Достойный партнёр

Первая цитат:



«Отнюдь не умаляя важность армяно-российских стратегических взаимоотношений, мы констатируем, что в этих отношениях существуют проблемы: самая большая из которых это то, что армяно-российские отношения не являются партнерскими, это взаимоотношения говорящего и слушающего».

То-есть, Пашинян не хотел «большого брата» в лице России, он хотел иметь хозяина на Западе. Ещё цитата:



«Бывают профессиональные картежники, которые говорят: будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает от нас наш суверенитет. А мы смотрим, мол, да, такова международная практика, нормально, так принято». (выступление в парламенте 5 октября 2017 года).

Сравнение России с картежником, грабящим армянский суверенитет, это вообще неприкрытая русофобия.



Есть ещё любопытный момент: есть у РЖД дочерняя компания ЮКЖД, которая обслуживает железные дороги Армении, находящиеся у неё в концессии. Беспросветно убыточная. Т.е. содержится за счет РЖД. Пашинян додумался устроить на ЮКЖД маски-шоу и обыски. По его словам, он нашел там злоупотреблений на 60 млн. долларов США.



Я допускаю, что злоупотребления могли быть. У нас ворья хватает. Но делать это надо было тихо-тихо. Ибо союзники.



Но о чем я? Какие нахрен союзники?



Сейчас многие пишут, что Россия недостаточно вооружила Армению. Однако, оказывается, армянские власти высказывались против приобретения оружия у России.



Оказывается, например, официальный Ереван пытался отказаться от поставок ему российских комплексов «Искандер».



Военное сотрудничество Армении и России после прихода к власти Пашиняна постепенно сворачивалось по инициативе армянской стороны. Пашинянцы отстранили частную российскую компании «Промтехнология», выпускающей оружие под брендом ORSIS, от участия в тендере в Армении.



Часто пишут, что Россия продавала оружие не только армянам, но и азербайданцам. Однако тут есть отличие: армяне закупали оружие на российские же кредиты, а азербайджанцы на свои собственные деньги. При Пашиняне инциденты с российской военной базой в Армении стали иметь явное сходство с тем что ранее было в Грузии.



Так в 2018 году Армения имела согласованный с Россией график военных учений. Согласно этому графику «российские солдаты спустились в армянскую деревню под названием Паник, развернули военные машины и стали стрелять в мишени».



Это должны были быть совместные армяно-российские учения, но армяне отказались.



Пашинян заявил: "Я рассматриваю этот инцидент как провокацию, направленную на армяно-российские отношения, а также провокацию против суверенитета Армении".

Он потребовал «наказать виновных».



То есть совсем недавно Пашинян требовал наказать виновных за то, что русские спустились в армянскую деревню, а теперь он об этом просит?



После чего Армения участвовала в военных учениях НАТО в Грузии с 1 по 15 августа "Достойный партнер". А Кремль всегда заявлял, что все военные учения альянса, которые проводятся в Грузии, направлены против национальной безопасности России.



Ну и демонстративная «посадка» Роберта Кочаряна, за которого просил лично президент России Владимир Путин – тоже отравила отношения двух стран без сомнений.



Ну и об ОДКБ. Сейчас много об этом говорят. Куда смотрит ОКДБ? Но именно Пашинян посадил генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. На Хачатурова ОДКБ смотрит!



Понятно, что противники армян не лучше: наследственный хан Алиев – вассал Турции, а Эрдоган, тот уже вообще Путину на шею сел.



Но и впадать в истерики от плача Пашиняна не стоит. Эта гнида себя ещё покажет.