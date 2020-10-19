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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2020 08:09
Метки: комментарии   политика   юмор   
4894
34
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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52  комментария
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2k
Hellgone 2 дня назад
Анальный - предатель.В России его отныне ненавидят его.Как и его подлизателей.А теперь минусите меня предатели.
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38k
короновирус 2 часа назад
на куй его
на куй его
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5k
Roman 7 часов назад
О последнем : прям пи.з.де.ц как его не хватает...
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Алан День назад
Комментарий к фото
Мальдины
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5k
leugene Алан 24 часа назад
Комментарий к фото
А на Мальдинах ща макалоны дають...
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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Комментарий удален
−24
Князь Курбский Татьянин день 20 часов назад
Просто Путин зассал. И правильно сделал. Как бы его самого не свергли или не взорвали. Свои же
Кто тогда Россию погубит?
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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3k
Сергей Татьянин день День назад
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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636
zu4ara День назад
точно ,Ефремов же был ,а я и забыл про него уже ,как он там ?
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19k
предводитель дворянства! zu4ara День назад
Пляяя в натуре!Кончилось "величие"...
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162
worldstreetmusic День назад
Ну-да, ну-да))) Не по карману...
Для особо "умных" я не ем красную, чёрную икру каждый день, я живу в той части России где она не добывается и поэтому считается праздничной едой и можно сказать деликатесом.

Обычной едой она считается для жителей Дальнего Востока ну у Каспийского моря.
Ну-да, ну-да))) Не по карману... Для особо "умных" я не ем красную, чёрную икру каждый день, я живу в той части России где она не добывается и поэтому считается праздничной едой и можно сказать деликатесом. Обычной едой она считается для жителей Дальнего Востока ну у Каспийского моря.
Ну-да, ну-да))) Не по карману... Для особо "умных" я не ем красную, чёрную икру каждый день, я живу в той части России где она не добывается и поэтому считается праздничной едой и можно сказать деликатесом. Обычной едой она считается для жителей Дальнего Востока ну у Каспийского моря.
Ну-да, ну-да))) Не по карману... Для особо "умных" я не ем красную, чёрную икру каждый день, я живу в той части России где она не добывается и поэтому считается праздничной едой и можно сказать деликатесом. Обычной едой она считается для жителей Дальнего Востока ну у Каспийского моря.
Ну-да, ну-да))) Не по карману... Для особо "умных" я не ем красную, чёрную икру каждый день, я живу в той части России где она не добывается и поэтому считается праздничной едой и можно сказать деликатесом. Обычной едой она считается для жителей Дальнего Востока ну у Каспийского моря.
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1k
ПавлиноУткоЁж worldstreetmusic День назад
А вот если бы эта понтовитая тупая курица не была бы патриоткой, активисткой и прочая, и прочая, и прочая, то за последний абзац ей бы уже реально вменили бы посягательство на тер. целостность и гос. измену...
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3k
Алексей Куликов worldstreetmusic 6 часов назад
У жителей Каспийского моря, икра тоже деликатес.
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63k
Tantal День назад
Комментарий к фото
Так и знал что он [мат]!
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Гур День назад
На счет 13 картинки поворчу...Перестаньте уже называть Украину Еврогабоном... Габон- одна из богатейших стран Африки, имеет положительный торговый баланс и, что немаловажно, Габон- одно из самых стабильных государств. Ххлам до Габона, как до Китая раком... А нам габонцам обидно
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2k
Jack Daniels Гур День назад
Согласен не Еврогабон,а Папуа Новая Свинея
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21k
Е-Лена День назад
... это уже какая-то вывернутая наизнанку шизофрения.
Рагулиные идеологи придумали легенду о происхождении названия “Украина“ - “У-Краина“ - Якобы Бог “украяв“ - отрезал - рагулям кусок земли для “панування“. ОТ ЧЕГО, кстати, отрезал? От чего-то целого, не так ли?!
