Политические комментарии с сарказмом.
7.
Тем временем в параллельной реальности продолжали коваться перемоги. > Бой воинов УПА с солдатами НКВД воспроизвели в центре Ивано-Франковска.
Реконструкторы показали ивано-франковцам и гостям города бой воинов УПА с солдатами НКВД. Реконструкцию провели участники Общества поиска жертв войны "Память". Для воспроизведения событий использовали настоящие пехотные и снайперские винтовки, пулемет, автоматы и военную технику.
9.
Не понравилось Ройзману, Гозману, Росселю, Дросселю, Шац, Кац, Альбац, Шендерович и матрац
11.
Просто "свобода слова", что нам продвигают с Запада - это есть ни что иное как приоритет прав одних над правами других. Это тот же фашизм, только в красивой оболочке. По этому в многополярном, мультикультурном мире свободы слова в современном понимании не может быть в принципе.
Кстати, вспоминаю сколько было говна и истерики когда в Иране в ответ на карикатуры на Мохаммеда объявили конкурс на лучшую карикатуру на тему холокоста. Так что это не свобода слова, а свобода лицемерия.
Кстати, вспоминаю сколько было говна и истерики когда в Иране в ответ на карикатуры на Мохаммеда объявили конкурс на лучшую карикатуру на тему холокоста. Так что это не свобода слова, а свобода лицемерия.
12.
Где эта вумная утка? Хочется подойти и погладить по бестолковой головушке, спросить :: Ну как там на Мальдивах? Унитазы все чистые? Как курорт на 99% на мови балакает?
14.
Болгария - это вам не Белоруссия. 100 дней протестов, о которых в Европе не хотят знать...
Вот уже 100 дней, как в Болгарии кипят страсти. Народ требует отставки премьера Борисова и его друга, генпрокурора Ивана Гешева.
21.
Die Welt на заявление Лаврова: "Москве нужно молча принимать наказание, а не устраивать "бойкот"
Отакота... России надо ответственнее относится к санкциям, а не ржать над ними.
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После новых санкций в адрес России, глава российского МИДа сделал жёсткое заявление в адрес Евросоюза.
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После новых санкций в адрес России, глава российского МИДа сделал жёсткое заявление в адрес Евросоюза.
22.
Протестующие в Минске из-за отсутствия интернета потеряли координацию и чуть не подрались.
27.
Плагиат века. Гимн США это русская народная песня.
29.
Турция не признает воссоединение Крыма с Россией - Эрдоган У Эрдогана – своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речи и близко идти не может - Пушков
34.
Свершилось! Америка, наконец, публично объявила, что идёт путём позднего СССР. Горбача в советники по перестройки,он знает как.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Кто тогда Россию погубит?
Для особо "умных" я не ем красную, чёрную икру каждый день, я живу в той части России где она не добывается и поэтому считается праздничной едой и можно сказать деликатесом.
Обычной едой она считается для жителей Дальнего Востока ну у Каспийского моря.
Рагулиные идеологи придумали легенду о происхождении названия “Украина“ - “У-Краина“ - Якобы Бог “украяв“ - отрезал - рагулям кусок земли для “панування“. ОТ ЧЕГО, кстати, отрезал? От чего-то целого, не так ли?!
По этой логике слово “украинцы“ переводится на русский язык, как “отрезанцы“. Очень хорошо виден смысл придуманного поляками нового имени.
...Сначала представитель окраины претендует на то, чтобы слово "окраина" сделать названием государства, потом ноет, что окраина не сохранила исконный смысл своего названия. А ещё потом - утверждает, что слово "окраина" появилось раньше, чем само государство, окраиной которого она является.
:trollface:
Это первое, что мне хотелось бы спросить у рагулей. Кстати - я уже видела несколько "закидонов", что укромова и есть настоящий русский язык - а русский, мол, не русский, а "московский". )))
Москали украли ВСЁ. И имя, и язык, и историю, и разум, судя по всему...
Ну на МальдиНах может она и отдыхала.