да, такова международная практика, нормально, так принято». (выступление в парламенте 5 октября 2017 года)." Россия была империей ещё в царские времена, нынешняя Россия стремится, по сути, к тому же самому. А империя это то, что по определению отбирает суверенитет. "Сейчас многие пишут, что Россия недостаточно вооружила Армению. " Кто эти многие, можно полюбопытствовать? Армяне? Вряд ли. "Часто пишут, что Россия продавала оружие не только армянам, но и азербайданцам. Однако тут есть отличие: армяне закупали оружие на российские же кредиты, а азербайджанцы на свои собственные деньги. При Пашиняне инциденты с российской военной базой в Армении стали иметь явное сходство с тем что ранее было в Грузии." В принципе, это нормально. Многие страны так и поступают, продавая оружие на обе стороны. Вот только, а какая разница, кто за какие деньги покупал оружие? Что, Россия, выдавая кредиты под своё же оружие, преследовала альтруистские цели? Отнюдь, ответ кроется в продолжении цитаты о военной базе в Армении. России нужна военная база, и альтруизм здесь совершенно ни при чем. "Это должны были быть совместные армяно-российские учения, но армяне отказались." То есть, армяне отказались, но "российские солдаты спустились в армянскую деревню под названием Паник, развернули военные машины и стали стрелять в мишени", грубо говоря, плевать, что там решила Армения, мы будем делать то, что мы хотим на её территории. "Ну и демонстративная «посадка» Роберта Кочаряна, за которого просил лично президент России Владимир Путин – тоже отравила отношения двух стран без сомнений." Существует закон. Закон страны, закон международный. Если его посадили (кстати, не посадили), то произошло это по закону. Каким образом руководитель другой страны может призывать к нарушению закона в другой стране?
Мыслей по поводу твоей писанины, Ванюша дофига. Вот только смысла что-либо говорить тебе нет, а говорю я именно тебе, не тем минусаторам, которым сейчас скажут "ФАС". То, что ты здесь наляпал, оч-чень похоже на проявление древнейшей профессии (не журналистика).
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2k
Директор свежего воздуха Dmitry Kurtov 20 часов назад
Давно тебя здесь не видел, подумал, может ска сдох, ан, нет, живучий фуцин
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13k
Габит Калыков Dmitry Kurtov 16 часов назад
@Россия была империей ещё в царские времена, нынешняя Россия стремится, по сути, к тому же самому. А империя это то, что по определению отбирает суверенитет."
Ты почитай историю, как Армения оказалась в Российской империи.
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4k
Дмитрий Горчилин Dmitry Kurtov 15 часов назад
Ах какая прекрасная иллюстрация! Цитата: "Ванюша, а ведь ты - говно".

Что здесь? Переход на личности, хамство, анально-фекальная аргументация. Что это? Яркие признаки БЫДЛА. Дальше не читал, суть в первой фразе- БЫДЛО текстом недовольно.
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10k
Graf Sokolov Dmitry Kurtov Час назад
Петух ты!
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11k
Yasen_Perec День назад
А когда им станет хорошо, всё заново повторится. Это же ХАЧИ, хоть и православные.
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1k
Александр Едигаров Yasen_Perec 14 часов назад
Вот это высер)))
Хач от армянского крест
Хачики-крестики пренебрежительное название турками всех православных.
Если ты крещен то ты хач для мусульман.
Хач он и есть православный, католик, протестант)
Нужно понимать немного о чём пишешь прежде чем оскорблять кого либо)
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37k
Войнов Александр Едигаров 9 часов назад
С хрена ли они православные?
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1k
Александр Едигаров Войнов 9 часов назад
Кто?
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37k
Войнов Александр Едигаров 9 часов назад
Армяне. Никакого отношения к православию они не имеют.
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1k
Александр Едигаров Войнов 9 часов назад
Армяне стоят отдельно от православия и католиков.
Но при этом это самая близкая к истинному христианству какое оно было изначально!
Католичество и православие это ответвления от него.
Что признанно Папой римским и Греческой православной в которую в свою очередь входила Русская православная церковь.
Во время снисхождения благодатного огня в Иерусалиме там присутствуют представители Армянской, Греческой и Русской церквей на равных правах.
Армяне приняли христианство как религию первыми на государственном уровне.
Если мы говорим про Россию то где то на 650 лет раньше но могу ошибаться.
Плюс минус 50 лет)
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292
ilja День назад
Всегда считал турков врагами, пока не познакомился с ними лично. Я полностью поменял свое к ним отношение. Это очень трудолюбивые, порядочные и добродушные люди, а вот опыт ведения дел с армянами очень, очень негативный... Вспомнил про геноцид армян, турками.... Думаю они это заслужили, по полной... Паскудная нация...
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5k
B0n ilja День назад
Ты канешн мудофил редкостный. Ты даже не соображаешь, что ссука пишешь. Если бы в твой йобаный дом постучалось такое горе, ты бы ссука своё последнее послание на доске от стены углём писал бы.
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−24
Князь Курбский ilja 20 часов назад
Полностью согласен
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−24
Князь Курбский B0n 20 часов назад
Армяшка? Или чернильница?
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2k
Директор свежего воздуха ilja 20 часов назад
Вот ты лошара!, подожди немного и тебе турка большую чучу покажет и вставит. Ну, хоть кайфанешь.
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10k
Элитный тигр ilja 12 часов назад
Где ты с ними познакомился? На курортах Турции, где за бабки все что угодно сделают???
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2k
Комсомолец День назад
Армяне - лицемерная нация. Факт, проверенный временем и личным опытом...
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28k
Юр21 День назад
Да пох, сами себе выбрали - вот пусть сами под его чутким руководством и живут. Зато не как в России!
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3k
Александр Зотов День назад
Сейчас многие пишут, что Россия недостаточно вооружила Армению
------
да какие проблемы.Чё им мешает сейчас средства ПТО закупать? А другой стороне новых наступательных подкинуть. По Сиду Мэйеру, так сказать
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297
Алекs День назад
Бог шельму метит...
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