По этой логике слово “украинцы“ переводится на русский язык, как “отрезанцы“. Очень хорошо виден смысл придуманного поляками нового имени.
...Сначала представитель окраины претендует на то, чтобы слово "окраина" сделать названием государства, потом ноет, что окраина не сохранила исконный смысл своего названия. А ещё потом - утверждает, что слово "окраина" появилось раньше, чем само государство, окраиной которого она является.
:trollface:
... это уже какая-то вывернутая наизнанку шизофрения. Рагулиные идеологи придумали легенду о происхождении названия “Украина“ - “У-Краина“ - Якобы Бог “украяв“ - отрезал - рагулям кусок земли для “панування“. ОТ ЧЕГО, кстати, отрезал? От чего-то целого, не так ли?! По этой логике слово “украинцы“ переводится на русский язык, как “отрезанцы“. Очень хорошо виден смысл придуманного поляками нового имени. ...Сначала представитель окраины претендует на то, чтобы слово "окраина" сделать названием государства, потом ноет, что окраина не сохранила исконный смысл своего названия. А ещё потом - утверждает, что слово "окраина" появилось раньше, чем само государство, окраиной которого она является. :trollface:
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3k
Екатерина Мелкая Е-Лена День назад
В Украине считают, что они "Русь". Интересно, а украинский язык теперь... русский?
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21k
Е-Лена Екатерина Мелкая День назад
Так ото ж бо!
Это первое, что мне хотелось бы спросить у рагулей. Кстати - я уже видела несколько "закидонов", что укромова и есть настоящий русский язык - а русский, мол, не русский, а "московский". )))
Москали украли ВСЁ. И имя, и язык, и историю, и разум, судя по всему...
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
FoxGen День назад
Ну на МальдиНах может она и отдыхала.

Ну на МальдиНах может она и отдыхала.
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1k
NiThR0 FoxGen День назад
Мальдины, это какое-то село в Шумерстане?
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4k
Kerk FoxGen День назад
Не "на", а "в"!!!
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37k
FoxGen NiThR0 20 часов назад
Биля Жмеринки.
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13
seemannspb Kerk 15 часов назад
)))
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1k
Федор Медведев День назад
Всего лишь один раз был на Мальдивах. Ни разу не слышал там мову, может они просто там все на русском разговаривают, нез наю. Но не об этом. Не по душе такой отдых, мне бы поездить поглазеть на архитектуру, на развалины какие-нибудь, к истории прикоснуться. А там тупо пляж. Не впечатлили Мальдивы.
Всего лишь один раз был на Мальдивах. Ни разу не слышал там мову, может они просто там все на русском разговаривают, нез наю. Но не об этом. Не по душе такой отдых, мне бы поездить поглазеть на архитектуру, на развалины какие-нибудь, к истории прикоснуться. А там тупо пляж. Не впечатлили Мальдивы.
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7k
Wollas Федор Медведев День назад
Однажды подметил такой момент. В 2014 году отдыхали с друзьями в Греции, на о. Родос. Так вот эти бравые Хлопцы и члены их семей на "Мове" разговаривали, но как только они слышали приближающуюся компанию говорящую на Русском, Мова резко превращалась в Русский язык с прекрасным Московским акцентом! "..почему это происходит? (автор: Джек Воробей)" Да, велики и загадочны курорты Украинского края.
Однажды подметил такой момент. В 2014 году отдыхали с друзьями в Греции, на о. Родос. Так вот эти бравые Хлопцы и члены их семей на "Мове" разговаривали, но как только они слышали приближающуюся компанию говорящую на Русском, Мова резко превращалась в Русский язык с прекрасным Московским акцентом! "..почему это происходит? (автор: Джек Воробей)" Да, велики и загадочны курорты Украинского края.
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233
}|{[email protected] Федор Медведев День назад
Не туда ездили! Внимательней читайте! На Мальдины надо было ехать!
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152
Monher 2 дня назад
Про Ефремов в точку
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