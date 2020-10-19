11.

Просто "свобода слова", что нам продвигают с Запада - это есть ни что иное как приоритет прав одних над правами других. Это тот же фашизм, только в красивой оболочке. По этому в многополярном, мультикультурном мире свободы слова в современном понимании не может быть в принципе.

Кстати, вспоминаю сколько было говна и истерики когда в Иране в ответ на карикатуры на Мохаммеда объявили конкурс на лучшую карикатуру на тему холокоста. Так что это не свобода слова, а свобода лицемерия.